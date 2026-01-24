Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थFruits You Can Safely Combine with Milk Nutritionist Explains
दूध के साथ कौन से फल खा सकते हैं? न्यूट्रिशनिस्ट डिंपल जांगड़ा की सलाह

दूध के साथ कौन से फल खा सकते हैं? न्यूट्रिशनिस्ट डिंपल जांगड़ा की सलाह

संक्षेप:

क्या फल और दूध साथ लेना सही है? आयुर्वेद के अनुसार कुछ फल दूध के साथ पूरी तरह सुरक्षित और फायदेमंद होते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट डिंपल जांगड़ा बता रही हैं कौन से फल दूध के साथ लेने चाहिए और क्यों।

Jan 24, 2026 07:45 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

फल और दूध का कॉम्बिनेशन अक्सर विवाद का विषय रहता है। कुछ लोग इसे हेल्दी मानते हैं, तो कुछ इसे पाचन के लिए नुकसानदायक बताते हैं। आयुर्वेद के अनुसार, समस्या फल या दूध में नहीं, बल्कि उनके गलत संयोजन में होती है। न्यूट्रिशनिस्ट डिंपल जांगड़ा के अनुसार, अगर आयुर्वेदिक सिद्धांतों को समझकर सही फल चुने जाएं तो दूध के साथ उनका सेवन सुरक्षित और लाभकारी हो सकता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

आयुर्वेद भोजन को चार आधारों पर समझता है- रस, वीर्य, विपाक और गुण।

  1. रस भोजन का स्वाद होता है, जैसे मीठा, खट्टा या कड़वा।
  2. वीर्य भोजन की तासीर होती है- ठंडी या गर्म।
  3. विपाक पाचन के बाद भोजन का शरीर पर अंतिम प्रभाव है।
  4. गुण भोजन की प्रकृति को दर्शाता है, जैसे भारी-हल्का, चिकना-सूखा या स्निग्ध।

डिंपल जांगड़ा बताती हैं कि दूध मीठा, ठंडा, भारी और स्निग्ध गुणों वाला होता है। इसलिए वही फल दूध के साथ अनुकूल होते हैं जिनका स्वाद मीठा हो, तासीर ठंडी हो और जो पचने में भारी व मुलायम हों।

दूध के साथ सुरक्षित फल कौन से हैं?

आयुर्वेद के अनुसार पके हुए आम, केला, चीकू और एवोकाडो जैसे फल दूध के साथ लिए जा सकते हैं। ये फल दूध की प्रकृति से मेल खाते हैं और शरीर में फर्मेंटेशन नहीं करते। यही वजह है कि आम और दूध का शेक पारंपरिक रूप से स्वीकार्य माना गया है- बशर्ते आम पूरी तरह पका हो।

ये भी पढ़ें:बिना दवा दिल को रखें हेल्दी, कार्डियोलॉजिस्ट ने बताई 5 सिपंल आदतें

किन फलों से बचना चाहिए?

खट्टे फल जैसे संतरा, मौसंबी, अनानास, स्ट्रॉबेरी और कच्चा आम दूध के साथ नहीं लेने चाहिए। ये फल गर्म तासीर वाले होते हैं और दूध के साथ मिलकर विरुद्ध आहार बनाते हैं। इसका असर गैस, सूजन, भारीपन और अपच के रूप में दिख सकता है।

आयुर्वेद क्या कहता है?

डिंपल जांगड़ा के अनुसार, विरुद्ध आहार लंबे समय तक लेने से पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है और शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि भोजन की प्रकृति को समझकर कॉम्बिनेशन चुनना जरूरी है।

ये भी पढ़ें:रोज RO का पानी पीते हैं? डॉक्टर से जान लें नुकसान! बताया घर में कब लगवाना चाहिए

नोट: दूध और फल का कॉम्बिनेशन गलत नहीं है, लेकिन हर फल दूध के साथ नहीं लिया जा सकता। सही चयन से यह शरीर को पोषण देता है, जबकि गलत संयोजन पाचन बिगाड़ सकता है। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान वेबसाइट में चार साल से काम कर रही हैं। इससे पहले उन्होंने एक साल अमर उजाला में काम किया है। वह एक अनुभवी लाइफस्टाइल जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने हेल्थ, फिटनेस से लेकर फैशन और रिश्तों की बारीकियों से जुड़ी जानकारी को आम जनता तक सरल भाषा में पहुंचाया है। शुभांगी केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि एक्सपर्ट्स की सलाह और व्यक्तिगत अनुभव के साथ ऐसे 'हैंडी टिप्स' साझा करती हैं जो पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने में मदद करते हैं। और पढ़ें
Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।