दूध के साथ कौन से फल खा सकते हैं? न्यूट्रिशनिस्ट डिंपल जांगड़ा की सलाह

संक्षेप: क्या फल और दूध साथ लेना सही है? आयुर्वेद के अनुसार कुछ फल दूध के साथ पूरी तरह सुरक्षित और फायदेमंद होते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट डिंपल जांगड़ा बता रही हैं कौन से फल दूध के साथ लेने चाहिए और क्यों।

फल और दूध का कॉम्बिनेशन अक्सर विवाद का विषय रहता है। कुछ लोग इसे हेल्दी मानते हैं, तो कुछ इसे पाचन के लिए नुकसानदायक बताते हैं। आयुर्वेद के अनुसार, समस्या फल या दूध में नहीं, बल्कि उनके गलत संयोजन में होती है। न्यूट्रिशनिस्ट डिंपल जांगड़ा के अनुसार, अगर आयुर्वेदिक सिद्धांतों को समझकर सही फल चुने जाएं तो दूध के साथ उनका सेवन सुरक्षित और लाभकारी हो सकता है।

आयुर्वेद भोजन को चार आधारों पर समझता है- रस, वीर्य, विपाक और गुण। रस भोजन का स्वाद होता है, जैसे मीठा, खट्टा या कड़वा। वीर्य भोजन की तासीर होती है- ठंडी या गर्म। विपाक पाचन के बाद भोजन का शरीर पर अंतिम प्रभाव है। गुण भोजन की प्रकृति को दर्शाता है, जैसे भारी-हल्का, चिकना-सूखा या स्निग्ध। डिंपल जांगड़ा बताती हैं कि दूध मीठा, ठंडा, भारी और स्निग्ध गुणों वाला होता है। इसलिए वही फल दूध के साथ अनुकूल होते हैं जिनका स्वाद मीठा हो, तासीर ठंडी हो और जो पचने में भारी व मुलायम हों।

दूध के साथ सुरक्षित फल कौन से हैं? आयुर्वेद के अनुसार पके हुए आम, केला, चीकू और एवोकाडो जैसे फल दूध के साथ लिए जा सकते हैं। ये फल दूध की प्रकृति से मेल खाते हैं और शरीर में फर्मेंटेशन नहीं करते। यही वजह है कि आम और दूध का शेक पारंपरिक रूप से स्वीकार्य माना गया है- बशर्ते आम पूरी तरह पका हो।

किन फलों से बचना चाहिए? खट्टे फल जैसे संतरा, मौसंबी, अनानास, स्ट्रॉबेरी और कच्चा आम दूध के साथ नहीं लेने चाहिए। ये फल गर्म तासीर वाले होते हैं और दूध के साथ मिलकर विरुद्ध आहार बनाते हैं। इसका असर गैस, सूजन, भारीपन और अपच के रूप में दिख सकता है।

आयुर्वेद क्या कहता है? डिंपल जांगड़ा के अनुसार, विरुद्ध आहार लंबे समय तक लेने से पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है और शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि भोजन की प्रकृति को समझकर कॉम्बिनेशन चुनना जरूरी है।