पेट साफ रखने का देसी तरीका: किशमिश क्यों है बेस्ट? फोर्टिस के डॉक्टर ने बताया

संक्षेप:

कब्ज की समस्या में हर बार दवा जरूरी नहीं। फोर्टिस गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. शुभम वात्स्य के अनुसार किशमिश एक नेचुरल स्टूल सॉफ्टनर है, जो पाचन सुधारकर कब्ज से राहत दिला सकती है।

Jan 27, 2026 12:42 pm IST
आजकल कब्ज (Constipation) एक आम समस्या बन चुकी है, खासतौर पर शहरी जीवनशैली, कम फाइबर वाला खाना और स्ट्रेस इसकी बड़ी वजह हैं। अधिकतर लोग तुरंत दवाइयों का सहारा लेते हैं, जबकि विशेषज्ञ मानते हैं कि हर बार दवा जरूरी नहीं होती। फोर्टिस अस्पताल के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. शुभम वात्स्य के अनुसार, कई मामलों में एक साधारण घरेलू उपाय- किशमिश ही कब्ज से राहत दिलाने के लिए काफी है।

  1. डॉ. वात्स्य बताते हैं कि अगर भारतीय लोग नियमित रूप से किशमिश को अपने आहार में शामिल कर लें, तो देश की लगभग आधी आबादी की कब्ज की समस्या अपने आप कम हो सकती है। किशमिश में मौजूद डायटरी फाइबर और प्राकृतिक शर्करा पाचन तंत्र को बेहतर ढंग से काम करने में मदद करती है। यह मल को सख्त होने से रोकती है और आंतों की मूवमेंट को स्मूद बनाती है।
  2. किशमिश में पाया जाने वाला सॉरबिटोल (Sorbitol) एक प्राकृतिक कंपाउंड है जो आंतों को स्टूल में नमी बनाए रखने का संकेत देता है। इससे मल नरम रहता है और शौच के दौरान जोर लगाने की जरूरत कम पड़ती है। यही कारण है कि किशमिश को एक नेचुरल और जेंटल स्टूल सॉफ्टनर माना जाता है।
  3. सिर्फ कब्ज ही नहीं, किशमिश गट हेल्थ को भी मजबूत बनाती है। यह अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देती है, जिससे पाचन सुधरता है। नियमित सेवन से एसिडिटी, गैस और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं में भी कमी देखी जाती है। जब बार-बार जोर नहीं लगाना पड़ता तो फिशर और बवासीर (Piles) जैसी समस्याओं का खतरा भी कम हो जाता है।

कैसे करें सेवन?

• रात में 8–10 किशमिश एक कटोरी पानी में भिगो दें।

• सुबह खाली पेट इन्हें चबाकर खाएं।

• चाहें तो दिन में किसी भी समय 5–6 किशमिश भी खा सकते हैं।

नोट: डॉ. वात्स्य सलाह देते हैं कि इस उपाय को कम से कम एक हफ्ते तक लगातार अपनाएं, पेट साफ होने में साफ फर्क महसूस होता है। इसके अलावा यह ना सिर्फ कब्ज में राहत देता है, बल्कि पूरी गट हेल्थ को भी बेहतर बनाता है। हल्की से मध्यम कब्ज के लिए किशमिश एक सुरक्षित, सस्ता और प्राकृतिक उपाय साबित हो सकता है लेकिन अगर आपकी कब्ज की समस्या लंबे समय से बनी हुई है या दर्द, खून जैसी शिकायतें हैं तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

Health Tips

