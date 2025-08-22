काजल-मस्कारा जैसे आई मेकअप आंखों को कर सकते हैं नुकसान, जानें जरूरी सावधानी

आंखें नाजुक होती हैं। उन्हें सजाने-संवारने के लिए तरह-तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आंखों की सेहत बिगाड़ सकता है। आई मेकअप कैसे डालते हैं आंखों की सेहत पर असर, बता रही हैं दिव्यानी त्रिपाठी

पार्टी में जाने का ख्याल भर आपको कई सवालों की कश्मकश में उलझा देता है। क्या पहनूं? मेकअप किस तरह का करूं? सिर्फ काजल लगाऊं या फिर आई शैडो का कोई नया रंग आजमाऊं? मस्कारा लगाऊं या लैशेज कर्ल कर लूं? आंखों की मेकअप के बारे में तो इतना सोचती हैं, पर क्या कभी यह सोचा है कि काजल, मस्कारा, आईशैडो सरीखे तमाम उत्पाद आपकी आंखों को सजाने के साथ ही साथ उनसे जुड़ी समस्या को भी बढ़ा सकते हैं? अगर नहीं, तो इस ओर गौर करना शुरू कर दीजिए।

नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ़ आलोक गहलोद कहते हैं कि महिलाओं, खासकर युवा लड़कियों को लाल आंखें, जलन, दिखने में दिक्कत जैसी परेशानियां ज्यादा हो रही हैं। कई बार हमें पता नहीं चलता, पर हर दिन आंखों में मेकअप करने की आदत इन समस्याओं को बढ़ा देती है। बकौल डॉ़ गहलौद, ‘आंखों के आसपास का हिस्सा बहुत संवेदनशील होता है। जब आप खासकर वाटर लाइन या पलकों की जड़ों के पास आईलाइनर या मस्कारा लगाती हैं, तो बैक्टीरिया, रसायनों और सूक्ष्म कणों को सीधे अपनी आंखों की पहली सुरक्षा पंक्ति यानी टियर फिल्म में प्रवेश करने का अवसर देती हैं। नतीजा, आंखों में जलन, चुभन या और भी बहुत कुछ।’ इसीलिए अपनी आंखों के मेकअप में कुछ बातों का ध्यान रखें:

हो सकती है एलर्जी और जलन आईशैडो, लाइनर या मस्कारा आदि में थलैट, ऑक्सीबेन्जोन और बेन्जल्कोनियम क्लोराइड जैसे केमिकल का इस्तेमाल होता है। ये केमिकल आंखों की त्वचा को रास नहीं आते। जिसके कारण लालिमा, जलन या खुजली हो सकती है। कुछ लोगों में इनकी वजह से तुरंत रिएक्शन नजर आने लगता है, वहीं कुछ में इसका असर धीरे-धीरे नजर आता है।

रहता है संक्रमण का खतरा आंखों के मेकअप और हाइजीन का खासा नाता होता है। ब्यूटी एक्सपर्ट बीनू धानीवाला कहती हैं कि अगर आंखों में मेकअप करने से पहले हाथ न धोया जाए या गंदे मेकअप ब्रश का इस्तेमाल किया जाए, तो बैक्टीरिया सीधे आंखों तक पहुंचकर संक्रमण फैला सकते हैं। इसकी वजह से कंजंक्टिवाइटिस, फुंसी या कॉर्निया में इंफेक्शन हो सकता है।

पड़ सकता है रोशनी पर असर आई मेकअप मस्कारा या आईलाइनर के बिना पूरा नहीं होता। पर, कुछ लोगों को लंबे समय तक मस्कारा या वाॅटरप्रूफ लाइनर इस्तेमाल करने पर ड्राई आई की समस्या हो सकती है। इससे आंखों में थकावट हो सकती है। इतना ही नहीं, इसकी वजह से आंखों की रोशनी भी धीरे-धीरे कमजोर हो सकती है।

आईलैश ग्लू से नुकसान आंखों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए आईलैशेज लगाना भला किसे अच्छा नहीं लगता! पर क्या आप जानती हैं कि आईलैश आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है? जी, सही पढ़ा। आईलैश को चिपकाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ग्लू अगर आंख के अंदर चला जाए तो आंखों में खुजली से लेकर स्थायी नुकसान तक हो सकता है। अगर आप आईलैश का इस्तेमाल बंद नहीं कर सकती हैं, तो अच्छी क्वालिटी का आईलैश इस्तेमाल करना शुरू कर दें। सस्ती क्वालिटी का ग्लू इस्तेमाल करने से बचें।

कॉन्टैक्ट लेंस से खतरा क्या आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनती हैं? अगर हां, तो जरा ध्यान से। कॉन्टैक्ट लेंस के साथ आई मेकअप भी लगाती हैं, तो आपको जरूरत है अतिरिक्त सावधानी की। मेकअप के कण लेंस में जाकर आंखों में रगड़ पैदा कर सकते हैं, जिससे आंखों में संक्रमण या घाव हो सकता है।

इन बातों का रखें ध्यान -साफ-सफाई का रखें ध्यान। मेकअप से पहले और बाद में हमेशा हाथ धोएं। ब्रश, एप्लिकेटर और काजल पेंसिल्स को समय-समय पर धोएं या बदलें। ब्रश को हमेशा सुखाकर रखें। काजल पेंसिल को पोंछने के लिए हमेशा नए कॉटन पैड का इस्तेमाल करें। किसी दूसरे का आई मेकअप कभी इस्तेमाल ना करें।

-एक्सपायरी डेट पर नजर रखें। हर मेकअप प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ होती है। जैसे मस्कारे की उम्र 3 से 6 महीने की होती है, तो काजल को 6 महीने तक इस्तेमाल में लाया जा सकता है और आईशैडो को 1 साल तक।

-मस्कारा या लाइनर लगाते वक्त ध्यान रखें कि वो आंख के अंदर न जाए। वाॅटर लाइन के पास मेकअप लगाने से बचें।

-मेकअप उतारकर सोएं। मेकअप लगाकर सोने से आंखों की त्वचा और लेंस दोनों खराब होते हैं।

-आंखों को मेकअप से आराम दें। हफ्ते में कम से कम एक दिन आंखों को मेकअप से दूर रखें।