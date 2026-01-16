मोटापे की टेंशन छोड़कर जमकर खाएं गोंद के लड्डू, डॉक्टर ने बताई सही मात्रा और समय
अगर इन लड्डुओं का सही मात्रा और तरीके से सेवन किया जाए तो ये आपके शरीर में गर्माहट बनाए रखकर इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं। आइए जानते हैं कैसे आप कैलोरी की चिंता किए बिना इस विंटर सुपरफूड का लुत्फ उठाते हुए सेहत और स्वाद का ख्याल रख सकते हैं।
कड़कड़ाती ठंड में दादी-नानी के हाथ के बने गोंद के लड्डू सिर्फ एक डेजर्ट नहीं, बल्कि सेहत भरा आशीर्वाद भी होते हैं। लड्डू बनाते समय रसोई से आती घी और भुने हुए गोंद की सोंधी खुशबू गुलाबी ठंड को जायकेदार बना देती है। पारंपरिक तौर पर ये लड्डू ताकत बढ़ाने, इम्युनिटी सुधारने, जोड़ों के दर्द में राहत और डिलीवरी के बाद रिकवरी के लिए खाने के लिए दिए जाते हैं। लेकिन आज के समय में फिटनेस फ्रीक लोग वजन बढ़ने के डर से इन पौष्टिक लड्डुओं को खाने से बचते हैं। लेकिन सच तो यह है कि अगर इन लड्डुओं का सही मात्रा और तरीके से सेवन किया जाए तो ये ना सिर्फ आपके शरीर में गर्माहट बनाए रखकर इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं बल्कि हड्डियों को भी फौलाद की तरह स्ट्रांग बनाने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं कैसे आप कैलोरी की चिंता किए बिना इस विंटर सुपरफूड का लुत्फ उठाते हुए सेहत और स्वाद का ख्याल रख सकते हैं।
गोंद के लड्डू भारत के कई घरों में सर्दियों के मौसम में बड़े चाव से खाए जाते हैं। इन्हें खाने वाली गोंद, देसी घी, मेवे और गुड़ से बनाकर तैयार किया जाता है। पारंपरिक तौर पर ये लड्डू ताकत बढ़ाने, इम्युनिटी सुधारने, जोड़ों के दर्द में राहत और डिलीवरी के बाद रिकवरी के लिए खाने के लिए दिए जाते हैं।
क्या कहती है एक्सपर्ट
सीके बिरला हॉस्पिटल की न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. दीपाली शर्मा कहती हैं कि गोंद की तासीर गरम होती है, इसलिए यह ठंड के मौसम में शरीर को अंदर से गर्म रखने में मदद करता है। इसमें मौजूद हेल्दी फैट्स शरीर को लंबे समय तक एनर्जी देते हैं और सर्दियों में होने वाली जोड़ों की अकड़न और दर्द को कम करने में सहायक होते हैं। लेकिन दिक्कत तब होती है, जब इन्हें जरूरत से ज्यादा या गलत समय पर खाया जाता है। एक गोंद का लड्डू लगभग 150–200 कैलोरी तक का हो सकता है, क्योंकि इसमें घी और गुड़ दोनों अच्छी मात्रा में होते हैं। अगर रोज 2–3 लड्डू खा लिए जाएं या रात के समय खाए जाएं, तो इससे वजन बढ़ने का खतरा बना रहता है।
गोंद के लड्डू का असली फायदा उठाने के लिए उसकी सही मात्रा और समय दोनों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।
रोजाना सेवन के लिए-
½ से 1 छोटा लड्डू ही पर्याप्त होता है।
-इसे सुबह या दोपहर में खाना बेहतर होता है, जब शरीर उस एनर्जी को इस्तेमाल कर सके।
-दिन भर का खाना हल्का और संतुलित रखें।
-थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी या वॉक जरूर करें।
-कोशिश करें कि गोंद के लड्डू को सर्दियों के दूसरे भारी स्नैक्स जैसे मठरी, पकौड़े या ज्यादा मिठाइयों के साथ न खाएं।
गोंद के लड्डू का हेल्दी वर्जन कैसे तैयार करें
अगर घर पर बनाते हैं, तो इसका हेल्दी वर्जन भी तैयार किया जा सकता है जैसे-
-घी की मात्रा थोड़ी कम रखें
-बादाम, अखरोट, कद्दू के बीज या अलसी जैसे नट्स और सीड्स ज्यादा डालें।
-गुड़ सीमित मात्रा में इस्तेमाल करें।
-पाचन बेहतर करने के लिए सोंठ (सूखा अदरक) या अजवाइन मिलाई जा सकती है।
खास बात यह है कि गोंद के लड्डू कोई जंक फूड नहीं हैं, बल्कि ये सीजनल फंक्शनल फूड हैं, यानी सही मौसम में सही तरीके से खाए जाएं तो शरीर को फायदा देते हैं।
सलाह-
निष्कर्ष के तौर पर, गोंद के लड्डू सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं हैं। लेकिन इनका फायदा तभी मिलेगा, जब इन्हें समझदारी से, सीमित मात्रा में और सही समय पर खाया जाए। तभी ये सर्दियों में ताकत देंगे, बिना वजन बढ़ाए।
