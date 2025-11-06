Hindustan Hindi News
लाइफस्टाइल कोच ने दी सलाह, 'हर महिला को करनी चाहिए ये 5 सेकंड की एक्सरसाइज

Thu, 6 Nov 2025 09:29 AMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
महिलाओं के लिए खुद के लिए समय निकालना काफी मुश्किल होता है। डेस्क जॉब में घंटों बैठना पड़ता है तो कई बार घंटों खड़े रहने का काम करना होता है। इसके साथ ही दिनभर भागदौड़ की वजह से महिलाएं ना केवल खराब पोश्चर की समस्या से जूझती हैं बल्कि उन्हें एनर्जी में कमी, शरीर में जकड़न भी महसूस होती है। लेकिन इन सारी समस्या को बहुत ही आसानी से खत्म किया जा सकता है। लाइफस्टाइल एक्सपर्ट ल्यूक कॉटिन्हो ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर सिंपल एक्सरसाइज शेयर की है। जिसे वो हर महिला को मात्र 5 सेकेंड करने की सलाह दे रहे हैं।

कीगल एक्सरसाइज आखिर क्यों महिला को करना चाहिए

ल्यूक कॉटिन्हो ने बताया कि अगर यूरिन पास करते हुए उसे रोका जाए तो खास तरह की मसल्स पर प्रेशर पड़ता है। और , अगर यहीं प्रोसस कीगल एक्सरसाइज है। कीगल एक्सरसाइज महिलाओं की हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है लेकिन इसे लोग अंडरेरेटड समझते हैं। कीगल एक्सरसाइज करने से पेल्विक फ्लोर मसल्स स्ट्रांग होती है जो आपके ब्लैडर, यूटरस और रेक्टम को सपोर्ट करती है। इस एक्सरसाइज को करने के बहुत सारे फायदे हैं।

कीगल एक्सरसाइज को करने के फायदे

1) कीगल पेल्विक एरिया पर ब्लड फ्लो को बढ़ाती है और उसे मजबूत बनाती है। जिसकी वजह से रात में बार-बार यूरिन पास करने की समस्या और कमजोर ब्लैडर पर कंट्रोल हो जाता है।

पोस्ट चाइल्ड बर्थ

बच्चों के जन्म के बाद महिलाओं के लिए कीगल एक्सरसाइज बहुत फायदेमंद होती है। डिलीवरी के बाद वजाइनल वाल कमजोर हो जाती है, खासतौर पर नेचुरल बर्थ के प्रोसेस में, ऐसे में कीगल एक्सरसाइज वजाइनल मसल्स को इंप्रूव करती है। जिससे इंटीमेसी और सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन में सुधार होता है।

बच्चेदानी खिसकने की समस्या

कीगल एक्सरसाइज से पेल्विक एरिया में मौजूद अंग ब्लैडर और यूटरस ने नीचे खिसक आने का खतरा भी कम हो जाता है। ये एक्सरसाइज पेल्विक आर्गन को अपनी जगह फिक्स रखने में मदद करते हैं। क्योंकि कीगल एक्सरसाइज उस पूरे एरिया को जहां ब्लैडर, यूटरस और रेक्टम है, उसे सपोर्ट करती है।

क्या है कीगल एक्सरसाइज करने का सही तरीका

कीगल एक्सरसाइज करने का सही तरीका वही है जो बताया गया है। यानि कि यूरिन पास करने के बीच में ही यूरिन को स्टॉप करना और मसल्स को टाइट करना। ध्यान देना है कि पेट या फिर जांघ की मसल्स को टाइट नहीं करना है। और साथ ही केवल हल्का का मसल्स को स्क्वीज करना है।

कितनी बार करें

दिनभर में 3 सेट दो बार करें।

पांच सेकेंड के लिए मसल्स को सिकोड़ें और 5 सेकेंड के लिए छोड़ दें।

धीरे-धीरे समय को बढ़ाते हुए 15 सेकेंड तक ले जाएं और दस सेकंड का रेस्ट करें।

