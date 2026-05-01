स्विमिंग पूल में कूदने से पहले रुकें! आंखों को बचाने के लिए डॉक्टर ने दिए काम के टिप्स
गर्मियों में स्विमिंग का मजा हर किसी को पसंद होता है, लेकिन पूल का पानी आंखों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर की बताई कुछ आसान सावधानियां अपनाकर आप आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं।
गर्मियों के मौसम में स्विमिंग करना सबसे अच्छा और मजेदार तरीका माना जाता है, जिससे आप गर्मी से राहत पा सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग इस दौरान अपनी आंखों की सुरक्षा को नजरअंदाज कर देते हैं। पूल के पानी में मौजूद क्लोरीन और बैक्टीरिया आंखों में जलन, खुजली और संक्रमण जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं।
सीनियर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉ. हिमांशु मेहता के अनुसार, अगर स्विमिंग करते समय सही सावधानी ना बरती जाए तो आंखों को गंभीर नुकसान हो सकता है। उन्होंने बताया कि आंखों को रगड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि इससे समस्या और बढ़ सकती है। ऐसे में कुछ आसान टिप्स अपनाकर आप अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं।
- स्विमिंग से पहले जरूर नहाएं
पूल में जाने से पहले शॉवर लेना बहुत जरूरी होता है। इससे चेहरे पर लगे तेल, क्रीम या लोशन साफ हो जाते हैं। अगर ये चीजें क्लोरीन के साथ मिलती हैं, तो क्लोरामाइन्स बनते हैं, जो आंखों में जलन और खुजली का मुख्य कारण होते हैं। इसलिए स्विमिंग से पहले साफ पानी से नहाना जरूरी है।
- अच्छी क्वालिटी के गॉगल्स पहनें
स्विमिंग करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए गॉगल्स पहनना सबसे जरूरी है। ऐसे गॉगल्स चुनें जो आंखों के आसपास अच्छी तरह फिट हों और पानी अंदर ना जाने दें। ब्रॉड रिम वाले और लीक-प्रूफ गॉगल्स बेहतर होते हैं। इसके अलावा एंटी-फॉग और एंटी-ग्लेयर गॉगल्स पानी के अंदर भी साफ देखने में मदद करते हैं।
- कॉन्टैक्ट लेंस हटाकर ही स्विमिंग करें
अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं, तो स्विमिंग से पहले उन्हें जरूर हटा दें। पानी के संपर्क में आने पर लेंस में बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं, जिससे कॉर्नियल इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। क्लोरीन लेंस पर चिपककर बैक्टीरिया को आंखों में फंसा सकता है। इसके बजाय आप प्रिस्क्रिप्शन गॉगल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- स्विमिंग के बाद आंखें जरूर धोएं
पूल से बाहर आने के बाद आंखों को साफ पानी से धोना बेहद जरूरी है। बंद आंखों पर हल्के से पानी के छींटे मारें, जिससे क्लोरीन और अन्य केमिकल्स हट जाएं। इससे आंखों में जलन, लालपन और सूखापन कम होता है। जरूरत हो तो आर्टिफिशियल टीयर्स (आई ड्रॉप्स) का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
- आंखों को रगड़ने से बचें
अगर स्विमिंग के बाद आंखों में खुजली या जलन हो रही है, तो उन्हें रगड़ने से बचें। इससे आंखों की सतह को नुकसान पहुंच सकता है और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में ठंडे पानी से आंखें धोना ज्यादा सुरक्षित होता है।
नोट: स्विमिंग गर्मियों में सबसे अच्छा रिलैक्स करने का तरीका है, लेकिन आंखों की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। छोटी-छोटी सावधानियां अपनाकर आप जलन, इंफेक्शन और अन्य समस्याओं से बच सकते हैं। अगली बार जब भी पूल में जाएं, इन आसान टिप्स को जरूर याद रखें और अपनी आंखों का खास ख्याल रखें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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