दिल का हाल जानने को करवाएं ये 3 टेस्ट, फोर्टिस के कार्डियक सर्जन ने बताया; कब पड़ती है किसकी जरूरत

मानव हृदय वास्तव में एक जटिल और शक्तिशाली अंग है जो आपस में जुड़ी तीन प्रणालियों के समन्वय से कार्य करता है – विद्युत प्रणाली (धड़कन के लिए संकेत भेजना), यांत्रिक प्रणाली (रक्त को पंप करने के लिए सिकुड़ना और शिथिल होना), और रक्त संचार प्रणाली (शरीर में रक्त ले जाने वाली वाहिकाओं का नेटवर्क)। यह एक पंप की तरह काम करता है, जो शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है और अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालता है। बता दें, प्रत्येक प्रणाली हृदय के स्वस्थ संचालन के लिए महत्वपूर्ण है, और यदि इनमें से किसी एक में भी समस्या आती है तो इसका प्रभाव अन्य प्रणालियों पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि हृदय की प्रत्येक प्रणाली का स्वतंत्र रूप से और एक-दूसरे के साथ समन्वय में मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। दिल की सेहत अच्छी बनाए रखने के लिए कार्डियक सर्जन आमतौर पर व्यक्ति को 3 टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं। जिनके बारे में जानकारी लेने के लिए हमने बात की फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुड़गांव में कार्डियक सर्जरी/कार्डियो थोरेसिक वैस्कुलर सर्जरी के निदेशक और प्रमुख डॉ. उद्गीथ धीर से। आइए जानते हैं दिल की सेहत अच्छी बनाए रखने के लिए कौन से 3 टेस्ट करवाना बेहद महत्वपूर्ण है।

यांत्रिक प्रणाली- इकोकार्डियोग्राम द्वारा जांच इकोकार्डियोग्राम, जिसे आमतौर पर इको टेस्ट भी कहते हैं, एक प्रकार का अल्ट्रासाउंड है जो हृदय की कार्यप्रणाली और संरचना की जांच के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है। इस प्रक्रिया में, एक ट्रांसड्यूसर छाती पर जेल लगाकर ध्वनि तरंगें भेजता है, जो हृदय से टकराकर वापस आती हैं और हृदय की एक चलती हुई, विस्तृत तस्वीर बनाती हैं। यह एक्स-रे की तरह विकिरण का उपयोग नहीं करता है, इसलिए यह सुरक्षित और दर्द रहित है। बता दें, हृदय की यांत्रिक प्रणाली में हृदय की मांसपेशियां और वाल्व शामिल होते हैं जो रक्त पंप करने का कार्य करते हैं। इस प्रणाली का मूल्यांकन इकोकार्डियोग्राफी (ECHO) के माध्यम से किया जाता है, जो एक अल्ट्रासाउंड आधारित जांच है। इकोकार्डियोग्राफी करने से रोगी के दिल से जुड़ी इन बातों के बारे में पता लगाया जा सकता है-

-हृदय की मांसपेशियों की मोटाई और ताकत

-हृदय के वाल्वों का सही ढंग से काम करना

-हृदय की कुल पंपिंग क्षमता

बता दें, यह एक गैर-आक्रामक (non-invasive) जांच है जो यह समझने में मदद करती है कि हृदय यांत्रिक रूप से कितना सही काम कर रहा है। इससे वाल्व विकार, कार्डियोमायोपैथी या हृदय की कमजोरी जैसी स्थितियों का पता लगाया जा सकता है।

2. विद्युत प्रणाली – इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी (ECG) द्वारा जांच हृदय की विद्युत प्रणाली वह प्रणाली है जो विद्युत संकेत उत्पन्न कर हृदय की धड़कन को नियंत्रित करती है। यही विद्युत क्रिया हमारी नाड़ी (pulse) के रूप में महसूस होती है और इसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ (ECG) के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाता है।

इस प्रक्रिया में, इलेक्ट्रोड छाती, बाहों और पैरों पर लगाए जाते हैं, जो मशीन से जुड़कर हृदय की लय का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व बनाते हैं। ECG से यह पता चलता है कि हृदय की धड़कन नियमित है या नहीं, विद्युत संकेत सही तरीके से प्रवाहित हो रहे हैं या नहीं, और कहीं हृदय की मांसपेशियों को क्षति तो नहीं हुई है। आमतौर पर जब किसी व्यक्ति को सीने में दर्द, सांस फूलना या धड़कन तेज होने जैसी शिकायत होती है, तो सबसे पहले ECG किया जाता है।

3. रक्त संचार प्रणाली – एंजियोग्राफी द्वारा जांच एंजियोग्राफी एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें एक्स-रे का उपयोग करके रक्त वाहिकाओं (धमनियों और नसों) की जांच की जाती है। इस प्रक्रिया में, रक्त वाहिकाओं में एक विशेष डाई इंजेक्ट की जाती है ताकि एक्स-रे में उन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सके। यह हृदय की धमनियों में ब्लॉकेज, संकुचन या अन्य समस्याओं का पता लगाने में मदद करती है। बता दें, इन धमनियों में किसी भी प्रकार की रुकावट कोरोनरी आर्टरी डिजीज (CAD) का कारण बन सकती है। एंजियोग्राफी दो तरह से की जाती है-

पारंपरिक (कन्वेंशनल) कोरोनरी एंजियोग्राफी यह एक आक्रामक प्रक्रिया है जिसमें विशेष डाई (contrast dye) को कोरोनरी धमनियों में प्रवाहित कर अवरोधों को देखा जाता है। इससे यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि ब्लॉकेज कहां है और कितना गंभीर है। परिणामों के आधार पर उपचार निम्नलिखित हो सकता है-

- यदि ब्लॉकेज हल्की या मीडियम हो तो दवाओं द्वारा उपचार।

-यदि एक ही धमनी में सीमित अवरोध हो तो स्टेंट लगाना।

-यदि कई धमनियों में गंभीर रुकावटें हों, विशेष रूप से मधुमेह के रोगियों में तो बाईपास सर्जरी।

सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी यह एक गैर-आक्रामक जांच है, जो उन रोगियों के लिए की जाती है जिन्हें कोरोनरी आर्टरी डिजीज का उच्च जोखिम होता है। इसमें कैल्शियम स्कोरिंग की जाती है, जिससे यह मापा जाता है कि धमनियों में कैल्शियम का स्तर कितना है।

-यदि कैल्शियम स्कोर 80 से 100 से अधिक है, तो हृदय में रुकावट होने की संभावना बढ़ जाती है।

-यदि कैल्शियम स्कोर बहुत अधिक है, तो सीटी एंजियोग्राफी के परिणाम उतने सटीक नहीं होते और ऐसे में पारंपरिक एंजियोग्राफी करना उचित होता है।

तीनों प्रणालियों का आपस में संबंध हृदय की ये तीनों प्रणालियां – विद्युत, यांत्रिक और रक्त संचार – एक-दूसरे के साथ तालमेल बनाकर काम करती हैं। यदि किसी एक प्रणाली में गड़बड़ी होती है, तो अन्य प्रणालियां भी प्रभावित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि रक्त की आपूर्ति (रक्त संचार प्रणाली) बाधित होती है, तो हृदय की मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं (यांत्रिक समस्या), जिससे धड़कन अनियमित हो सकती है (विद्युत समस्या)।