फैटी लिवर है? आयुर्वेदिक डॉक्टर के बताए ये 2 काम कर लो, डेढ़-दो महीने में ही दिखेगा फर्क!

Fatty Liver Ayurvedic Remedy: अगर आपको भी फैटी लिवर की समस्या है तो डॉ रॉबिन के बताए ये 2 काम आज ही करना शुरू कर दें। डेढ़ से दो महीने में ही आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा।

फैटी लिवर आजकल एक आम समस्या हो गई है। पहले कहां शराब पीने वालों में ही ये शिकायत होती थी, वहीं आज कम उम्र के युवा जो किसी तरह का नशा भी नहीं करते, उनमें भी ये कॉमन है। वजह कई हो सकती हैं, लेकिन मुख्य तो बदलता खानपान और लाइफस्टाइल ही हैं। ज्यादा तला-भुना, जंक-प्रोसेस्ड फूड और फिजिकल एक्टिविटी का अभाव; कई बीमारियों को जन्म दे रहा है, जिसमें फैटी लिवर में शामिल है। अगर आप भी इसके शिकार हो गए हैं, तो लाइफस्टाइल में बदलाव के साथ कुछ घरेलू आयुर्वेदिक नुस्खे भी ट्राई कर के देखें। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ रॉबिन शर्मा बताते हैं कि अगर अल्ट्रासाउंड में फैटी एसिड ग्रेड 1 या 2 है, तो चिंता की बात नहीं। ये दो चीजें आज से ही फॉलो करें, डेढ़ से दो महीने में ही फर्क साफ दिखेगा।

पहला काम: रोजाना पीनी शुरू करें ये लिवर डिटॉक्स टी डॉ रॉबिन कहते हैं कि अगर आपको फैटी लिवर है तो ये लिवर डिटॉक्स टी आपके आपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करनी चाहिए। इसके लिए 50 ग्राम भूमिआंवला का पाउडर लें। इसके अलावा 50 ग्राम आंवला का पाउडर लें, जो विटामिन सी से भरपूर होता है। साथ ही 25 ग्राम कुटकी पाउडर, 25 ग्राम हल्दी पाउडर और 25 ग्राम सौंठ पाउडर मिलाकर एक कांच की शीशी में भर लें। ये पांचों चीजें आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाएंगी।

इस लिवर डिटॉक्स टी को लेना कैसे है रोजाना सुबह एक कप के करीब पानी गर्म करने रख दें। जब ये पानी पूरी तरह उबलने लगे तो इसमें आधा चम्मच ये पाउडर मिलाएं और लगभग 2-3 मिनट के लिए और पकने दें। अब गैस बंद करें और उसे छानकर रोज सुबह की चाय की जगह लेना शुरू करें।

ये लिवर डिटॉक्स टी कैसे फायदेमंद है? इस लिवर डिटॉक्स टी में सभी इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो लिवर के लिए काफी फायदेमंद हैं। जैसे- भूमिआंवला को आयुर्वेद में यकृत (लिवर) का रक्षक कहा जाता है। ये लिवर सेल्स को बाहरी डैमेज से बचाता है। वहीं आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है और लिवर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। कुटकी लिवर में जमा फैट को ब्रेकडाउन करने का काम करती है, साथ ही लिवर एंजाइम्स को नॉर्मल रेंज में ले कर आने का काम करती है। हल्दी अंदर से इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करती है ऐ सौंठ पाउडर डाइजेस्टिव फायर को स्टीमूलेट करता है, ताकि भविष्य में फैट जमा हो ही ना।

दूसरा काम: अपनी डाइट में जरूरी बदलाव करें डॉ रॉबिन कहते हैं कि ये सबसे जरूरी है कि आप अपनी डाइट में जरूरी बदलाव करें। भले ही आप लिवर डिटॉक्स टी ले रहे हैं, लेकिन साथ में डाइट सही नहीं है तो कोई भी फायदा नहीं होगा। आपको अपनी डाइट से मैदा, रिफाइंड ऑयल और शराब जैसी चीजें पूरी तरह निकाल देनी हैं। साथ ही देर रात खाने की आदत में भी बदलाव करना जरूरी है।