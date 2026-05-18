हार्ट अटैक के खतरे को करना है कम? सोने से पहले अपनाएं कार्डियोलॉजिस्ट की बताई ये 4 आदतें
हार्ट अटैक के केसेस आजकल काफी हो रहे हैं, जिसका कारण हमारा खराब लाइफस्टाइल है। कार्डियोलॉजिस्ट का कहना है कि अगर आप सिर्फ 4 आदतों को रोजाना अपनाते हैं, तो आपका दिल स्वस्थ रह सकता है।
आजकल की लाइफस्टाइल में सेहत का ख्याल लोग कम रख पा रहे हैं और ऐसे में हार्ट अटैक के रिस्क काफी बढ़ चुके हैं। ना सोने का समय तय होता है और ना खाने-पीने का, साथ ही जंक फूड खाने से भी नुकसान होता है। हमारी कुछ आदतें भी होती हैं, जो दिल पर सीधा असर करती हैं। अगर इन्हें समय रहते नहीं सुधारा जाता है, तो हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। कॉर्डियोलॉजिस्ट का मानना है कि अगर आप रात में सोने से पहले कुछ मिनट खुद को देते हैं, तो इससे दिल और दिमाग दोनों की सेहत बढ़िया हो सकती है। उन्होंने कुछ आदतों के बारे में बताया है, जिन्हें अपनाना काफी सरल है और इससे आप दिल से जुड़ी कई बीमारियों से बच सकते हैं। चलिए जानते हैं क्या हैं ये आदतें-
1. 4-2-6 ब्रीदिंग लें
सोने से पहले 5 मिनट तक 4-2-6 ब्रीदिंग टेक्निक अपनाएं। इसमें 4 सेकंड तक सांस अंदर लेनी है, फिर 2 सेकंड रोकनी है और 6 सेकंड तक धीरे-धीरे बाहर छोड़ें। ऐसा करने से आपकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी और लंग्स भी बेहतर तरीके से काम करेंगे। इसे करने से शरीर भी रिलैक्स फील करेगा और वेगस नर्व को एक्टिव कर देगा। इस टेक्निक से तनाव कम होगा, जिससे रात में नींद भी अच्छी आती है।
2. अंधेरा करें
सोने से कम से कम 10 मिनट पहले मोबाइल, लैपटॉप, टीवी जैसी स्क्रीन और कमरे की लाइट ऑफ कर दें। इसे डार्कनेस विंडो कहा जाता है। लगातार लाइट या स्क्रीन देखने से शरीर में कोर्टिसोल लेवल बढ़ता है, जिससे दिमाग एक्टिव रहता है और नींद कम होती है। जब आप स्क्रीन से दूरी बनाएंगे तो शरीर रिलैक्स मोड में आ जाएगा और ब्लड वेसेल्स को भी रिलैक्स फील होगा।
3. चेस्ट रिलैक्स करें
रात में 2 मिनट के लिए अपने हाथ को सीने पर रखें और गहरी सांस लें-छोड़ें। ये तरीके आपके दिल और दिमाग को शांत करने में मदद करेगा। ऐसा करने से नर्वस सिस्टम को काफी आराम मिलेगा और हार्ट रेट भी बैलेंस हो जाएगा। इसे करने से आप स्ट्रेस और एंग्जायटी को भी कम कर सकते हैं।
4. गुनगुना पानी पिएं
सोने से लगभग 30 मिनट पहले धीरे-धीरे गुनगुना पानी पिएं। यह शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है और शरीर को रिलैक्स महसूस कराता है। गुनगुना पानी पाचन को भी बेहतर बनाने में मदद करता है, जिससे रात में शरीर ज्यादा आराम महसूस करता है। आप चाहे तो गुनगुना दूध भी पी सकते हैं लेकिन पानी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है।
क्यों जरूरी हैं ये आदतें?
छोटी-छोटी हेल्दी आदतें लंबे समय तक दिल की सेहत पर अच्छा असर डाल सकती हैं। हालांकि, अगर आपको पहले से हार्ट या किसी अन्य बीमारी की समस्या है, तो किसी भी हेल्थ रूटीन को अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। हार्ट अटैक आ चुका है, तब भी इन तरीकों को अपनाने से पहले पूछ लें।
नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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