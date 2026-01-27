Hindustan Hindi News
क्या आप भी पीते हैं खाने के साथ चाय? जानें शरीर को कैसे खोखला कर रही है ये आदत

Jan 27, 2026 08:41 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
घर आए मेहमानों के स्वागत से लेकर भोजन के बाद मुंह का जायका बढ़ाने तक के लिए भारतीय परिवारों में चाय परोसने की आदत सदियों पुरानी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस चाय को आप खाने का जायका बढ़ाने का जरिया मानते हैं, वह असल में आपकी थाली से 'पोषण की डकैती' कर रही होती है? जैसे ही आप रोटी या पराठे के साथ मुंह में चाय का घूंट भरते हैं, चाय में मौजूद टैनिन और कैफीन आपके भोजन के जरूरी पोषक तत्वों के साथ एक ऐसा 'लॉकिंग सिस्टम' बना लेते हैं कि आपका शरीर उन्हें सोख ही नहीं पाता।

फोर्टिस अस्पताल (वसंत कुंज) के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. शुभम वात्स्य कहते हैं कि चाय भारतीय खानपान संस्कृति में गहराई से रची-बसी है। कई लोगों के लिए भोजन के तुरंत बाद या कभी-कभी भोजन के दौरान चाय पीना सुकून देने वाली आदत होती है। लेकिन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी (पाचन तंत्र) के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह आदत पाचन और पोषक तत्वों के अवशोषण पर कुछ अनचाहे प्रभाव डाल सकती है। आइए जानते हैं भोजन के साथ या भोजन के तुरंत बाद चाय पीने से सेहत को क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं।

भोजन के साथ या बाद में चाय पीने के 5 नुकसान

आयरन के अवशोषण में कमी

भोजन के साथ चाय पीने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह शरीर में आयरन (लौह तत्व) के अवशोषण में कमी करता है। चाय में मौजूद टैनिन और पॉलीफेनॉल नामक यौगिक नॉन-हीम आयरन (जो सब्ज़ियों, दालों और अनाज जैसे पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में पाया जाता है) से जुड़ जाते हैं। जब भोजन के साथ चाय पी जाती है, तो ये यौगिक आयरन के अवशोषण को काफी हद तक कम कर देते हैं। जिससे विशेष रूप से महिलाओं, शाकाहारियों, किशोरों और बुज़ुर्गों में आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया का जोखिम बढ़ सकता है।

पाचन से जुड़ी समस्या

चाय में मौजूद टैनिन पाचन एंज़ाइम्स की क्रिया में बाधा डाल सकते हैं, जिससे प्रोटीन का टूटना कम प्रभावी हो जाता है। समय के साथ, जिसकी वजह से पेट फूलना, भारीपन और भोजन के बाद असहजता जैसे लक्षण पैदा हो सकते हैं। खासकर उन लोगों में जिनका पाचन संवेदनशील है या जिन्हें पहले से कोई पाचन संबंधी समस्या है।

एसिड रिफ्लक्स

चाय गैस्ट्रिक एसिड (पेट के अम्ल) के स्राव को भी बढ़ाती है। इससे एसिड रिफ्लक्स (GERD), गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर जैसी स्थितियां बिगड़ सकती हैं। भोजन के तुरंत बाद चाय पीने से पेट की अम्लता बढ़ सकती है, जिससे सीने में जलन, खट्टी डकार या ऊपरी पेट में दर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जो गैस्ट्रो क्लिनिक में आम तौर पर देखे जाते हैं।

दस्त या पेट में मरोड़

चाय में मौजूद कैफीन आंतों की गति को तेज कर सकता है। यह इरिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS) वाले लोगों में भोजन के बाद तुरंत शौच की इच्छा, दस्त या पेट में मरोड़ को बढ़ा सकता है।

कैल्शियम के अवशोषण पर असर

चाय का एक कम ज्ञात प्रभाव कैल्शियम के अवशोषण पर भी पड़ता है। हालांकि इसका असर हल्का होता है, लेकिन वर्षों तक भोजन के साथ नियमित रूप से चाय पीने से यदि अन्य पोषण की कमी भी हो हड्डियों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

सलाह- इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि चाय का सेवन पूरी तरह छोड़ दिया जाए बल्कि लेख के माध्यम से चाय पीने के सही समय का चुनाव करना जरूरी बताया गया है। भोजन के कम से कम एक से दो घंटे बाद चाय पीने से पाचन और पोषक तत्वों के अवशोषण पर नकारात्मक प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। यदि भोजन के आसपास गर्म पेय की इच्छा हो, तो हर्बल टी (जिसमें टैनिन और कैफीन न हों) एक बेहतर और हल्का विकल्प हो सकती है।

