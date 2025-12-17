किस गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड, जानें 'गैट डिसऑर्डर' के लक्षण और कारण

संक्षेप: Gait Disorder Causes : डॉक्टर्स इस स्थिति को 'गेट डिसऑर्डर' बता रहे हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि यह उम्र बढ़ने के साथ होने वाली एक आम समस्या है। इस खबर के सामने आने के बाद रस्किन बॉन्ड के चाहने वाले जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर क्या है 'गेट डिसऑर्डर', इसके लक्षण और बचाव के उपाय।

Dec 17, 2025 07:42 am IST

Ruskin Bond Suffering From Gait Disorder : मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड के अस्पताल में भर्ती होने की खबर ने उनके फैंस को चिंता में डाल दिया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही रस्किन बॉन्ड को देहरादून के एक निजी अस्पताल में पैरों में कमजोरी की वजह से चलने में होने वाली तकलीफ होने की वजह से भर्ती करवाया गया। डॉक्टर्स इस स्थिति को 'गेट डिसऑर्डर' बता रहे हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि यह उम्र बढ़ने के साथ होने वाली एक आम समस्या है। इस खबर के सामने आने के बाद रस्किन बॉन्ड के चाहने वाले जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर क्या है 'गेट डिसऑर्डर', इसके लक्षण और बचाव के उपाय।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है गेट डिसऑर्डर की समस्या? (What Is Gait Disorder In Hindi) गेट डिसऑर्डर एक ऐसी स्थिति है, जिसमें व्यक्ति का चलने का तरीका असामान्य हो जाता है। यह समस्या खासतौर पर बुजुर्गों में ज्यादा देखी जाती है। जो मस्तिष्क, नसों, मांसपेशियों या हड्डियों में समस्याओं के कारण पैदा होती है। इस समस्या की वजह से व्यक्ति की चलने की गति कम होने के साथ चलते समय उसका संतुलन बिगड़ने की वजह से वह लड़खड़ाकर चलना या पैर उठाने में असमर्थता जैसी दिक्कतों का सामना कर सकता है।

गेट डिसऑर्डर के लक्षण - Symptoms Of Gait Disorder In Hindi -चलते समय पैर घसीटना

-संतुलन न बन पाना, बार-बार गिरने का डर

-मांसपेशियों में जकड़न

-कदम छोटे हो जाना या बहुत धीमी चाल

-एक तरफ झुककर चलना या लंगड़ाना

-टांगें उठाने में दिक्कत, जैसे पैर जमीन से चिपके रहते हों

-कभी-कभी सिर झुकाकर या गर्दन आगे करके चलना

-कूल्हों और पैरों की मांसपेशियों या जोड़ों में अकड़न

-चलते समय दर्द होना

गेट डिसऑर्डर के कारण - Causes Of Gait Disorder In Hindi विशेषज्ञों के अनुसार, उम्र बढ़ने के साथ छोटी-छोटी समस्याएं मिलकर व्यक्ति के लिए चलने-फिरने में कठिनाई पैदा कर सकती हैं। जिसके कुछ कारण इस प्रकार हैं-

-उम्र के साथ मांसपेशियां और जोड़ों का कमजोर होना (गठिया, आर्थराइटिस)

-नसों की दिक्कत जैसे पार्किंसन, स्ट्रोक या न्यूरोपैथी

-मस्तिष्क या रीढ़ की समस्या

-पैरों में पुरानी चोट या हड्डी की कमजोरी

-दवाओं के साइड इफेक्ट, पोषण की कमी या वजन बढ़ना

-आंतरिक कान की समस्या से संतुलन बिगड़ना

-दृष्टि में परिवर्तन

गेट डिसऑर्डर से जुड़ी सावधानियां और रोकथाम -नियमित व्यायाम जैसे हल्की वॉकिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या बैलेंस एक्सरसाइज करें। ये सभी चीजों मांसपेशियां मजबूत बनाए रखती हैं और व्यक्ति को गिरने से बचाती हैं।

-घर में फिसलन वाली जगहों पर ध्यान दें, अच्छी लाइटिंग रखें, रेलिंग लगवाएं

-अगर जरूरत लगे तो चलने के लिए छड़ी या वॉकर का इस्तेमाल करें।

-संतुलित आहार लें, शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी न होने दें।

-खासकर अगर कोई पुरानी बीमारी हो तो डॉक्टर से नियमित चेकअप करवाएं।

-वजन ज्यादा न बढ़ने दें, शराब कम पीएं और दवाएं डॉक्टर की सलाह से लें।