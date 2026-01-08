Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थfrom weight loss to digestion Benefits of moringa leaves powder for healthy body
वेट लॉस से पाचन तक, सेहत के लिए वरदान है सहजन की पत्तियों का पाउडर, डॉक्टर से जानें खाने का सही तरीका

वेट लॉस से पाचन तक, सेहत के लिए वरदान है सहजन की पत्तियों का पाउडर, डॉक्टर से जानें खाने का सही तरीका

संक्षेप:

सहजन की सब्जी आपने कभी न कभी जरूर खाई होगी लेकिन क्या कभी इसकी पत्तियों का पाउडर खाया है। सहजन की पत्तियों का पाउडर कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जिसे खाने से अनगिनत फायदे मिलते हैं।

Jan 08, 2026 08:59 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बाजार में आपने लंबी-लंबी डंडी जैसी सब्जी खूब देखी होगी, जिसे सहजन (Drumstick) कहते हैं। सहजन की सिर्फ सब्जी ही नहीं बल्कि इसकी पत्तियां और उसका पाउडर भी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। सहजन की पत्तियों का पाउडर खाने से आप कई बीमारियों से दूर रह सकते हैं। इसे पोषक तत्वों का पावरहाउस कहा जाता है, इसमें विटामिन (A, C, E, B-कॉम्प्लेक्स), खनिज (कैल्शियम, पोटैशियम, आयरन, मैग्नीशियम), प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट (क्वेरसेटिन, क्लोरोजेनिक एसिड) जैसे तत्व होते हैं। भारतीय योग गुरू डॉक्टर हंसा योगेंद्र ने इसका पाउडर खाने के कई फायदे गिनाए हैं, चलिए आपको बताते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

फायदे क्या हैं

1- आंखों के लिए हेल्दी- विटामिन ए से भरपूर मोरिंगा पाउडर आंखों को हेल्दी बनाने और उनका सूखापन दूर करने में मदद करता है। ये आंखों की रोशनी भी बढ़ाता है।

2- खून की कमी- जिन लोगों के शरीर में आयरन यानी खून की कमी रहती है, उन्हें मोरिंगा पाउडर पीना चाहिए। इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है, जो हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है।

3- इम्यूनिटी बूस्टर- विटामिन सी का अच्छा स्रोत मोरिंगा पाउडर इम्यूनिटी बूस्टर भी माना गया है। आयुर्वेद में कई लोग इसे खाते हैं, इसी से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनी रहती है।

4- डायबिटीज में फायदेमंद- डायबिटीज के रोगी भी सहजन की पत्तियों का पाउडर बनाकर पी सकते हैं। इसमें कई ऐसे तत्व होते हैं, जो इंसुलिन को बढ़ने से रोकते हैं।

5- वेट लॉस- फायबर से भरपूर मोरिंगा पाउडर वजन कम करने में भी हेल्प करता है। जिन लोगों का वजन बढ़ा हुआ है, उन्हें इसका सेवन जरूर करना चाहिए। इससे मेटाबॉलिज्म भी मजबूत होता है।

6- हेयर फॉल- मोरिंगी की पत्तियों में अमीनो एसिड होता है, जो बालों को गिरने-झड़ने से रोकता है। इससे बालों को मजबूती मिलती है और चमक आती है।

7- हड्डियों को मजबूती- मोरिंगा का पाउडर पीने से हड्डियां भी मजबूत होती हैं। इसमें कैल्शियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो हड्डियों-मांसपेशियों को मजबूती देता है।

खाने का तरीका

सहजन या उसकी पत्तियां ज्यादा खाना सेहत को नुकसान भी पहुंचाता है। ऐसे में आप सिर्फ 1 चम्मच इसका पाउडर पानी, दूध, दही में मिलाकर खा सकते हैं। इससे ज्यादा न खाएं। इसकी तासीर गर्म होती है, ज्यादा खाने से कई समस्याएं हो सकती हैं।

ये भी पढ़ें:शुगर फ्री बिस्किट खाने से भी हो सकती है डायबिटीज? दिल्ली के डॉक्टर ने दी ये सलाह

नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।