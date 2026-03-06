रोज क्यों खाने चाहिए कद्दू के बीज? फोर्टिस गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट ने बताई बड़ी वजह!

रोज क्यों खाने चाहिए कद्दू के बीज? फोर्टिस गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट ने बताई बड़ी वजह!
डॉ शुभम वात्स्य बताते हैं कि कद्दू के बीज पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए न्यूट्रिशन का पावरहाउस हैं। इनमें मैग्नीशियम, जिंक, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, फाइबर और विटामिन ई की मात्रा भरपूर होती है। तो चलिए जानते हैं इन्हें डाइट में शामिल करने के फायदे और जरूरी जानकारी।
पुरुषों को क्यों खाने चाहिए कद्दू के बीज?
डॉ शुभम बताते हैं कि पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज में जिंक और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो नेचुरली हेल्दी टेस्टोस्टेरॉन (मेल हार्मोन) लेवल को सपोर्ट करते हैं। साथ ही ये स्पर्म क्वालिटी को भी बूस्ट करते हैं। कद्दू के बीज में 'कुकुर्बिटिन' नाम का एक खास कंपाउंड भी मौजूद होता है जो प्रोस्टेट हेल्थ को सपोर्ट करता है और मूत्र संबंधी परेशानियों को भी कम करता है।
महिलाओं के लिए कद्दू के बीज खाने के फायदे
डॉक्टर सलाह देते हैं कि महिलाओं को भी अपनी डाइट में कद्दू के बीज जरूर शामिल करने चाहिए। इनमें मौजूद नेचुरल फाइटोएस्ट्रोजेन्स मौजूद होते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल (मासिक धर्म) को बैलेंस करते हैं और हार्मोनल उतार-चढ़ाव को भी कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा पंपकिन सीड्स मेनोपॉज के लक्षणों को कम करने में मदद करते हैं।
हार्ट हेल्थ और ब्लड प्रेशर में देते हैं फायदा
कद्दू के बीज में मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं, जो हार्ट हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद माने जाते हैं। डॉक्टर के मुताबिक ये पोषक तत्व ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद कर सकते हैं। साथ ही ये दिल से जुड़ी बीमारियों के रिस्क को कम करने में भी सहायक हो सकते हैं।
इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी होते हैं फायदेमंद
डॉ शुभम बताते हैं कि कद्दू के बीजों में जिंक मौजूद होता है, जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद करता है। पर्याप्त मात्रा में जिंक मिलने से शरीर संक्रमण से बेहतर तरीके से लड़ने में सक्षम हो सकता है। इसलिए रोजाना थोड़ी मात्रा में कद्दू के बीज खाना इम्यूनिटी के लिए फायदेमंद माना जाता है।
स्लीप और मूड दोनों के बेहतर बनाने में मददगार
डॉक्टर कहते हैं कि पंपकिन सीड्स में ट्रिप्टोफैन होता है, जिससे सेरोटोनिन और मेलाटोनिन बनते हैं। ये दोनों हार्मोन आपकी नींद, मूड और डाइजेशन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने में भी ये सीड्स आपकी काफी मदद कर सकते हैं।
कितने और कैसे खाएं कद्दू के बीज?
डॉक्टर सलाह देते हैं कि रोजाना आप 1 से 2 चम्मच कद्दू के बीज खा सकते हैं। इन्हें आप यूँ ही खा सकते हैं या हल्का सा रोस्ट कर के खा सकते हैं। दोनों ही तरीकों से ये काफी फायदेमंद होते हैं।
नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
परिचय एवं प्रोफेशनल पहचान
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन
