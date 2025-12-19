फोन केबल से लेकर शावर हेड तक, जानें कब है इन्हें बदलने का सही समय!

Hindustan Hindi News
कई ऐसी रोजमर्रा की चीजें हैं जो देखने में साफ लगती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जर्म्स और बैक्टीरिया जमा कर लेती हैं। समय पर इन्हें बदलना आपकी सेहत और रोजमर्रा की एनर्जी के लिए बेहद जरूरी है।

Dec 19, 2025 02:01 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
नोहम रोजमर्रा में कई ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं जो बाहर से बिल्कुल साफ और ठीक दिखती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनमें बैक्टीरिया, जर्म्स और गंदगी जमा होती रहती है। अक्सर हम तब तक इन्हें बदलने के बारे में नहीं सोचते, जब तक ये टूट ना जाएं या बहुत ज्यादा खराब ना दिखने लगें। जबकि सच्चाई यह है कि कई घरेलू और पर्सनल यूज़ की चीजें समय के साथ बायोफिल्म, स्क्रैच और माइक्रोक्रैक्स बना लेती हैं जिनमें कीटाणु आसानी से पनपते हैं।

शॉवर हेड, प्लास्टिक कटोरे, वॉटर बोतल, चार्जिंग केबल या जिम स्नीकर्स- ये सभी हमारी सेहत, एनर्जी और डेली रूटीन को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। समय-समय पर इन्हें बदलना ना सिर्फ बैक्टीरिया और बदबू से बचाता है, बल्कि अचानक होने वाली खराबी और अनावश्यक बीमारियों के जोखिम को भी कम करता है। छोटे-छोटे लेकिन समझदारी भरे ये बदलाव आपकी हेल्थ और लाइफस्टाइल दोनों को बेहतर बना सकते हैं।

  • सबसे पहले बात करें Wi-Fi राउटर की। तकनीक के साथ-साथ इसके अंदर के कंपोनेंट्स भी समय के साथ कमजोर हो जाते हैं। लगभग हर 4 साल में राउटर बदलना बेहतर परफॉर्मेंस और कम ओवरहीटिंग के लिए जरूरी माना जाता है।
  • जिम स्नीकर्स भी दिखने में ठीक लग सकते हैं, लेकिन 7–8 महीने में इनके सोल में बैक्टीरिया और फंगस जमा हो जाते हैं, जो पैरों में इंफेक्शन और बदबू का कारण बन सकते हैं।
  • फोन चार्जिंग केबल हर रोज मुड़ने और खिंचने से अंदर से कमजोर हो जाती है। लगभग 2 साल में केबल बदलना इलेक्ट्रिक फॉल्ट से बचाता है।
  • प्लास्टिक पैट फूड बाउल्स में स्क्रैच जल्दी पड़ते हैं जहां जर्म्स पनपते हैं। इन्हें हर 1 साल में बदलना पालतू जानवरों की सेहत के लिए जरूरी है।
  • एयरपॉड्स ईयरबड टिप्स सीधे कानों के संपर्क में रहते हैं, इसलिए हर 3–6 महीने में बदलना इंफेक्शन से बचाव करता है।
  • रीयूजेबल वॉटर बोतल, प्लास्टिक कटिंग बोर्ड और शॉवर हेड- तीनों में बायोफिल्म जल्दी बनती है। इन्हें साल में एक बार बदलना सबसे सुरक्षित माना जाता है।
  • AC एयर फिल्टर हर 3 महीने में बदलना जरूरी है, क्योंकि गंदा फिल्टर एलर्जी और सांस की समस्याएं बढ़ा सकता है।

नोट: छोटे-छोटे लेकिन समय पर किए गए ये बदलाव बैक्टीरिया, बदबू और अचानक होने वाली खराबी से पहले ही आपको सुरक्षित रख सकते हैं। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए एक्सपर्ट से उचित सलाह लें।

