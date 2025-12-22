Hindustan Hindi News
अंडे खाने से आपको भी लग रहा डर? देखें कैंसर और खतरनाक एंटीबायोटिक पर क्या बोला FSSAI

संक्षेप:

अंडे में खतरनाक एंटीबायोटिक और इससे कैंसर के खतरे की वायरल न्यूज ने आपको भी डरा रखा है? जानिए अब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन खबरों के बारे में क्या कहा है।

Dec 22, 2025 09:05 am ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
हेल्दी समझकर अंडे खाते हैं और सोशल मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स ने डरा दिया है? अगर आप भी उनमें से एक हैं जिन तक अंडे से कैंसर होने वाली रील पहुंची है तो ये खबर आपके लिए ही है। अंडों से कैंसर होने वाले दावों को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। अथॉरिटी का कहना है कि भारत में बिकने वाले अंडे खाने के लिए पूरी तरह सुरक्षित हैं। सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। अथॉरिटी ने इस बात को डिटेल में समझाया कि भारत के अंडे कैसे सुरक्षित हैं।

नहीं इस्तेमाल हो रहे खतरनाक एंटीबायोटिक्स

हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी रिपोर्ट्स वायरल हुई थीं, जिनमें दावा किया गया था कि अंडों में खतरनाक एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं। रेगुलेटर ने कहा कि ये रिपोर्ट वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। भारत में मुर्गी पालन और अंडा उत्पादन के किसी भी प्रतिबंधित एंटीबायोटिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक है। ऐसी अफवाहें सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए फैलाई जा रही हैं।

नाइट्रोफ्यूरॉन पर है सख्त पाबंद

अंडों में नाइट्रोफ्यूरान मेटाबोलाइट्स मिलने की खबरों पर संस्था ने स्थिति साफ की। FSSAI ने बताया कि भारत के खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत पोल्ट्री फार्मिंग में नाइट्रोफ्यूरान के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी है। अगर कहीं बहुत मामूली मात्रा में इसके ट्रेस मार्कर रेजिड्यूज मिलते भी हैं, तो उसका मतलब यह नहीं है कि अंडा सेहत के लिए खतरनाक है। संस्था ने स्पष्ट किया कि इसे केवल जांच के एक पैमाने के रूप में रखा गया है, न कि इसे इस्तेमाल की अनुमति दी गई है।

अंतरराष्ट्रीय मानकों के समान हैं भारतीय नियम

अथॉरिटी ने बताया कि भारत में अंडों की गुणवत्ता के लिए तय किए गए मानक अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैं। यूरोपीय संघ और अमेरिका में भी नाइट्रोफ्यूरान पर प्रतिबंध है। FSSAI ने समझाया कि 1.0 µg/kg की जो सीमा (EMRL) तय की गई है, वह केवल जांच की शुद्धता के लिए है। इससे कम मात्रा मिलने पर इसे फूड सेफ्टी नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाता और न ही इससे स्वास्थ्य को कोई खतरा होता है। अलग-अलग देशों में इसके आंकड़े जांच के तरीकों की वजह से अलग हो सकते हैं, लेकिन सुरक्षा के मानकों में कोई समझौता नहीं किया गया है।

खास ब्रैंड की नेगेटिव रिपोर्ट पर दिया जवाब

बाजार में किसी खास ब्रांड के अंडों को लेकर आई निगेटिव रिपोर्ट पर भी रेगुलेटर ने जवाब दिया। संस्था ने कहा कि ऐसी घटनाएं बहुत ही सीमित होती हैं और किसी खास बैच तक ही सीमित हो सकती हैं। कई बार यह गलती से या मुर्गियों के दाने की वजह से हो सकता है। FSSAI ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि वे ऐसी खबरों से घबराने के बजाय केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। अंडा एक पौष्टिक आहार है और अगर इसे नियमों के तहत तैयार किया गया है, तो यह सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में मजबूत पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, ओटीटी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और रीडर इंट्रेस्ट की उनकी समझ उन्हें लगातार ट्रेंडिंग और डिस्कवर-फ्रेंडली कंटेंट बनाने में मदद करती है। काजल साइंस ग्रेजुएट (B.Sc–Biology) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। यही बैकग्राउंड उन्हें हेल्थ, फिटनेस, और प्रिवेंटिव केयर जैसे विषयों पर साइंस-आधारित, रिसर्च-ड्रिवेन और एक्सपर्ट-वेरिफाइड रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। 2017 से वह बॉलीवुड-हॉलीवुड फिल्मों के साथ हेल्थ और मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज भी लिख रही हैं, जिनमें वह मेडिकल रिसर्च, डॉक्टर इनपुट और प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित जानकारी पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें

