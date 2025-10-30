शराब पीने से शरीर में हो जाती है इस विटामिन की कमी, फिटनेस ट्रेनर ने बताएं 5 बड़े नुकसान
संक्षेप: शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग इसकी लत लगा लेते हैं। शराब पीने से लिवर पर क्या असर होता है, ये फिटनेस कोच प्रथम ने इंस्टा पर वीडियो शेयर कर बताया है। उन्होंने ये भी बताया कि शराब पीने से किसी विटामिन की भारी कमी हो जाती है।
शराब सेहत के लिए काफी नुकसानदायक है, ये बात सभी जानते हैं। इसके बाद भी लोग शराब पीते हैं और इसकी बुरी लत लग जाती है। शराब पीने से लिवर-किडनी पर बुरा असर पड़ता है। इंस्टाग्राम पर फिटनेस ट्रेनर प्रथम ने बताया कि शराब पीने से लिवर का क्या हाल होता है। सिर्फ यही नहीं उनके मुताबिक शरीर से एक सबसे जरूरी विटामिन कम हो जाता है। इसके बाद ही लोगों को स्वास्थ्य समस्याएं होने लगती हैं। चलिए बताते हैं फिटनेस कोच का शराब पीने को लेकर क्या कहना है।
लिवर का हाल
फिटनेस कोच प्रथम के मुताबिक, लिवर के अंदर विटामिन बी12 स्टोर होता है। पूरे लिवर में B12 का स्टोरेज बना होता है, जिससे शरीर में सबकुछ मेनटेन रहता है। जब शराब शरीर के अंदर जाती है, तो वो सबसे पहले विटामिन बी12 को खत्म करने की कोशिश करती है।
विटामिन बी12 की कमी
जब शरीर से पूरी तरह से विटामिन बी12 खत्म हो जाता है। तब दिमाग में स्ट्रेस, शरीर में मोटापा, चेहरे पर कालापन, थकान, बालों का झड़ना, टूटना जैसे लक्षण दिखते हैं। ये फिर कम नहीं होते और बढ़ जाते हैं।
अन्य कमी
फिटनेस कोच का कहना है शरीर जब शराब को पचाने के काम में लग जाता है। तब साथ में कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड, प्रोटीन शरीर में फैलने से रुक जाते हैं और फिर शरीर में इनकी कमी होने लगती है।
दिमाग का काम
ज्यादा शराब पीने से नशा होता है, जिससे दिमाग भी अपना संतुलन खो बैठता है। जब दिमाग सही से काम नहीं करेगा तो बाकि चीजें भी कंट्रोल में नहीं रहती। ऐसे में शराब लिवर या किडनी पर इफेक्ट डाल देती है।
क्या करें
कोच के अनुसार, शराब की लत को छोड़ें। इसे छोड़ने के लिए आपको एक्सरसाइज का नशा लगाना पड़ेगा। एक्सरसाइज करने से शरीर फिट रहेगा। ऐसे में अगर आप कभी-कभार शराब पी लेते हैं, तो ये आसानी से पच जाएगी लेकिन लिवर और B12 पर खतरा वैसा ही रहेगा।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।