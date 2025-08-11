हेल्दी रहने के लिए हर किसी को अपनानी चाहिए ये 6 आदतें, बढ़ती उम्र में बीमारियों से रहेंगे कोसों दूर Everyone should adopt these 6 habits to keep yourself healthy and stay away from diseases, हेल्थ टिप्स - Hindustan
हेल्दी रहने के लिए हर किसी को अपनानी चाहिए ये 6 आदतें, बढ़ती उम्र में बीमारियों से रहेंगे कोसों दूर

अगर आप खुद को बीमारियों से दूर रखना चाहते हैं तो आपको कुछ हेल्दी आदतों को अपनाना चाहिए। यहां हम 6 ऐसी आदतें बता रहे हैं जो आसान हैं और रोजाना के रूटीन में अपनाई जा सकती हैं। 

Avantika Jain लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 11:46 AM
हर किसी की यही ख्वाहिश होती है कि वह बीमारियों से दूर रहे और हमेशा सेहतमंद रहें। हालांकि, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई व्यस्त है और कुछ लोग तो खुद के लिए समय निकालने में असमर्थ हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ आदतों को अपनाकर सेहतमंद रह सकते हैं। यहां हम कुछ आदतों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं और ये हेल्दी रहने में मदद भी आपकी मदद करेंगी।

1) दवाई के साथ ठंडा पानी पीने से बचें

अगर आप किसी चीज की दवाई लेते हैं तो इसे ठंडा पानी के साथ खाने से बचें। ठंडा पानी कुछ दवाओं के घुलने की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है, जिससे उनके अवशोषण पर असर पड़ सकता है।

2) शाम 5 बजे के बाद भारी खाना खाएं

शाम को हल्का खाना पाचन में मदद करता है। इसी के साथ ये नींद में रुकावट को रोकता है।अगर आपका सोने का समय जल्दी का है तो शाम के समय हैवी खाना खाने से बचना सबसे अच्छा है।

3) सुबह ज्यादा पानी पिएं

सुबह के समय हाइड्रेटेड रहने से शरीर का सिस्टम एक्टिव हो जाता है। वहीं शाम को, कम पानी पीने से रात में बाथरूम जाने की परेशानी कम हो सकती है।

4) रात 10 बजे से सुबह 4 बजे के बीच सोएं

यह नींद का समय शरीर की प्राकृतिक सर्कैडियन लय के अनुरूप होता है, जिससे आराम और हीलिंग की प्रक्रिया में सुधार हो सकता है।

5) खाने के तुरंत बाद लेटने से बचें

कम से कम 30 मिनट तक इंतजार करने से पाचन में मदद मिलती है और एसिड रिफ्लक्स का खतरा कम होता है।

6) कम बैटरी वाले फोन का यूज करने से बचें

कम बैटरी से रेडिएशन बढ़ सकती है, क्योंकि डिवाइस को कनेक्ट रहने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है।

डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और पेशेवर चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। किसी चिकित्सीय स्थिति के बारे में किसी भी सवाल के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह लें।

