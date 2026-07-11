बारिश के दिनों में ये 5 गंदी आदतें, पैरों में फंगल इंफेक्शन पैदा कर सकती हैं, आज ही छोड़ दें
Bad habits in Monsoon: बारिश के दिनों में सुहाना मौसम भले ही अच्छा लगता हो लेकिन इस वक्त ज्यादा साफ-सफाई की जरूरत होती है। छोटी सी लापरवाही भी आपको बीमार बना देगी और दर्द-तकलीफ से भर देगी। जैसे पैरों से जुड़ी ये 5 बैड हैबिट्स फंगल इंफेक्शन का रिस्क बढ़ा देती है। जिससे बचना जरूरी है।
बारिश के दिनों में सफाई का खास ध्यान रखने की जरूरत होती है। लापरवाही आपको बीमार बना देती है और आपको समझ ही नहीं आता। जैसे फंगल इंफेक्शन की समस्या मॉनसून में होना बिल्कुल कॉमन है। ज्यादातर लोग इससे परेशान रहते हैं। खासतौर पर काफी सारे लोग पैरों की सफाई और देखभाल में लापरवाही बरतते हैं, नतीजा उनमे बैक्टीरिया और जर्म्स तेजी से फैलते हैं। पैरों में किसी भी तरह के फंगल इंफेक्शन से बचना है तो इन 5 तरह की बैड हैबिट्स को आज ही छोड़ दें। ये पैरों में इंफेक्शन, एक्जिमा और पैरों से बदबू जैसी समस्या को पैदा करते हैं।
पैरों में चप्पल ना पहनना
बारिश के दिनों में रबर की चप्पल पहनना पैरों के लिए अच्छा होता है। लेकिन काफी सारे लोग घर के गीले एरिया में जाते वक्त भी नंगे पाव ही होते हैं और गीले पैर होने के बाद पूरे घर में उन्हीं गीले पैरों के साथ ही रहते हैं। जबकि डर्मेटोलॉजिस्ट का कहना है कि रबर के चप्पल पैरों को सूखा रखने में मदद करते हैं। इसलिए जब भी आंगन, बाथरूम जैसे गीले एरिया में जाएं चप्पलों को जरूर पहनें।
बारिश में लेदर शूज पहनना
ऑफिस जाने के लिए बारिश के दिनों में लेदर शूज पहनना काफी सारे लोगों की आदत होती है। लेकिन ये आदत पैरों में फंगल इंफेक्शन का रिस्क बढ़ा देती है। लेदर शूज तेजी से बैक्टीरिया को ट्रैप करते हैं, नमी को भी लेदर तेजी से सोखता है। इसलिए लेदर शूज को बारिश के दिनों में अवॉएड करना जरूरी है।
मोजा पहनने से पहले पैरों को पोंछना
पैर कितने भी सूखे हों लेकिन जब आप मोजा पहनने वाले हों तो एक बार पैरों को अच्छी तरह से पोंछ कर सुखा लें। पैरों की उंगलियों, नाखूनों पर कई बार गीलापन होता है जो फंगल इंफेक्शन का रिस्क बढ़ा देता है।
नाखूनों को छोटा रखना
पैर के नाखूनों को बहुत ज्यादा छोटा करके रखना हाइजीन की आदत नहीं है बल्कि बैक्टीरिया और जर्म्स को बुलाने की आदत है। नाखून ज्यादा छोटे होंगे तो नाखूनों के अंदर साइड से ज्यादा जर्म्स और बैक्टीरिया घुसेंगे। जिससे दर्द और सूजन नाखूनों में होने लगती है। इसलिए नाखून को स्किन से नीचे तक काटना चाहिए।
रोज एक ही जूते पहनना
बारिश के दिनों में अगर रोज जूते पहनना जरूरी है तो हर दिन अलग-अलग पहनें। कम से कम एक शूज को एक दिन पूरा सूखने का टाइम जरूर दें। जिससे अंदर पैरों की नमी, गीलापन और बैक्टीरिया ट्रैप ना रह जाएं क्योंकि जूतों को सूखने में टाइम लगता है। हर बार जब जूते पहनकर घर लौटे तो उतारने के बाद उसमे एंटी फंगल पाउडर छिड़के और हेयर ड्रायर की गर्म हवा दें। जिससे ये अच्छी तरह से सूखे रहें।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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