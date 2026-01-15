सही फूड कॉम्बिनेशन से हील होगा शरीर, डाइटिशियन ने बताए 6 देसी नुस्खे

संक्षेप: Powerful Food Combinations: सप्लीमेंट्स से पहले सही फूड कॉम्बिनेशन जरूरी है। डाइटिशियन रुचि चावड़ा ने ऐसे आसान फूड पेयरिंग्स बताए हैं जो पाचन, एनर्जी और गट हेल्थ को नेचुरली बेहतर बनाते हैं।

आज के समय में सेहत से जुड़ी छोटी-छोटी समस्याओं के लिए लोग तुरंत सप्लीमेंट्स या दवाओं का सहारा लेने लगते हैं, जबकि असली हीलिंग हमारी थाली से शुरू होती है। डाइटिशियन और हेल्थ एक्सपर्ट रुचि चावड़ा मानती हैं कि अगर सही खाद्य पदार्थों को सही संयोजन में लिया जाए, तो वही भोजन दवा की तरह काम करने लगता है।

दरअसल, हर फूड में मौजूद न्यूट्रिएंट्स अकेले नहीं, बल्कि एक-दूसरे के साथ मिलकर बेहतर असर दिखाते हैं। कुछ फूड कॉम्बिनेशन पाचन को मजबूत करते हैं, कुछ एनर्जी लेवल बढ़ाते हैं, तो कुछ गट, हार्मोन और इम्युनिटी को संतुलित रखने में मदद करते हैं। गलत खान-पान से जहां गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी और थकान जैसी समस्याएं बढ़ती हैं, वहीं स्मार्ट फूड पेयरिंग इन परेशानियों को जड़ से सुधार सकती है।

डाइटिशियन रुचि चावड़ा के अनुसार, हीलिंग का मतलब सिर्फ बीमारी ठीक करना नहीं, बल्कि शरीर को अंदर से मजबूत बनाना है। जानें ऐसे आसान लेकिन प्रभावी फूड कॉम्बिनेशन के बारे में जिन्हें रोजमर्रा की डाइट में शामिल करके आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं।

खजूर और घी का संयोजन शरीर को तुरंत एनर्जी देता है। यह आंतों को लुब्रिकेट करता है जिससे कब्ज की समस्या कम होती है और बिना शुगर क्रैश के नेचुरल स्टैमिना मिलता है। कमजोरी और थकान में यह कॉम्बिनेशन बेहद फायदेमंद माना जाता है। अदरक और सेंधा नमक पाचन के लिए एक कारगर उपाय है। खाने से पहले इसका सेवन गैस, ब्लोटिंग और भारीपन को कम करता है। यह डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिव करता है और भूख को भी बेहतर बनाता है। तिल और अजवाइन का मिश्रण खासतौर पर स्लो डाइजेशन और पेट दर्द में राहत देता है। यह पोस्ट-मील हेवीनेस को कम करता है और गट को आराम पहुंचाता है।