पीरियड्स के दौरान सेहत बिगाड़ सकती हैं ये 5 चीजें, गायनोलॉजिस्ट ने बताया क्या ना खाएं

मासिक धर्म महिलाओं के जीवन का एक सामान्य लेकिन संवेदनशील दौर है। इस दौरान शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलाव पाचन, मूड और ऊर्जा पर असर डालते हैं। यही वजह है कि महिलाओं को सेहतमंद बने रहने के लिए पीरियड्स के दौरान अपने खानपान पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है। इस दौरान कई बार कुछ हेल्दी चीजों का सेवन भी शरीर के लिए असहजता बढ़ा सकता है। ऐसे में समझदारी इसी में है कि इन दिनों अपने शरीर के संकेतों को पहचानते हुए खाने-पीने की आदतों में छोटे, लेकिन असरदार बदलाव किए जाएं। इस विषय पर अधिक जानकारी लेने के लिए हमने बात की फोर्टिस की प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की सीनियर डायरेक्टर डॉ. नीना बहल से। डॉक्टर नीना ने बताया कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान खासतौर पर 5 चीजों का सेवन करने से परहेज करना चाहिए।

कैफीन से बनाएं दूरी कॉफी, चाय या एनर्जी ड्रिंक्स रोजमर्रा की जरूरत लग सकती हैं, लेकिन पीरियड्स के दौरान, इनका सेवन आपके लिए परेशानी बढ़ा सकता है। कैफीन रक्त वाहिकाओं को सिकोड़कर पेट में ऐंठन या दर्द का कारण बन सकता है। यह शरीर में पानी की कमी का कारण बनकर सूजन और भारीपन महसूस करवा सकता है। अगर चाय या कॉफी के बिना दिन की शुरूआत करना मुश्किल लगे, तो एक कप पर सीमित रहें और दिन में एक बार कैमोमाइल या पुदीना जैसी हर्बल चाय लें। इससे शरीर शांत रहता है और पेट हल्का महसूस करता है।

पौष्टिक लेकिन गैस बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों से बनाएं दूरी ब्रोकली, फूलगोभी, पत्तागोभी, राजमा, छोले और दालें पोषण का अच्छा स्रोत हैं, लेकिन इनमें मौजूद जटिल कार्बोहाइड्रेट और फाइबर इन दिनों गैस और ब्लोटिंग की समस्या बढ़ा सकते हैं। पीरियड्स के दौरान पाचन थोड़ा धीमा हो जाता है, जिससे इन खाद्य पदार्थों का सेवन तकलीफदेह महसूस हो सकता है। ऐसे में कच्ची सब्जियों की जगह पकी या भुनी सब्जियां लें। छोटे-छोटे अंतराल में हल्का खाना और बहुत नमकीन या सोडा वाले पेय पदार्थों से दूरी राहत दे सकती है।

मीठा कम, प्राकृतिक रखें हार्मोनल बदलाव के कारण इस दौरान मीठा खाने की क्रेविंग तेज हो जाती है। लेकिन ज्यादा शक्कर शरीर को तुरंत ऊर्जा तो देती है, पर जल्द ही थकावट और मूड स्विंग्स की समस्या का कारण भी बनती है। शक्कर शरीर में सूजन बढ़ाकर दर्द को भी बढ़ा सकती है। फलों में मौजूद प्राकृतिक मिठास इस क्रेविंग को पूरा करने के साथ विटामिन और पानी की मात्रा भी बढ़ाती है। आम, सेब, तरबूज या खजूर जैसे विकल्प ऊर्जा और ताजगी दोनों देते हैं।

शराब और शरीर का संतुलन कई बार महिलाएं इन दिनों थकान या मूड ठीक करने के लिए थोड़ा शराब लेना पसंद करती हैं, लेकिन यह उलटा असर डाल सकती है। शराब शरीर में पानी की कमी करके ब्लोटिंग यानी सूजन को बढ़ाती है। इसके अलावा, यह शरीर में आयरन के अवशोषण को रोकती है, जिससे कमजोरी या चक्कर आने की समस्या महसूस हो सकती है। खासकर अगर खून का बहाव ज्यादा हो। इन दिनों पानी, नारियल पानी या नींबू पानी जैसे प्राकृतिक पेय सबसे बेहतर साथी हैं।

थोड़े बदलाव, बड़ा असर भले ही हर शरीर अलग हो लेकिन एक बात जो सब महिलाओं में समान होती है, वो है शरीर को जब संतुलित आहार और पर्याप्त पानी मिलता है, तो महिलाओं को असुविधा कम होती है। इन दिनों जरूरी है कि शरीर की जरूरतों को नजरअंदाज न किया जाए। सादा भोजन, पर्याप्त नींद और हल्की गतिविधि जैसे टहलना या योग, समग्र रूप से शरीर को सहज बनाते हैं।