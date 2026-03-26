रोज 2 अंजीर ऐसे खा लेंगे तो संवर जाएगी सेहत, फोर्टिस के गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट ने बताए बड़े फायदे!
Benefits of Eating Anjeer: डॉक्टर बताते हैं कि अंजीर को जितना क्रेडिट मिलना चाहिए, उतना मिलता नहीं है। फाइबर और कई पोषक तत्वों से भरपूर अंजीर के फायदे अगर आप जान लेंगे तो रोज खाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे।
हेल्दी रहने के लिए अपनी डाइट का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अब इसके लिए जरूरी नहीं कि आप महंगे-महंगे सुपरफूड्स या सप्लीमेंट्स लें। कई बार साधारण सी दिखने वाली चीजें भी हेल्थ के लिए मैजिकल साबित होती हैं। उदाहरण के लिए अगर आप रोज सिर्फ अंजीर को भी अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो हेल्थ के लिए इसके कई फायदे हो सकते हैं। फोर्टिस हॉस्पिटल के गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ शुभम वात्स्य ने हाल ही में एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अंजीर खाने के फायदे शेयर किए हैं। डॉक्टर बताते हैं कि अंजीर को जितना क्रेडिट मिलना चाहिए, उतना मिलता नहीं है। फाइबर और कई पोषक तत्वों से भरपूर अंजीर के फायदे अगर आप जान लेंगे तो रोज खाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे।
कब्ज की शिकायत रहती है तो खाएं अंजीर
डॉ शुभम बताते हैं कि अंजीर में भरपूर मात्रा में सॉल्यूबल और इंसोल्यूबल फाइबर होता है, जो स्टूल यानी मल को सॉफ्ट (नर्म) बनाने का काम करता है। इससे बॉवेल मूवमेंट इंप्रूव होता है और कब्ज की समस्या से नेचुरली राहत मिलती है। अंजीर का नियमित सेवन आपके ओवरऑल पाचन के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है।
कैल्शियम और आयरन से भरपूर होते हैं
डॉक्टर बताते हैं कि अंजीर कैल्शियम का एक बेहतरीन सोर्स है। 100 ग्राम अंजीर में लगभग 162 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाता है। ये आपकी बोन हेल्थ यानी हड्डियों की सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसके अलावा अंजीर में आयरन भी होता है जो ओवरऑल एनर्जी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है।
ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं अंजीर
गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक अंजीर में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। ये आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करता है और ओवरऑल हार्ट हेल्थ को भी सपोर्ट करता है।
कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो जरूर खाएं अंजीर
अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ रहता है तो आपको डेली अंजीर जरूर खाने चाहिए। डॉक्टर बताते हैं कि इसमें फाइबर का कंटेंट काफी ज्यादा होता है, इसलिए ये कोलेस्ट्रॉल मैनजमेंट में भी सपोर्ट करता है। ओवरऑल हार्ट को हेल्दी बनाए रखने के लिए अंजीर एक सुपरफूड है।
रोज इतने अंजीर खाने चाहिए?
डॉ शुभम बताते हैं कि रोजाना दो से तीन अंजीर खाना काफी होता है। इन्हें हमेशा रात में भिगोकर रखें, फिर सुबह ब्रेकफास्ट में खा लें। हालांकि ध्यान रखें असली फायदा तभी होता है जब आप इसे रेगुलर डाइट का हिस्सा बनाते हैं।
नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
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