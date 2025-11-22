बच्चों को आज से ही खिलाना बंद कर दें ये फूड्स, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट ने बताया बिगाड़ देंगे लिवर की हेल्थ

संक्षेप: 3 Foods harmful for kids liver: बड़ों के ही नहीं बल्कि बच्चों के लिवर का ख्याल रखना भी इस समय जरूरी है। बच्चों के खानपान पर ध्यान नहीं देते तो जान जाएं कि ये 3 तरह के फूड बच्चों के लिवर को बचपन से ही खराब करना शुरू कर देते हैं।

फैटी लिवर, डायबिटीज, मोटापा जैसी समस्या इन तेजी से फैल रही है। ऐसे वक्त में बच्चों की सेहत का ख्याल रखना और भी ज्यादा जरूरी है। ये बच्चे हमारा फ्यूचर है और अगर अभी इन्हें सही और गलत फूड के बारे में नहीं बताया गया तो स्थिति और खराब हो जाएगी। काफी सारे लोग बच्चों के खानपान पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। वहीं कई सारी चीजों को हेल्दी समझकर खिलाते हैं। लेकिन ये फूड हेल्दी ना होकर आपके बच्चे के लिवर को धीरे-धीरे बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। जिसकी वजह से उन्हें फ्यूचर में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फोर्टिस वसंत कुंज के डॉक्टर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट शुभम वत्स ने बच्चों के लिवर के लिए सबसे नुकसानदायक चीजों में जूस, चिप्स और केक को गिना है और बताया कौन से 3 फूड सबसे हार्मफुल होते हैं।

फ्रूट जूस बच्चों को फ्रूट का जूस देना बिल्कुल कॉमन है। जबकि कोई डॉक्टर इसे पीने की सलाह नहीं देता। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर शुभम वत्स बताते हैं कि फ्रूट जूस सुनने में हेल्दी लग सकता है। लेकिन ये फ्रक्टोज से फुल होता है और इसमे जीरो फाइबर रहता है। इस फ्रक्टोज को लिवर मेटाबोलाइज करके एनर्जी में बदल देता है। लेकिन ज्यादा फ्रक्टोज को लिवर फैट में ट्रांसफर करता है और इससे फैटी लिवर का खतरा बढ़ता है।

रिफाइंड सीड ऑयल सनफ्लावर, कॉर्न या फिर सीड ऑयल को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। मतल बै कि बच्चों को इनमे बनी चीजें ना खिलाएं। ये रिफाइंड सीड ऑयल ओमेगा 6 फैट्स से भरपूर होते हैं। जिनका असर लांग टर्म में लिवर की इन्फ्लेमेशन के रूप में दिखता है।