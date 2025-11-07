फोर्टिस की डॉक्टर तनुश्री ने बताया कैसा मास्क देगा प्रदूषण से सुरक्षा, चेहरे पर लगाने का सही तरीका भी जान लें

संक्षेप: Best Face Mask To Stay Safe In Pollution : फोर्टिस अस्पताल (ग्रेटर नोएडा) की एडिशनल डायरेक्टर- पल्मोनोलॉजी ,डॉ. तनुश्री गहलोत, कहती हैं कि एक सही मास्क न केवल धूल और धुएं से बल्कि सूक्ष्म प्रदूषक कणों से भी बचाव करता है जो फेफड़ों तक पहुंचकर नुकसान पहुंचा सकते हैं।

बढ़ते प्रदूषण और सांस से जुड़ी बीमारियों के दौर में सही मास्क चुनना उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है जितना उसे सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क तो लगाते हैं, पर यह नहीं जानते कि हर मास्क समान सुरक्षा नहीं देता। फोर्टिस अस्पताल (ग्रेटर नोएडा) की एडिशनल डायरेक्टर- पल्मोनोलॉजी ,डॉ. तनुश्री गहलोत, कहती हैं कि एक सही मास्क न केवल धूल और धुएं से बल्कि सूक्ष्म प्रदूषक कणों से भी बचाव करता है जो फेफड़ों तक पहुंचकर नुकसान पहुंचा सकते हैं।

N95 ग्रेड का मास्क सबसे पहले, मास्क का फिल्ट्रेशन ग्रेड देखना जरूरी है। सामान्यतः N95 ग्रेड का मास्क उपयुक्त माना जाता है, जो 0.3 माइक्रोन तक के कणों का लगभग 95 प्रतिशत तक फिल्टर कर सकता है। जब वातावरण में प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक हो, जैसे PM2.5 का स्तर बढ़ा हुआ हो, तब N99 या N100 ग्रेड का मास्क और बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। केवल कपड़े का मास्क या सर्जिकल मास्क इतने सूक्ष्म कणों को फिल्टर नहीं कर पाते, इसलिए ये विकल्प सीमित सुरक्षा देते हैं।

मास्क लगाने का सही तरीका मास्क से चेहरा ढकने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना उसे लगाना। सही फिटिंग वाला मास्क नाक, मुंह और ठुड्डी तक पूरी तरह ढका होना चाहिए ताकि किनारों से हवा अंदर न जा सके। अगर मास्क ढीला है या सही सीलिंग नहीं दे रहा, तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। कुछ मास्क वॉल्व (exhalation valve) वाले होते हैं, जो सांस लेने को थोड़ा आसान बना देते हैं, खासकर लंबी अवधि के इस्तेमाल में ऐसे मास्क उपयोगी साबित होते हैं।

मास्क का उपयोग और सफाई अब बात पुनः-उपयोग और सफाई की। कुछ मास्क केवल एक या दो दिन के लिए बने होते हैं, जिन्हें बाद में फेंकना होता है। वहीं, कुछ मास्क फोल्डेबल और रीयूजेबल होते हैं। अगर मास्क दोबारा इस्तेमाल करने वाला है, तो उसका फिल्टर बदलने योग्य होना चाहिए। मास्क को हमेशा सूखा रखें और गीले मास्क का प्रयोग न करें, क्योंकि गीलापन उसकी कार्यक्षमता को कम कर देता है।

मास्क खरीदते समय ध्यान रखें ये बात मास्क खरीदते समय विश्वसनीय ब्रांड और प्रमाणन पर ध्यान देना आवश्यक है। कई बार बाजार में ऐसे मास्क मिलते हैं जिन पर N95 या N99 लिखा होता है, लेकिन उनके पास कोई वैध सर्टिफिकेशन नहीं होता। ऐसे मास्क भरोसेमंद नहीं होते। भारत में भी गाइडलाइंस साफ कहती हैं कि केवल कपड़े या रुमाल से चेहरा ढकना प्रदूषण से सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है।

किस जरूरत के लिए पहनें कौन सा मास्क विभिन्न प्रकार के मास्क अलग-अलग जरूरतों के अनुसार बनाए गए हैं। N95 और N99 एंटी पॉल्यूशन मास्क लंबे सफर या बाइक राइड के लिए अच्छे विकल्प हैं। इनमें HEPA या मल्टी-लेयर फिल्टर लगे होते हैं। एक्टिवेटेड कार्बन वाले N95 मास्क धूल और धुएं वाले वातावरण में उपयोगी हैं। वॉशेबल या रीयूजेबल मास्क बजट में आने वाले विकल्प हैं जो हल्के रोजमर्रा उपयोग के लिए उपयुक्त रहते हैं। वहीं, 5 या 6 लेयर वाले N95/N99 मास्क उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करते हैं।

मास्क से जुड़ी इन बातों का रखें ध्यान कुछ छोटे सुझाव भी ध्यान में रखें। अगर आप दौड़ने, वॉकिंग या दोपहिया वाहन से बाहर जाते हैं, तो वेंटिलेशन वाला मास्क चुनें और फिटिंग पर विशेष ध्यान दें। नाक के ऊपर की क्लिप को अच्छी तरह सेट करें ताकि हवा किनारों से लीक न हो। मास्क को नियमित रूप से बदलते रहें और यदि फिल्टर बदलने वाला मॉडल है तो समय-समय पर नया फिल्टर लगाएँ। गीला या ढीला मास्क कभी उपयोग में न लाएँ।