20 मिनट में बॉडी होगी डिटॉक्स! पानी में 3 चीजों को मिलाकर पैरों को भिगोएं
Body Detox with soaked Feet: पैरों को रोजाना 20 मिनट गुनगुने पानी में भिगोने से केवल पैरों की सुंदरता ही नहीं बढ़ेगी बल्कि ये बॉडी को डिटॉक्स करने का भी काम करेगा। लेकिन पानी में इन 3 चीजों को जरूर डालें।
बॉडी के टॉक्सिंस निकालने के लिए डिटॉक्स ड्रिंक पीने के बारे में तो कई बार सुना होगा। लेकिन क्या कभी सुना है पैरों को अगर खास तरह के मिक्सचर में डुबोया जाए तो ये शरीर में जमा टॉक्सिंस को निकालने में मदद करेंगे। पैरों के पोर्स ब्लड वेसल्स खुलते हैं। जिससे खास इंग्रीडिएंट्स शरीर में घुल रहे टॉक्सिंस को बाहर निकालने में मदद मिलती है। हेल्थ कोच शिवांगी देसाई ने शरीर को टॉक्सिन फ्री बनाने के लिए डिटॉक्स करने का तरीका शेयर किया है। जिसकी मदद से बॉडी के साथ माइंड को हील करने का भी मौका मिलता है। हेल्थ कोच ने बताया कि 20 मिनट गुनगुने पानी में 3 चीजों को मिलाकर पैरों को भिगोने से बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद मिलती है। जानें क्या हैं वो 3 चीज और किस तरह से बॉडी डिटॉक्स में हेल्प करेंगी।
पानी में इन चीजों को मिलाकर पैरों को भिगोएं
पैरों को मात्र 20 मिनट अगर गुनगुने पानी में भिगोया जाए तो इससे बॉडी डिटॉक्स होगी। गुनगुने पानी में ये 3 चीजों को मिलाएं।
गुनगुना पानी
एप्सम सॉल्ट
एप्पल साइडर विनेगर
रोजमेरी या लेवेंडर या अदरक (जो उपलब्ध हो)
गर्म पानी में एक कप एप्सम सॉल्ट डालें। साथ ही एप्पल साइडर विनेगर आधा कप डालकर पैरों को करीब 20 मिनट तक भिगोएं। इस पानी में अदरक के टुकड़े डाल दें। अगर हो सके तो रोजमेरी या लेवेंडर भी डाल सकते हैं।
कैसे काम करता है ये तरीका
- गर्म पानी में पैरों को भिगोने से पैर के पोर्स ओपन होते हैं। जिससे लिम्फ एक्टिवेट होते हैं।
- वहीं एप्सम सॉल्ट को जब पानी में डालकर उसमे पैरों को भिगोते हैं तो एप्सम में मौजूद मैग्नीशियम शरीर से हैवी मेटल्स को बाहर निकालने में मदद करता है। साथ ही शरीर में हो रही इंफ्लेमेशन को भी कम करता है।
- पानी में साथ में जब एप्पल साइडर विनेगर को डालते हैं तो ये स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करने में मदद करता है। साथ ही टॉक्सिंस को निकालता है। टिश्यू में फंसे टॉक्सिन को लूज करता है। जिससे वो बाहर निकल सकें।
- जब इस पानी में एप्सम सॉल्ट के साथ रोजमेरी, लैवेंडर या फिर अदरक के टुकड़े डालते हैं तो इससे ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करता है। जो लिम्फ रुके हुए होते हैं उन्हें मूव करने में हेल्प करता है।
- इस प्रोसेस से बॉडी रिलैक्स होने के साथ डिटॉक्स भी होती है। साथ ही माइंड को फील होता है कि वो खुद की केयर कर रहा है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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