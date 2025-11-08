Hindustan Hindi News
मिरेकल फ्रूट: स्वाद में मीठा और असर में जबरदस्त– जानें इसके कमाल के फायदे

संक्षेप: मिरेकल फ्रूट एक छोटा लाल फल है जो खट्टे स्वाद को मीठा बना देता है। यह ना सिर्फ स्वाद बदलता है बल्कि ब्लड शुगर कंट्रोल, इम्यूनिटी और स्किन हेल्थ के लिए भी बेहद फायदेमंद है।

Sat, 8 Nov 2025 07:12 AMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
मिरेकल फ्रूट (Miracle Fruit) जिसे वैज्ञानिक भाषा में Synsepalum dulcificum कहा जाता है, पश्चिम अफ्रीका में पाया जाने वाला एक छोटा लाल रंग का बेरी है। इसका सबसे दिलचस्प गुण है– खट्टे स्वाद को मीठा बना देना। लेकिन यही नहीं, यह बेरी पोषक तत्वों से भरपूर होती है और सेहत के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें मौजूद मिरैकुलिन नामक ग्लाइकोप्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन C शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं और वजन घटाने में सहायक होते हैं। मिरेकल फ्रूट खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो केमाथेरेपी या स्वाद विकारों से गुजर रहे हैं क्योंकि यह कड़वे और धातुमय स्वाद को छिपा देता है। आज यह सुपरफूड दुनियाभर में लोकप्रिय हो रहा है, खासकर प्राकृतिक मिठास और स्वास्थ्य लाभों की वजह से।

मिरेकल फ्रूट के प्रमुख स्वास्थ्य लाभ:

  • ब्लड शुगर को नियंत्रित करे: इसमें मौजूद मिरैकुलिन शुगर की लालसा को कम करता है और डायबिटीज के मरीजों के लिए लाभदायक है।
  • एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर: यह फ्री रेडिकल्स से बचाव करता है और त्वचा को जवान व चमकदार बनाए रखता है।
  • वजन घटाने में मददगार: प्राकृतिक मिठास के कारण यह कैलोरी सेवन को घटाता है और वजन नियंत्रण में सहायक होता है।
  • इम्यून सिस्टम को मजबूत करे: विटामिन C और अन्य पौध तत्व शरीर की प्रतिरक्षा को बढ़ाते हैं।

  • केमोथेरेपी के दौरान स्वाद सुधार: यह कड़वाहट या मेटालिक स्वाद को कम करता है जिससे मरीजों को खाने में आसानी होती है।
  • पाचन में सुधार: पाचन एंजाइम के उत्पादन को बढ़ाता है और पेट को स्वस्थ रखता है।
  • दिल की सेहत के लिए अच्छा: इसके एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण दिल की सूजन और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करते हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
