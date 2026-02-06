Hindustan Hindi News
बिना दवा फ्रोजन शोल्डर से राहत पाने का आसान तरीका, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया

बिना दवा फ्रोजन शोल्डर से राहत पाने का आसान तरीका, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया

संक्षेप:

फ्रोजन शोल्डर में दर्द और जकड़न रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बना सकती है। न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह द्वारा सुझाई गई यह घरेलू पोटली थेरेपी प्राकृतिक तरीके से दर्द कम करने और मूवमेंट सुधारने में मदद करती है।

Feb 06, 2026 12:25 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
फ्रोजन शोल्डर यानी कंधे की अकड़न और तेज दर्द आजकल बहुत आम समस्या बनती जा रही है। लंबे समय तक एक ही पोजिशन में बैठना, गलत पोश्चर, उम्र बढ़ना, डायबिटीज या चोट के बाद कंधे को सही तरह से मूव ना करना- ये सभी इसके कारण हो सकते हैं। इस समस्या में हाथ ऊपर उठाना, पीछे ले जाना या साधारण काम करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह द्वारा सुझाई गई यह घरेलू पोटली थेरेपी प्राकृतिक तरीके से दर्द और जकड़न कम करने में मदद कर सकती है।

क्या है पोटली थेरेपी और यह कैसे काम करती है?

पोटली थेरेपी एक पारंपरिक घरेलू उपाय है जिसमें गर्म जड़ी-बूटियों और मसालों की पोटली बनाकर प्रभावित हिस्से पर सेंक दिया जाता है। इससे मांसपेशियों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, अकड़न कम होती है और दर्द में राहत मिलती है। फ्रोजन शोल्डर के मामले में यह गर्म सेंक धीरे-धीरे कंधे की जकड़ी हुई मांसपेशियों को ढीला करने में सहायक होता है।

पोटली में क्या-क्या डालें?

इस दर्द निवारक पोटली को बनाने के लिए आपको बहुत ही आसान और किचन में मौजूद चीजें चाहिए:

  • अजवाइन – सूजन और दर्द कम करने में मददगार।
  • सेंधा नमक – मांसपेशियों को रिलैक्स करता है।
  • सूखी सौंठ पाउडर – गर्म तासीर, जकड़न घटाने में सहायक।
  • सरसों के दाने – ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं।
  • अरंडी का तेल (कुछ बूंदें) – जोड़ों और मांसपेशियों के लिए फायदेमंद।

पोटली कैसे बनाएं और इस्तेमाल करें?

इन सभी सामग्री को एक सूती कपड़े में डालकर पोटली बना लें। अब इसे माइक्रोवेव में 2–3 मिनट तक गर्म करें। ध्यान रखें कि पोटली बहुत ज्यादा गर्म ना हो। इसे धीरे-धीरे कंधे के दर्द वाले हिस्से पर हल्के दबाव के साथ सेंकें। दिन में एक या दो बार नियमित रूप से ऐसा करने से कुछ ही दिनों में जकड़न और दर्द में फर्क महसूस हो सकता है।

किन बातों का रखें ध्यान?

  1. अगर त्वचा पर जलन, घाव या सूजन ज्यादा हो तो पोटली का प्रयोग ना करें।
  2. बहुत ज्यादा दर्द या लंबे समय से समस्या होने पर डॉक्टर से सलाह जरूर लें।
  3. पोटली थेरेपी के साथ हल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी फायदेमंद रहती है।

फ्रोजन शोल्डर में दवाइयों के साथ-साथ घरेलू और प्राकृतिक उपाय भी अहम भूमिका निभाते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह की यह पोटली थेरेपी सरल, सुरक्षित और असरदार उपाय है जिसे आप आसानी से घर पर आजमा सकते हैं। नियमित उपयोग और सही देखभाल से कंधे की जकड़न और दर्द में काफी राहत मिल सकती है।

