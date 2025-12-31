फर्टिलिटी के लिए डाइट कितनी जरूरी? आयुर्वेदिक डॉ. दिक्षा ने बताई सही फूड लिस्ट

संक्षेप: फर्टिलिटी केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन से भी जुड़ी होती है। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ. दिक्षा भावसार सवालीया के अनुसार, कुछ खास खाद्य पदार्थ प्रजनन स्वास्थ्य को प्राकृतिक रूप से मजबूत कर सकते हैं।

फर्टिलिटी यानी प्रजनन क्षमता आज के समय में कई लोगों के लिए एक अहम स्वास्थ्य मुद्दा बन चुकी है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी, अनियमित खानपान, तनाव और हार्मोनल असंतुलन का सीधा असर फर्टिलिटी पर पड़ता है। ऐसे में आयुर्वेद केवल इलाज नहीं बल्कि शरीर, मन और भावनाओं के संतुलन पर जोर देता है। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट Dr. Dixa Bhavsar Savaliya के अनुसार, फर्टिलिटी केवल प्रजनन अंगों तक सीमित नहीं होती बल्कि यह अच्छे पाचन, मानसिक शांति और पोषक आहार से जुड़ी होती है। कुछ खास प्राकृतिक फूड्स नियमित डाइट में शामिल करने से रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेहतर किया जा सकता है।

1. आंवला: आंवला एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो हार्मोन बैलेंस करने और एग व स्पर्म क्वालिटी सुधारने में मदद करता है। यह इम्युनिटी भी बढ़ाता है। रोज सुबह आंवला या उसका जूस लेना फायदेमंद माना जाता है।

2. अनार: अनार प्रजनन अंगों में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करता है। यह गर्भाशय की सेहत और स्पर्म मोटिलिटी को सपोर्ट करता है। आयरन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर अनार फर्टिलिटी के लिए उपयोगी है।

3. घी: शुद्ध देसी घी शुक्ल धातु को पोषण देता है और हार्मोन सिग्नलिंग को बेहतर बनाता है। यह मानसिक तनाव कम करने में भी सहायक माना जाता है। रोज 1–2 चम्मच घी पर्याप्त होता है।

4. मूंग दाल: मूंग दाल हल्की, सुपाच्य और प्रोटीन से भरपूर होती है। यह ओव्यूलेशन और स्पर्म हेल्थ को सपोर्ट करती है। हफ्ते में 3–4 बार मूंग दाल या खिचड़ी लेना फायदेमंद है।

5. खजूर और अंजीर: ये दोनों प्राकृतिक एनर्जी बूस्टर माने जाते हैं। खजूर और अंजीर कमजोरी दूर करते हैं और यूटेरस को मजबूती देते हैं। रात में भिगोकर सुबह खाना बेहतर रहता है।

6. बादाम और अखरोट: इन ड्राई फ्रूट्स में मौजूद हेल्दी फैट्स हार्मोन निर्माण में मदद करते हैं। ये एग क्वालिटी और स्पर्म हेल्थ के लिए लाभकारी माने जाते हैं।

7. काले तिल: काले तिल गर्भाशय को मजबूत करते हैं और अनियमित पीरियड्स में सहायक हो सकते हैं। पुरुषों में भी यह स्पर्म क्वालिटी सुधारने में मदद करते हैं।

8. शतावरी: शतावरी को आयुर्वेद में महिला फर्टिलिटी की प्रमुख औषधि माना गया है। यह एस्ट्रोजन बैलेंस करती है और तनाव कम करती है।

9. गर्म दूध: गाय का गुनगुना दूध शुक्ल धातु को पोषण देता है और मानसिक शांति प्रदान करता है, खासकर जब उसमें हल्दी या इलायची मिलाई जाए।

10. अश्वगंधा: तनाव को फर्टिलिटी का सबसे बड़ा दुश्मन बताते हुए डॉ. दिक्षा कहती हैं कि अश्वगंधा कॉर्टिसोल लेवल कम कर मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है जिससे फर्टिलिटी पर सकारात्मक असर पड़ता है।