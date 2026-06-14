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कैंसर का पता चलते ही संभलकर उठाएं कदम, अपनाएं डॉक्टर द्वारा बताई 7 टिप्स

Avantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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कैंसर एक गंभीर बीमारी है, लेकिन शुरुआती स्टेज में इसकी पहचान और सही इलाज से इसे पूरी तरह मात दी जा सकती है। ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर ने 7 टिप्स शेयर की हैं जो कैंसर का पता लगने पर अपनानी चाहिए।

कैंसर का पता चलते ही संभलकर उठाएं कदम, अपनाएं डॉक्टर द्वारा बताई 7 टिप्स

कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही हर कोई डरने लगता है। ये कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि यह 100 से ज्यादा बीमारियों का एक ग्रुप है। दरउसर जब हमारे शरीर की कोशिकाएं असामान्य रूप से और अनियंत्रित तरीके से बढ़ने और विभाजित होने लगती हैं, तो उस स्थिति को कैंसर कहते हैं। जब भी ये बीमारी किसी को होती है तो इसका पता लगते ही हर कोई टेंशन में आ जाता है। ऐसे में डॉ. रेखा आर्या, कैंसर स्पेशलिस्ट ने 7 टिप्स शेयर की हैं जो कैंसर का पता लगने पर फॉलो करनी चाहिए।

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1) पहले ही दिन कोई फैसला लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दरअसल ज्यादातर लोग कैंसर का पता चलते ही एक्शन में आ जाते हैं। डॉक्टर कहती हैं कि ये कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है जिसे ‘कुछ घंटों में ही’ ठीक करना हो। इलाज चुनने से पहले रिपोर्ट को समझने के लिए समय लें।

2) जब भी आपको कैंसर का पता लगे तो अपनी सभी रिपोर्ट एक जगह व्यवस्थित करके रखें। बायोप्सी, स्कैन, ब्लड टेस्ट और डॉक्टर की पर्चियों को एक साथ रखें। इससे कन्फ्यूजन नहीं होता और हर डॉक्टर बेहतर सलाह दे पाता है।

3) कैंसर कई तरह का होता है। इसलिए कैंसर टाइप का पता लगते ही उस कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलें और इलाज करने वाले स्पेशलिस्ट से मिलें। कैंसर का इलाज टाइप और स्टेज के आधार पर अलग-अलग होता है। आम सलाह के बजाय सही प्लान बनाने के लिए ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलें।

4) कैंसर की स्टेज और इलाज के बारे में साफ जानकारी लें। डॉक्टर ने बताया कि एक्सपर्ट से मुख्य सवाल ये करें कि क्या इलाज बीमारी को पूरी तरह ठीक करने के लिए है या उसे कंट्रोल करने के लिए? इसी से आपकी उम्मीदें तय होती हैं।

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5) इंटरनेट पर बहुत ज्यादा जानकारी पढ़ने और बिना पुष्टि वाली सलाह से बचें। ऑनलाइन बहुत ज्यादा पढ़ने से डर और गलत जानकारी फैलती है। शुरुआती फैसलों के लिए भरोसेमंद मेडिकल सलाह पर ही ध्यान दें।

6) डॉक्टर कहती हैं कि परिवार के 1 से 2 शांत स्वभाव वाले लोगों को फैसले में शामिल करें। वह कहती हैं कि बहुत ज्यादा लोगों की राय से इलाज में देरी होती है और तनाव बढ़ता है। एक छोटा और स्पष्ट सपोर्ट ग्रुप सबसे अच्छा काम करता है।

7) ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर कहती हैं कि परफेक्ट इलाज खोजने के बजाय इलाज शुरू करने पर ध्यान दें। कैंसर के इलाज में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। सही समय पर सही इलाज से ही बेहतर नतीजे मिलते हैं।

एक जरूरी बात

डॉक्टर ने एक जरूरी बात बताते हुए कहा कि कैंसर का इलाज सिर्फ मेडिकल ही नहीं, बल्कि इमोशनल और लॉजिस्टिकल भी होता है। एक व्यवस्थित शुरुआत से डर कम होता है और फैसले बेहतर होते हैं।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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