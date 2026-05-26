सेहत के लिए अच्छा करेला भी कर सकता है परेशान, अगर साथ में खाएंगे ये चीजें!
Healthy Eating Tips: करेला सेहत के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन इसे खाने का सही तरीका जानना भी जरूरी है। कई लोग अनजाने में इसे ऐसी चीजों के साथ खा लेते हैं, जिनके बारे में पहले नहीं पता होता और फिर परेशानी होती है।
करेला का नाम सुनते ही कई लोग मुंह बना लेते हैं, लेकिन यह सब्जी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होती है। खासकर गर्मियों में लोग इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल करते हैं, तरह-तरह की डिशेज बनाते हैं।। हालांकि, सिर्फ करेला खाना ही काफी नहीं होता, बल्कि यह भी जरूरी है कि इसे किन चीजों के साथ खाया जा रहा है।
कई बार हेल्दी समझकर लोग करेले को दूध, दही या दूसरी कुछ चीजों के साथ खा लेते हैं, जिससे पेट से जुड़ी परेशानियां शुरू हो सकती हैं। गलत फूड कॉम्बिनेशन की वजह से गैस, पेट फूलना, एसिडिटी, अपच और स्किन प्रॉब्लम्स जैसी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसलिए अगर आप भी करेला खाते हैं, तो यह जानना जरूरी है कि किन चीजों के साथ इसे खाने से बचना चाहिए।
दूध के साथ करेला
करेले के साथ दूध पीना सही नहीं माना जाता। इससे पेट में गड़बड़ी, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्या हो सकती है। कुछ लोगों में स्किन एलर्जी की परेशानी भी बढ़ सकती है।
दही के साथ करेला
करेला और दही का कॉम्बिनेशन डाइजेशन पर असर डाल सकता है। इससे ब्लोटिंग, पेट दर्द और भारीपन महसूस हो सकता है।
आम के साथ करेला
आमतौर पर करेला कच्चा आम डालकर ही बनता है लेकिन पका हुआ आम और करेला एक साथ खाने से पेट खराब होने की संभावना बढ़ सकती है। इससे उल्टी और एसिडिटी जैसी दिक्कतें हो सकती हैं।
मूली के साथ करेला
मूली और करेला दोनों का स्वाद और असर अलग होता है। इन्हें साथ खाने से एसिडिटी और पाचन संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं।
भिंडी के साथ करेला
भिंडी और करेला एक साथ खाने से कुछ लोगों में पेट भारी लग सकता है। इससे डाइजेशन धीमा होने की शिकायत भी हो सकती है।
करेला खाने का सही तरीका क्या माना जाता है?
- करेला हल्की और सादी चीजों के साथ खाना बेहतर माना जाता है।
- ज्यादा ऑयली चीजों के साथ इसका सेवन कम करें।
- ताजा और अच्छी तरह पका हुआ करेला खाना ज्यादा सही रहता है।
- अगर किसी को पहले से पेट की समस्या हो, तो डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर है।
किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए?
- जिन लोगों को एसिडिटी की समस्या रहती हो।
2. कमजोर पाचन वाले लोग।
3. स्किन एलर्जी की परेशानी वाले लोग।
4. छोटे बच्चों को ज्यादा मात्रा में करेला देने से बचें।
नोट: यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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