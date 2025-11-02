Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थfenugreek water side effects whom shuld not drink methi ka pani can cause low blood sugar bloating
मेथी वाटर भूलकर भी इन लोगों को नहीं पीना चाहिए, फायदे की जगह होने लगेगा नुकसान

मेथी वाटर भूलकर भी इन लोगों को नहीं पीना चाहिए, फायदे की जगह होने लगेगा नुकसान

संक्षेप: Side effects of fenugreek water: मेथी वाटर पीने से ब्लड शुगर लेवल सही रहता है और मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। लेकिन कुछ खास तरह की समस्याओं में मेथी वाटर को पीने से बचना चाहिए। जानें किन लोगों को मेथी का पानी भूलकर भी नहीं पीना चाहिए।

Sun, 2 Nov 2025 08:24 AMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मेथी दाने का इस्तेमाल खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं होता बल्कि ये दवा की तरह काम करता है। नेचुरल रेमेडी में मेथी का इस्तेमाल अक्सर ब्लोटिंग कम करने, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने, ब्लड शुगर को रेगुलेट करने और इन्फ्लेमेशन को खत्म करने के लिए किया जाता है। इन सारे फायदों के लिए मेथी दाने को भिगोकर पानी पीने की सलाह दी जाती है। मेथी का पानी या मेथी वाटर घरेलू उपचार के तौर पर काफी सारे लोग यूज करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं ये मेथी वाटर हर किसी के लिए फायदेमंद हो। कुछ मेडिकल कंडीशन और समस्याओं में मेथी दाने का पानी पीना हार्मफुल हो सकता है और इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। जान लें किन लोगों को भी भूलकर भी मेथी दाने का पानी नहीं पीना चाहिए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लो ब्लड शुगर वालों को

मेथी का इस्तेमाल ब्लड शुगर को लो करने के लिए किया जाता है। जिन लोगों का ब्लड शुगर हाई रहता है अक्सर उन्हें मेथी वाटर पीने की सलाह मिलती है। जिससे कि इंसुलिन सेंसेटिविटी खत्म हो और कार्बोहाइड्रेट का अब्जॉर्ब्शन आसान हो जाए। लेकिन जिन लोगों का ब्लड शुगर पहले से ही लो रहता है या जो लोग डायबिटीज की दवा ले रहे हैं और उससे ब्लड शुगर लो रहता है तो उन्हें मेथी वाटर पीना रिस्की हो सकता है। इसकी वजह से बेहोशी, चक्कर और कमजोरी महसूस हो सकती है। ऐसा लो ग्लूकोज लेवल के कारण होता है।

प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं पीना चाहिए मेथी वाटर

मेथी में ऐसे कंपाउंड होते हैं तो लेबर के दर्द को बढ़ाते हैं। ऐसे में प्रेग्नेंसी के शुरुआती महीनों में या बीच के महीनों में मेथी वाटर से प्रेग्नेंसी को खतरा रहता है। अगर प्रेग्नेंसी के समय में मेथी वाटर की मात्रा ज्यादा ली गई तो इससे प्रीमेच्योर लेबर का खतरा रहता है या फिर मिसकैरेज का भी डर बना रहता है। कई बार प्रेग्नेंट वुमन को मेथी वाटर की वजह से ब्लोटिंग या उल्टी की शिकायत भी हो जाती है।

थायराइड की समस्या में मेथी वाटर करें इग्नोर

कुछ स्टडीज में पता चला है कि मेथी वाटर थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन और फंक्शन को डिस्टर्ब करते हैं। मेथी दाने में मौजूद गोइट्रोजेनिक कंपाउंड आयोडीन अब्जॉर्ब्शन को प्रभावित करता है। जो थायराइड के लिए सही नही है। जिन लोगों को हाइपोथायराइड यानी कि थाइराइड के कम एक्टिव होने की समस्या है उन्हें मेथी वाटर का इनटेक कम करना चाहिए।

डाइजेशन से जुड़ी दिक्कतों में ना पिए मेथी वाटर

मेथी डाइजेशन को इंप्रूव करता है। लेकिन ये हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता। काफी सारे लोगों को मेथी का पानी पीने से गैस, ब्लोटिंग, डायरिया और पेट में दर्द की समस्या होने लगती है। दरअसल, मेथी में हाई लेवल में फाइबर और सैपोनिन कंटेट होते हैं जो इन समस्याओं को बढ़ाते हैं। खासतौर पर खाली पेट मेथी दाने का पानी पीने से गैस, ब्लोटिंग बढ़ती है। आईबीएस, एसिड रिफ्ल्क्स या फिर डाइजेशन सेंसेटिव लोगों को मेथी वाटर नहीं पीना चाहिए।

मेथी से एलर्जी

अगर किसी को मूंगफली, चना,दाल जैसी चीजों से एलर्जी है तो उसे मेथी वाटर पीने से भी बचना चाहिए। क्योंकि काफी सारे लोगों को इन चीजों से एलर्जी होने पर मेथी की वजह से भी रिएक्शन देखे जाते हैं। जिससे चकत्ते, सूजन, सांस लेने में तकलीफ और उल्टी होने का डर रहता है।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
Health Tips Health Tips In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।