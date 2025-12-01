Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थFortis Gastroenterologist Recommend 3 Natural Drinks That Can Reverse Fatty Liver
लिवर में जमा फैट और सूजन को खत्म करने में मदद करती हैं ये 3 ड्रिंक्स, फोर्टिस के डॉक्टर ने दी सलाह

लिवर में जमा फैट और सूजन को खत्म करने में मदद करती हैं ये 3 ड्रिंक्स, फोर्टिस के डॉक्टर ने दी सलाह

संक्षेप:

Fatty Liver: फोर्टिस हॉस्पिटल के गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ शुभम वात्स्य बताते हैं कि फैटी लिवर को रिवर्स किया जा सकता है। इसके लिए आप अपनी डेली डाइट में ये 3 ड्रिंक ले सकते हैं।

Mon, 1 Dec 2025 10:08 AMAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

फैटी लिवर की समस्या आजकल बहुत आम हो गई है। इसके पीछे वजह है ज्यादा तेल, रिफाइंड कार्ब्स जैसे सफेद चावल, मैदा, चीनी का सेवन और ज्यादातर बैठे रहने वाला लाइफस्टाइल। दरअसल फैटी लिवर में लिवर के सेल्स के अंदर चर्बी जमा होने लगती है, जो धीरे-धीरे लिवर के फंक्शन को प्रभावित करती है। ऐसे में सबसे जरूरी है कि अपनी डाइट और खानपान में बदलाव किया जाए। इसके अलावा भी कुछ ड्रिंक्स ऐसी हैं, जो फैटी लिवर की समस्या को रिवर्स कर सकती हैं। फोर्टिस हॉस्पिटल के गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ शुभम वात्स्य एक वीडियो पोस्ट के जरिए बताते हैं कि फैटी लिवर को रिवर्स किया जा सकता है। इसके लिए आप अपनी डेली डाइट में ये 3 ड्रिंक ले सकते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ब्लैक कॉफी पीना शुरू कर दें

डॉ शुभम कहते हैं कि जो लोग रेगुलर ब्लैक कॉफी पीते हैं, उनमें लिवर संबंधित रोग, लिवर फाइब्रोसिस और यहां तक कि लिवर कैंसर का खतरा भी कम देखा गया है। कॉफी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स लिवर के एंजाइम्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं और किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। हालांकि इन सब फायदों के लिए कॉफी को हमेशा बिना चीनी, दूध या क्रीम के ही लेना चाहिए।

ग्रीन टी है लिवर के लिए फायदेमंद

डॉक्टर कहते हैं कि ग्रीन टी में 'कैटेचिन्स' और 'EGCG' जैसे कंपाउंड मौजूद होते हैं, जो लिवर में जमा फैट और इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करते हैं। रोजाना 3-4 कप ग्रीन टी पीना सेफ और फायदेमंद है। लेकिन हाई डोज ग्रीन टी एक्सट्रेक्ट से बचें, ये लिवर पर स्ट्रेस को बढ़ा सकता है।

चुकंदर का जूस भी है बेनिफिशियल

बीटरूट यानी चुकंदर में मौजूद 'बिटालैंस' और नाइट्रेट्स लिवर के डिटॉक्स एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं। इससे लिवर में जमा फैट ब्रेकडाउन होता है और हीलिंग सपोर्ट होती है। डॉ शुभम कहते हैं कि आधा गिलास फ्रेश बीटरूट जूस लेना फायदेमंद है। हालांकि जिन लोगों को किडनी स्टोन या लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, उन्हें डॉक्टर की सलाह पर ही इसका सेवन करना चाहिए।

ये भी पढ़ें:सिलेब्रिटीज क्यों सुबह खाली पेट लेते हैं 1 चम्मच घी? न्यूट्रीशनिस्ट से जानें
ये भी पढ़ें:सिगरेट-शराब से भी ज्यादा खतरनाक है ये 1 आदत, मुंबई के सर्जन से दी चेतावनी!
Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।