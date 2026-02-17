गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट की राय: ब्लोटिंग और गैस के लिए रामबाण है रसोई में मौजूद यह एक मसाला
अगर पेट में गैस, ब्लोटिंग और एसिडिटी की समस्या बार-बार परेशान करती है, तो रसोई में मौजूद एक छोटा-सा मसाला बड़ा काम कर सकता है। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने इसके फायदे और सही मात्रा बताई है।
गैस और ब्लोटिंग के लिए भारत का सबसे असरदार मसाला
भारतीय रसोई में मौजूद मसाले सिर्फ स्वाद ही नहीं, सेहत का भी खजाना हैं। इन्हीं में से एक है लौंग, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। देखने में छोटा यह मसाला पाचन से जुड़ी कई समस्याओं में बेहद असरदार माना जाता है। गैस, पेट फूलना, एसिडिटी और अपच जैसी दिक्कतों में लौंग को आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान- दोनों में अहम माना गया है। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के अनुसार, लौंग का सही तरीके और सीमित मात्रा में सेवन पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है।
Dr Shubham Vatsya क्या कहते हैं लौंग के फायदे पर?
- Fortis Vasant Kunj में कार्यरत गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट डॉ. शुभम वात्स्य बताते हैं कि लौंग भारत में गैस, ब्लोटिंग और एसिडिटी के लिए सबसे बेहतरीन घरेलू समाधान है। उनके अनुसार लौंग में मौजूद यूजेनॉल (Eugenol) नामक तत्व पाचन के लिए बेहद फायदेमंद होता है।
- डॉ. वात्स्य बताते हैं कि यूजेनॉल H. pylori बैक्टीरिया के खिलाफ काम करता है, जो पेट के अल्सर की बड़ी वजह माना जाता है। इसके अलावा लौंग पेट में म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ाती है जिससे पेट की अंदरूनी परत सुरक्षित रहती है और एसिड से होने वाले नुकसान से बचाव होता है।
पाचन के अलावा और क्या फायदे हैं लौंग के?
लौंग सिर्फ गैस और ब्लोटिंग तक सीमित नहीं है। इसके कई और हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं:
- पाचन एंजाइम्स को एक्टिव करती है, जिससे खाना बेहतर तरीके से पचता है।
- आंतों की सूजन कम करने में मदद करती है।
- अच्छे गट बैक्टीरिया को बढ़ावा देती है।
- ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखने में सहायक।
- इंसुलिन सेंसिटिविटी सुधारकर लिवर हेल्थ को सपोर्ट करती है।
- एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर होने के कारण शरीर में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करती है।
- इसी वजह से लौंग को एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों वाला मसाला माना जाता है।
दिन में कितनी लौंग खाना सुरक्षित है?
लौंग के फायदे जानकर लोग अक्सर जरूरत से ज्यादा सेवन करने लगते हैं, जो नुकसानदायक हो सकता है। डॉ. वात्स्य चेतावनी देते हैं कि लौंग या लौंग के तेल की अधिक मात्रा कई अंगों को नुकसान पहुंचा सकती है।
सुरक्षित मात्रा: खाने के बाद 1 से 2 लौंग चबाना पर्याप्त है। इससे गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी और सूजन में राहत मिल सकती है।
ध्यान रखने योग्य जरूरी बात: लौंग एक प्राकृतिक उपाय है, लेकिन यह किसी मेडिकल ट्रीटमेंट का विकल्प नहीं है। अगर पेट से जुड़ी समस्याएं लंबे समय से बनी हुई हैं, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए अपने डॉक्टर की सलाह को प्राथमिकता दें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
