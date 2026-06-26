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भारतीयों को रोज किशमिश क्यों खाने चाहिए? फोर्टिस के डॉक्टर ने बताए कमाल के फायदे!

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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फोर्टिस के गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ शुभम वात्स्य कहते हैं कि इंडिया में लोग अगर रोज किशमिश खाना शुरू कर दें, तो आधे से ज्यादा लोगों के कब्ज की समस्या ठीक हो सकती है। डॉक्टर ने इन्हें खाने के फायदे और सही तरीका भी बताया है।

भारतीयों को रोज किशमिश क्यों खाने चाहिए? फोर्टिस के डॉक्टर ने बताए कमाल के फायदे!

किशमिश एक ऐसा ड्राई फ्रूट है, जो ज्यादातर भारतीय घरों में आसानी से मिल जाता है। लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं, जो इन्हें रेगुलर बेसिस पर खाते हैं। ऐसा इसलिए क्यों छोटे से दिखने वाले इस ड्राई फ्रूट के फायदे ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं हैं। आमतौर पर हम बादाम-अखरोट को तो फायदेमंद समझते हैं, लेकिन किशमिश ज्यादातर लोग सिर्फ मिठाई या खीर-हलवे में डालने को ही यूज करते हैं। फोर्टिस हॉस्पिटल के गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ शुभम वात्स्य एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताते हैं कि ज्यादातर भारतीय किशमिश के फायदे जानते नहीं हैं। अगर वो इसे रोजाना अपनी डाइट में शामिल कर लें तो बहुत से लोगों की कब्ज की समस्या दूर हो जाए। आइए जानते हैं किशमिश के फायदों के बारे में डॉक्टर का और क्या कहना है।

कब्ज की समस्या में बहुत फायदेमंद है किशमिश

भारत में बहुत से लोगों को कब्ज की समस्या बनी रहती है। इसपर डॉक्टर कहते हैं कि अगर लोग नियमित रूप से किशमिश खाना शुरू कर दे, तो आधे लोगों की ये समस्या ठीक हो सकती है। दरअसल किशमिश नेचुरली आपके गट के वाटर बैलेंस को इंप्रूव करने का काम करते हैं। इसमें 'सोर्बिटोल' नामक तत्व मौजूद होता है, जो मल में नमी बनाए रखने का काम करता है। किशमिश में मौजूद फाइबर मल को सॉफ्ट और आसानी से निकलने वाला बनाता है। डॉक्टर बताते हैं कि कब्ज में हमेशा किसी दवा की जरूरत नहीं होती है, कई मामलों में खानपान में छोटे-छोटे बदलाव भी काफी फायदेमंद हो सकते हैं।

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एसिडिटी और भारीपन को कम करने में सहायक

डॉ शुभम कहते हैं कि किशमिश गट में मौजूद गुड बैक्टीरिया को पोषण देने का काम करती है। इससे एसिडिटी और पेट फूलना या भारीपन जैसी समस्याओं में भी मदद मिलती है। कब्ज की वजह से मल त्याग के दौरान ज्यादा जोर लगाने की समस्या कम होने पर पाइल्स (बवासीर) और एनल फिशर का रिस्क भी कम हो जाता है।

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हार्ट हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है किशमिश

किशमिश सिर्फ आपके गट के लिए ही नहीं, बल्कि हार्ट हेल्थ के लिए भी काफी फायदेमंद है। डॉक्टर कहते हैं कि किशमिश में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और पोटैशियम मौजूद होता है, जो हार्ट हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद है। नियमित रूप से इनका सेवन आपकी ओवरऑल हार्ट हेल्थ और पाचन के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है।

कब और कितनी मात्रा में किशमिश का सेवन करें

डॉक्टर कहते हैं कि आप रोजाना 8-10 किशमिश खा सकते हैं। इन्हें रातभर के लिए पानी में भिगोकर रख दें, फिर सुबह चबा चबाकर अच्छी तरह खा लें। अगर आप इन्हें लगातार एक हफ्ते तक कंज्यूम करें तो फर्क साफ महसूस किया जा सकता है।

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नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है। लाइव हिन्दुस्तान ने इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है और न ही इनका समर्थन करता है।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
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