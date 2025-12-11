Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थFoot Oiling at Night Benefits of Applying Oil on Soles Before Sleeping
डिटॉक्स, रिलैक्सेशन और बेहतर ब्लड सर्कुलेशन- एक ही उपाय: रात में तलवों की तेल मालिश
संक्षेप:
रात में सोने से पहले तलवों की तेल मालिश से शरीर को गहरी रिलैक्सेशन, बेहतर नींद और पूरे दिन की थकान से राहत मिलती है। आयुर्वेद में यह विधि ‘पादाभ्यंग’ कहलाती है और बेहद लाभकारी मानी जाती है। यहां जानें विस्तार से-
Dec 11, 2025
सर्दियों में ही नहीं, बल्कि रोजाना सेहत और नींद को बेहतर बनाने के लिए सोते समय तलवों में तेल से मालिश करना एक अत्यंत फायदेमंद आयुर्वेदिक तरीका माना गया है। यह शरीर की थकान दूर करने, नींद सुधारने, मानसिक तनाव कम करने और पूरे शरीर की ऊर्जा को रीबैलेंस करने में मददगार है। तलवों में कई नाड़ियां (Nerves) और प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो सीधा शरीर की विभिन्न क्रियाओं और अंगों से जुड़े होते हैं। इसलिए रात को 5 मिनट की ये छोटी-सी मसाज आपकी समग्र सेहत को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।
कौन सा तेल इस्तेमाल करें?
- सरसों का तेल– गर्माहट और दर्द राहत के लिए
- नारियल तेल– ठंडक और कोमलता के लिए
- बादाम का तेल– ग्लो और नर्व स्ट्रेंथ के लिए
- घी– गहरी नींद और हाइड्रेशन के लिए
सोते वक्त तलवों में तेल मालिश के फायदे
- नींद को गहरा और शांत बनाता है: तलवों में मालिश करने से नर्व एंडिंग्स एक्टिव होती हैं जिससे दिमाग को आराम मिलता है। इससे बेहतर नींद, अनिद्रा में राहत और मानसिक शांति मिलती है।
- तनाव और थकान दूर होती है: दिनभर के तनाव की वजह से शरीर में खिंचाव और नर्व टेंशन बढ़ जाती है। तेल मालिश तुरंत रिलैक्सेशन देती है और शरीर को रिलैक्स मोड में ले जाती है।
- पैर दर्द, ऐंठन और सूजन में राहत: जिन लोगों को पैरों में दर्द, सूजन या भारीपन रहता है, उन्हें रोज रात में तलवे मलने से बहुत फायदा होता है। यह ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और मांसपेशियों की जकड़न कम करता है।
- त्वचा को मुलायम बनाता है: तेल मालिश तलवों की त्वचा को मुलायम, पोषित और हाइड्रेटेड बनाती है। सर्दियों में होने वाली फटी एड़ियां इससे काफी सुधार जाती हैं।
- शरीर की गर्मी और ऊर्जा संतुलित करता है: आयुर्वेद के अनुसार तलवों का शरीर की ऊर्जा और दोषों (Vata-Pitta-Kapha) से गहरा संबंध है। रात में तेल मालिश करने से ऊर्जा संतुलित होती है और शरीर हल्का महसूस करता है। सर्दियों में सूखापन कम होता है और गर्मियों में अत्यधिक शरीर-गर्मी नियंत्रित रहती है।
- हार्मोन और नर्व सिस्टम पर सकारात्मक प्रभाव: तेल मालिश पैर के प्रेशर पॉइंट्स को स्टिमुलेट करती है जिससे हार्मोन बैलेंस और नर्व स्ट्रेंथ में सुधार होता है। मूड बेहतर होता है और चिंता कम होती है।
- आंखों की रोशनी पर सकारात्मक प्रभाव: आरोग्य-शास्त्र में माना गया है कि पैरों के तलवों में घी या तेल लगाने से आंखों की ऊर्जा बढ़ती है। इससे ड्राईनेस, जलन या थकान में आराम मिलता है।
कैसे करें सही तरीके से मालिश?
- सोने से पहले तलवों को साफ कर गुनगुने पानी से धो लें।
- हथेली में थोड़ा तेल लेकर दोनों तलवों पर 5-7 मिनट मसाज करें।
- गोल-गोल, नीचे से ऊपर की ओर हल्के हाथ से दबाव दें।
- बाद में मोजे पहन लें ताकि तेल कपड़ों में ना लगे।
