कैंसर होने से पहले कई बार शरीर में दिखते हैं ऐसे लक्षण ना करें इग्नोर
Early signs of cancer: कैंसर के कुछ बेहद की सामान्य से लगने वाले लक्षण होते हैं। जिन्हें लोग आम बीमारियों से जोड़कर देखते हैं। लेकिन अगर ये समस्याएं बार-बार हो रही हैं तो फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है।
कैंसर के शुरुआती लक्षण बहुत कम और हल्के होते हैं। जिन्हें अक्सर लोग रोजमर्रा की हेल्थ से जुड़ी शिकायतें समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कैंसर को समय पर डायग्नोस करना और इलाज बेहद जरूरी है। शरीर में अगर ये लक्षण दिखते हैं तो इन्हें हल्के में ना लें और फौरन इनकी जांच कराएं। शरीर के अलग-अलग हिस्सों में होने वाले ये लक्षण कैंसर की शुरुआत हो सकते हैं।
नाक से खून बहना
गर्मियों में नकसीर फूट जाना काफी सारे लोगों की समस्या है। ये समस्या कभी-कभार हो सकती है। लेकिन अगर नाक से खून अक्सर निकलने लगता है। तो ये ब्लड कैंसर से जुड़ा लक्षण हो सकता है। ल्यूकेमिया या लिमफोमा दोनों कैंसर ब्लड सेल्स से जुड़े होते हैं। वहीं बोन मैरो कैंसर, जिसमे बॉडी के अंदर खून को थक्का बनाने की क्षमता खत्म हो जाती है। उसकी वजह से भी ब्लीडिंग होती है। नाक से खून अक्सर निकलता है या ज्यादा मात्रा में आ जाता है तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें।
रात को पसीना आना
रात को पसीना आना नार्मल है। खासतौर पर गर्मियों में लेकिन अगर पसीने से पूरा भीग जाना, कपड़े गीले हो जाना और यहां तक कि पूरा बिस्तर भीग जाना नॉर्मल नही है। कुछ कैंसर जैसे लिम्फोमा में रात को पसीना आने के साथ ही वजन घटना या थकान जैसे लक्षण साथ दिखते हैं। तो अगर रात को बहुत ज्यादा पसीने से भीग जाते हैं तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें।
हड्डियों में दर्द
हड्डियों में दर्द होता है और ये बिना किसी ठोस वजह से होता ही रहता है। तो ये ऐसे कैंसर की ओर इशारा करता है जो हड्डी और बोनमैरो को प्रभावित करते हैं। जैसे मल्टीपल मायलोमा और मेटास्टेटिक कैंसर। इस तरह का दर्द बेहद शार्प और लगातार होता है। यहां तक कि आराम के बाद भी राहत नहीं मिलती। अगर किसी को हड्डियों में दर्द होता है और साथ ही कमजोरी लगती है, बिना किसी खास वजह के ही चोट लग जाती है। तो फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी होता है।
लिम्फनोड यानि लसिका तंत्र में सूजन
बॉडी में नर्व्स और टिश्यू का जाल बिछा होता है। इन्ही में होती है लिम्फ नोड्स। कई बार इनमे सूजन आ जाती है या फिर ये बढ़ जाती है। लेकिन लिम्फ नोड्स होने वाली ये समस्या कई बार इंफेक्शन और लिम्फोमा जैसे कैंसर का लक्षण होते ही। गर्दन, आर्मपिट और ग्रोइन यानी प्राइवेट एरिया के पास अगर सूजन लगातार बनी रहती है या बढ़ रही है तो एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें।
स्किन पर लाल निशान
स्किन पर लाल रंग के निशान दिख रहे तो ये कई बार खून ब्रेक होने की वजह से होते हैं। कई बार ये निशान यूं ही हो जाते हैं। लेकिन अगर ये निशान हमेशा बने रहते हैं जो समय के साथ जा नहीं रहे तो ये ब्लड कैंसर के लक्षण हो सकते हैं।
ब्लोटिंग
अगर हमेशा पेट भरा महसूस होता है और ब्लोटिंग लगती है तो काफी कॉमन लक्षण है ओवरी के कैंसर का। खासतौर पर जब ब्लोटिंग के साथ एब्डोमिनल में सूजन दिख रहा है। तो ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। कभी कभार खाने की वजह से ब्लोटिंग लगना इनडाइजेशन होता है। लेकिन लगातार ब्लोटेड फील करना मेडिकल हेल्फ का न्योता दे रहा है।
