पुरुषों में लगातार कम हो रहा स्पर्म काउंट, नागपुर के फर्टिलिटी एक्सपर्ट ने बताया बढ़ाने के लिए क्या करें

संक्षेप: कम स्पर्म काउंट की समस्या आजकल हर दूसरे पुरुष को है और इसके कारण इनफर्टिलिटी होती है। गलत खान-पान, लाइफस्टाइल के कारण स्पर्म काउंट लो हो रहा है। नागपुर के डॉक्टर ने इसमें सुधार करने के कुछ आसान उपाय बताए हैं।

पुरुषों में लो स्पर्म काउंट की समस्या लगातार बढ़ रही है और इसका सीधा असर फर्टिलिटी पर होता है। आज के समय में अनहेल्दी खान-पान, लाइफस्टाइल इसके लिए जिम्मेदार है। कम स्पर्म काउंट के कारण प्रेेग्नेंसी में काफी समस्या आती है और फिर लोग आईवीएफ जैसे तरीकों को अपनाते हैं। इनफर्टिलिटी से बचने और स्पर्म काउंट में सुधार के लिए आप कुछ चीजों को अपना सकते हैं। इस बारे में नागपुर के बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ के फर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉ. प्रमोद मधुकर ने कुछ तरीकों के बारे में बताया। उनके अनुसार अगर पुरुष इन तरीकों को रूटीन से फॉलो करते हैं, तो स्पर्म काउंट में सुधार हो सकता है।

कम क्यो होता है डॉक्टर मधुकर के मुताबिक, जिन पुरुषों का बीएमआई ज्यादा होता है, जो लोग शराब-सिगरेट पीते हैं और खराब डायट लेते हैं, उन लोगों का स्पर्म काउंट कम रहता है। ऐसे में फिर आपको दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा और स्ट्रेस बढ़ेगा। स्टडी के मुताबिक, जो पुरुष अच्छी नींद, डायट, एक्सरसाइज करते हैं उनका स्पर्म काउंट बेहतर रहता है। आज के समय में खराब लाइफस्टाइल और स्ट्रेस आपके शरीर के साथ फर्टिलिटी की समस्या को भी बढ़ा सकता है। डॉक्टर के अनुसार, अगर आप भी लो स्पर्म काउंट की समस्या से जूझ रहे हैं, तो कुछ चीजों को अपने रूटीन में शामिल करें।

क्या करना चाहिए हेल्दी डायट- सबसे पहले अपनी डायट को सुधारें। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक में हेल्दी फूड्स जैसे नट्स, सीड्स, केला, दाल, फल, सब्जियां, ओमेगा फैटी एसिड 3 वाली चीजें शामिल करें। जंक या फिर प्रोसेस्ड फूड से बिल्कुल दूरी बनाकर रखें।

एक्सरसाइज- रोजाना वर्कआउट करें। अगर जिम जाने का समय नहीं है, तो सुबह उठकर रनिंग या जॉगिंग करें। इससे शरीर में एनर्जी आती है और स्पर्म काउंट बेहतर होता है। रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग से भी शरीर का स्टैमिना बढ़ता है और स्पर्म काउंट-मोटिलिटी बढ़ेगी।

वजन कम करें- कई लोगों का वजन भी बढ़ा हुआ रहता है, इस कारण से भी फर्क पड़ता है। महिला हो या पुरुष अगर वजन बढ़ा हुआ रहता है, तो स्पर्म काउंट लो रहता है और प्रेग्नेंसी में दिक्कत आती है।

स्ट्रेस कंट्रोल करें- अगर आप स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, तो ये आपकी सेहत के लिए खतरनाक है। स्ट्रेस को कंट्रोल करने की कोशिश करें। हेल्थ के लिए भी स्ट्रेस अच्छा नहीं है, ज्यादातर लोग तनाव के कारण भी इस समस्या से परेशान हैं।

नींद में सुधार- अच्छी सेहत के लिए 8 घंटे की नींद अच्छी मानी जाती है लेकिन अगर आप रोजाना 7 घंटे की प्रॉपर सोते हैं, तो भी अच्छा है। अच्छी नींद आपके दिल, दिमाग, शरीर के लिए बेस्ट होगी, साथ ही आपके स्पर्म काउंट में भी सुधार करेगी।

गर्मी से संपर्क- रिप्रोडक्टिव बायोलॉजिस्ट के अनुसार, अगर आप गर्म पानी से ज्यादा नहाते हैं, टाइट कपड़े पहनते हैं, लैपटॉप गोद में रखकर लंबे समय तक बैठते हैं, तो भी स्पर्म काउंट पर असर होता है। इन चीजों से बचें।