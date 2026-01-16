Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थFrom Sattu to Coconut water Avoid these 4 foods in winter Says Nutritionist
खांसी-जुकाम बढ़ा रही है आपकी डाइट? न्यूट्रिशनिस्ट से जानें कौन से फूड्स ना खाएं

संक्षेप:

सर्दियों में बार-बार सर्दी, खांसी या कंजेशन हो रहा है? न्यूट्रिशनिस्ट खुशी छाबड़ा बताती हैं कि कुछ समर फूड्स सर्दियों में इम्युनिटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जानें इनके बारे में-

Jan 16, 2026 03:10 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियों का मौसम आते ही सर्दी-खांसी, जुकाम, कंजेशन और कमजोर इम्युनिटी की शिकायत आम हो जाती है। ऐसे में सिर्फ गर्म कपड़े पहनना ही काफी नहीं होता, बल्कि सही डाइट चुनना भी बेहद जरूरी है। कई ऐसे फूड्स हैं जो गर्मियों में बेहद फायदेमंद होते हैं लेकिन सर्दियों में शरीर को ठंडा करके नुकसान पहुंचा सकते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट खुशी छाबड़ा के अनुसार, सर्दियों में सिर्फ 'हेल्दी' खाना ही काफी नहीं, बल्कि 'मौसम के अनुकूल' खाना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं वे 4 आम फूड्स जिन्हें सर्दियों में खाने से बचना चाहिए और क्यों।

1. सत्तू (Sattu): सत्तू की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह गर्मियों में शरीर को ठंडक देने के लिए बेहतरीन माना जाता है। लेकिन सर्दियों में इसका सेवन शरीर की अंदरूनी गर्मी को कम कर सकता है। इससे सर्दी-खांसी, गले में खराश और कफ बढ़ने की संभावना रहती है। कमजोर इम्युनिटी वाले लोगों को सर्दियों में सत्तू से खासतौर पर बचना चाहिए।

2. सौंफ का पानी (Fennel Water): सौंफ का पानी पाचन के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन इसकी तासीर भी ठंडी होती है। सर्द मौसम में इसका नियमित सेवन शरीर में ठंडक बढ़ाकर नाक बहने, कंजेशन और साइनस जैसी समस्याओं को ट्रिगर कर सकता है। सर्दियों में इसकी जगह अदरक या जीरा पानी बेहतर विकल्प हो सकता है।

3. दही के साथ ठंडी स्मूदी: दही और ठंडी स्मूदी का कॉम्बिनेशन सर्दियों में सबसे ज्यादा नुकसानदायक माना जाता है। न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, यह कफ बढ़ाता है और पाचन को धीमा करता है। इससे छाती में भारीपन, बलगम और बार-बार खांसी की समस्या हो सकती है, खासतौर पर ठंडे मौसम में।

4. नारियल पानी (Coconut Water): नारियल पानी एक नेचुरल कूलेंट है जो शरीर का तापमान कम करता है। सर्दियों में इसका ज्यादा सेवन इम्युन सिस्टम को कमजोर कर सकता है और सर्दी-जुकाम की समस्या बढ़ा सकता है। ठंडे मौसम में नारियल पानी को सीमित मात्रा में या पूरी तरह अवॉइड करना बेहतर रहता है।

क्या करें?

सर्दियों में शरीर को गर्म रखने वाले फूड्स जैसे अदरक, हल्दी, घी, गर्म सूप और हर्बल ड्रिंक्स को डाइट में शामिल करें। सही खानपान से ना सिर्फ इम्युनिटी मजबूत होगी, बल्कि सर्दी-खांसी से भी बचाव होगा। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।

