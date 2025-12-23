इन 5 बीमारियों में फायदा करता है ईसबगोल, डायटिशियन ने बताया कब कैसे लेना है!

संक्षेप: Isabgol Benefits: न्यूट्रीशनिस्ट रूपाली महाजन बताती हैं कि ईसबगोल लेने का तरीका आपकी समस्या पर निर्भर होता है। मोटे तौर पर आप इसे अपनी समस्या के मुताबिक 5 तरीकों से ले सकते हैं।

ईसबगोल (Psyllium husk) का इस्तेमाल सदियों से पाचन संबंधी बीमारियों को दूर करने में किया जाता रहा है। दरअसल ये एक तरह का नेचुरल फाइबर होता है, जिसे 'प्लांटैगो ओवाटा' नाम के पौधे से निकाला जाता है। कई लोग इसे नियमित रूप से लेते हैं। इसके एसिडिटी, कब्ज, गैस या फिर वेट लॉस जैसे कई फायदे हैं, लेकिन हर एक समस्या में ईसबगोल लेने का तरीका बदल जाता है। ज्यादातर लोग यहीं गलती करते हैं, क्योंकि उन्हें इसे लेने का सही तरीका ही नहीं पता होता। न्यूट्रीशनिस्ट रूपाली महाजन बताती हैं कि ईसबगोल लेने का तरीका आपकी समस्या पर निर्भर होता है। मोटे तौर पर आप इसे अपनी समस्या के मुताबिक 5 तरीकों से ले सकते हैं। आइए विस्तार में जानते हैं -

कब्ज हो तो ऐसे लें ईसबगोल डायटिशियन बताती हैं कि अगर आपको कब्ज की समस्या है, पेट खुलकर साफ नहीं होता है; तो ईसबगोल आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। बस रात में सोने से पहले एक चम्मच ईसबगोल को या तो तो गर्म पानी या फिर दूध के साथ लें।

एसिडिटी में इंस्टेंट रिलीफ देगा ईसबगोल पेट में जलन, एसिडिटी की समस्या है, तो ईसबगोल आपको तुरंत राहत देने का काम कर सकता है। न्यूट्रीशनिस्ट कहती हैं कि आपको एक चम्मच ईसबगोल ठंडे दूध के साथ लेना चाहिए, इससे एसिडिटी से तुरंत रिलीफ मिलता है।

वेट लॉस करने के लिए ईसबगोल कैसे लें ईसबगोल का इस्तेमाल वेट लॉस के लिए भी किया जा सकता है। खाना खाने से लगभग 15-20 मिनट पहले गुनगुने पानी के साथ एक चम्मच ईसबगोल का सेवन करें। न्यूट्रीशनिस्ट कहती हैं कि ये आपको ओवरइटिंग से बचाता है और आपका पेट लंबे समय तक भरा हुआ रहता है।

ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल है, तो ऐसे लें ईसबगोल पाचन से अलावा भी ईसबगोल के कई फायदे हैं, जिनमें से एक ये भी है कि ईसबगोल ब्लड शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है। न्यूट्रीशनिस्ट कहती हैं कि इसके लिए आपको खाना खाने के लगभग 1 घंटे बाद, एक गिलास पानी के साथ ईसबगोल का सेवन करना चाहिए। इससे काफी फायदा मिलता है।

लूज मोशन है, तो ईसबगोल ऐसे लें अगर आपका पेट खराब हो गया है, लूज मोशन हो रहे हैं, तो 1 चम्मच ईसबगोल को दही में मिलाकर खा लें। न्यूट्रीशनिस्ट कहती हैं कि ये आपके गट को हील करता है और गट बैक्टीरिया को बैलेंस करने में मदद करता है, जिससे आपको लूज मोशन से तुरंत रिलीफ मिलता है।