Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थFood is medicine when When Paired Right Dietician Ruchhi Chawda explains
सही फूड कॉम्बिनेशन से हील होगा शरीर, डाइटिशियन ने बताए 6 देसी नुस्खे

सही फूड कॉम्बिनेशन से हील होगा शरीर, डाइटिशियन ने बताए 6 देसी नुस्खे

संक्षेप:

Powerful Food Combinations: सप्लीमेंट्स से पहले सही फूड कॉम्बिनेशन जरूरी है। डाइटिशियन रुचि चावड़ा ने ऐसे आसान फूड पेयरिंग्स बताए हैं जो पाचन, एनर्जी और गट हेल्थ को नेचुरली बेहतर बनाते हैं।

Jan 15, 2026 10:44 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आज के समय में सेहत से जुड़ी छोटी-छोटी समस्याओं के लिए लोग तुरंत सप्लीमेंट्स या दवाओं का सहारा लेने लगते हैं, जबकि असली हीलिंग हमारी थाली से शुरू होती है। डाइटिशियन और हेल्थ एक्सपर्ट रुचि चावड़ा मानती हैं कि अगर सही खाद्य पदार्थों को सही संयोजन में लिया जाए, तो वही भोजन दवा की तरह काम करने लगता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दरअसल, हर फूड में मौजूद न्यूट्रिएंट्स अकेले नहीं, बल्कि एक-दूसरे के साथ मिलकर बेहतर असर दिखाते हैं। कुछ फूड कॉम्बिनेशन पाचन को मजबूत करते हैं, कुछ एनर्जी लेवल बढ़ाते हैं, तो कुछ गट, हार्मोन और इम्युनिटी को संतुलित रखने में मदद करते हैं। गलत खान-पान से जहां गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी और थकान जैसी समस्याएं बढ़ती हैं, वहीं स्मार्ट फूड पेयरिंग इन परेशानियों को जड़ से सुधार सकती है।

डाइटिशियन रुचि चावड़ा के अनुसार, हीलिंग का मतलब सिर्फ बीमारी ठीक करना नहीं, बल्कि शरीर को अंदर से मजबूत बनाना है। जानें ऐसे आसान लेकिन प्रभावी फूड कॉम्बिनेशन के बारे में जिन्हें रोजमर्रा की डाइट में शामिल करके आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं।

  1. खजूर और घी का संयोजन शरीर को तुरंत एनर्जी देता है। यह आंतों को लुब्रिकेट करता है जिससे कब्ज की समस्या कम होती है और बिना शुगर क्रैश के नेचुरल स्टैमिना मिलता है। कमजोरी और थकान में यह कॉम्बिनेशन बेहद फायदेमंद माना जाता है।
  2. अदरक और सेंधा नमक पाचन के लिए एक कारगर उपाय है। खाने से पहले इसका सेवन गैस, ब्लोटिंग और भारीपन को कम करता है। यह डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिव करता है और भूख को भी बेहतर बनाता है।
  3. तिल और अजवाइन का मिश्रण खासतौर पर स्लो डाइजेशन और पेट दर्द में राहत देता है। यह पोस्ट-मील हेवीनेस को कम करता है और गट को आराम पहुंचाता है।

ये भी पढ़ें:ईएनटी के डॉक्टर ने च्यूइंगम चबाने के गिनाए कई सारे फायदे, कानों को मिलता है फायद
  • आंवला और नेचुरल स्वीटनर जैसे शहद या गुड़, एसिडिटी और जलन की समस्या में मदद करता है। यह गट लाइनिंग को सपोर्ट करता है, इम्युनिटी बढ़ाता है और त्वचा-बालों की सेहत के लिए भी लाभकारी है।
  • गुड़ और भुना चना शाम के समय शुगर क्रेविंग को रोकता है। यह आयरन सपोर्ट देता है, लंबे समय तक पेट भरा रखता है और एनर्जी लेवल बनाए रखता है।
  • वहीं, सोंठ और गुनगुना पानी मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है, पानी रुकने की समस्या और ठंड से होने वाले भारीपन में राहत देता है।

हेल्थ टिप: डाइटिशियन के अनुसार, पोषण तब सबसे प्रभावी होता है जब भोजन एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करे। छोटी-छोटी फूड चॉइसेज से बड़ा हेल्थ इम्पैक्ट पाया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।

ये भी पढ़ें:3 ड्रिंक्स फैटी लिवर की समस्या को कर सकते हैं दूर, डॉक्टर ने गिनाए फायदे
Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Health Tips Healthy Eating Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।