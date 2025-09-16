फिटनेस कोच ने बताए 5 टेस्ट, जिनसे पता चलेगा कितना जिएंगे आप; चेक करें fitness coach tells 5 test which determine your longevity check, हेल्थ टिप्स - Hindustan
फिटनेस कोच ने बताए 5 टेस्ट, जिनसे पता चलेगा कितना जिएंगे आप; चेक करें

कौन कितने साल तक जिएगा, इसकी भविष्यवाणी करना मुश्किल है लेकिन कुछ फिजिकल टेस्ट बता सकते हैं कि आपका शरीर कितना मजबूत है। एक फिटनेस कोच ने 5 टेस्ट बताए हैं, उनका कहना है कि ज्यादातर लोग इनमें से कम से कम 2 टेस्ट में फेल हो जाते हैं।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 02:40 PM
इंसानों में लंबी उम्र तक जीने की इच्छा हमेशा से रही है। बीते कुछ सालों में सोशल मीडिया पर हेल्थ अवेयरनेस से जुड़े पोस्ट भी काफी दिखाई दे रहे हैं। अब एक फिटनेस कोच डैन गो का इंस्टाग्राम पोस्ट वायरल हो रहा है। उन्होंने 5 ऐसे टेस्ट बताए हैं जिनसे आपकी ओवरऑल हेल्थ के बारे में पता चलता है। डैन ने लिखा है कि ये टेस्ट लंबी उम्र की गारंटी तो नहीं हैं लेकिन ये दर्शाते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा जितनी लंबी उम्र संभव हो जी पाएंगे।

1. कूपर टेस्ट

डैंग ने पहला टेस्ट बताया है VO2 मैक्स। उन्होंने बताया है कि जिसका VO2 max जितना ज्यादा होता है वो उतनी लंबी जिंदगी जीता है। इस टेस्ट को करने के लिए आपको एक टाइमर लेना है। इसके बाद 12 मिनट में सीधी सड़क पर दौड़ना है। आप जितने किलो मीटर दौड़ पाएंगे उसे लेकर आपका VO2 मैक्स निकाला जाता है। यह टेस्ट आप ट्रेडमिल पर भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें इन्क्लाइन को एक डिग्री उठाना पड़ेगा ताकि आउटडोर रनिंग का इफेक्ट मिले।

इन बातों का रखें ध्यान

टेस्ट के पहले वॉर्मअप और बाद में कूल डाउन का ध्यान रखें। अपने फिजिशियन से एक बार सलाह लेकर ही यह टेस्ट करें। टेस्ट रिजल्ट के लिए एक चार्ट और फॉर्म्युला होता है जिसे आप गूगल पर cooper test vo2 max calculator से चेक कर सकते हैं।

2. सिट ऐंड राइज टेस्ट

इस टेस्ट में आपको पालथी मारकर (क्रॉस लेग्स) जमीन पर बैठना है। इसके बाद बिना किसी सपोर्ट के खड़े होना है। अगर आपका बैलेंस नहीं बिगड़ता और आराम से खड़े हो जाते हैं तो इस टेस्ट में पास हैं।

3. एयर स्क्वॉट होल्ट

इस टेस्ट में आपको स्क्वॉट पोजिशन (हवा में बैठना है) अगर आप इसे 2 मिनट तक कर लेते हैं तो टेस्ट में पास हो जाएंगे। टेस्ट आपकी लोअर बॉडी की ताकत को चेक करता है, यह लंबी उम्र जीने का बड़ा फैक्टर है।

4. डेडलिफ्ट

इस टेस्ट में चेक किया जाता है कि आप जमीन से कितना भारी वजन उठा सकते हैं। डैन ने सजेस्ट किया कि सेफ्टी के लिहाज से वह जिम में बारबेल के बजाय ट्रैप बार से वजन उठाने की सलाह देते हैं। आपको अपने वजन के बराबर वजन 10 बार जमीन से उठाकर सीधे खड़े होना और वापस जमीन पर रखना है।

डैड हैंग

इस टेस्ट से आपकी ऊपर की बॉडी और ग्रिप की ताकत चेक की जाती है। जिस इंसान की ग्रिज मजबूत होती है इसका कनेक्शन उनके फिजिकली एक्टिव होने से है। अगर आप मेल हैं तो आपको 2 मिनट तक लटकना है। महिलाएं 90 मिनट तक लटकें। अगर आपकी ग्रिप नहीं छूटती तो आप टेस्ट में पास हैं।

