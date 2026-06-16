क्या आप मच्छरों के फेवरेट हैं, आपको ही ज्यादा क्यों काटते हैं? वजह जानकर हो जाएंगे हैरान
Why mosquitoes bites you: क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही जगह बैठे लोगों में मच्छर आपको ही सबसे ज्यादा क्यों काटते हैं? इसके पीछे सिर्फ 'मीठा खून' नहीं, बल्कि शरीर से जुड़ी कुछ खास वजहें भी हो सकती हैं। जानें इनके बारे में-
क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कमरे में पांच लोग बैठे हों, लेकिन मच्छर बार-बार आपको ही निशाना बनाएं? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। कई लोग मजाक में कहते हैं कि उनका खून मच्छरों को ज्यादा पसंद है, लेकिन विज्ञान इसके पीछे कुछ और ही कहानी बताता है। मच्छर किसी व्यक्ति को यूं ही नहीं चुनते, बहुत सोच-समझकर अपना शिकार बनाते हैं।
आपकी सांस, शरीर की गंध, कपड़ों का रंग और यहां तक कि शरीर का तापमान भी तय करता है कि मच्छर आपको निशाना बनाएंगे या नहीं। आइए जानते हैं आखिर ऐसी कौन-सी बातें हैं, जो आपको मच्छरों का पसंदीदा बना देती हैं।
मच्छर आपका खून नहीं, ये चीजें पसंद करते हैं!
अक्सर लोग सोचते हैं कि मच्छरों को किसी खास इंसान का खून ज्यादा पसंद होता है। लेकिन सच यह है कि मच्छर खून से पहले शरीर से निकलने वाले संकेतों की तरफ आकर्षित होते हैं।
- सांस लेते ही मच्छरों को मिल जाता है आपका पता: जब हम सांस छोड़ते हैं, तो शरीर से एक खास गैस बाहर निकलती है। मच्छर इस गैस को दूर से ही पहचान लेते हैं। जो लोग ज्यादा मात्रा में यह गैस छोड़ते हैं, मच्छर अक्सर उनकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं।
- पसीने की गंध भी बन सकती है वजह: अगर आपको ज्यादा पसीना आता है, तो मच्छरों के काटने की संभावना ज्यादा हो सकती है। पसीने में मौजूद कुछ तत्व मच्छरों को अट्रैक्ट कर लेते हैं।
- शरीर का तापमान भी है अहम: मच्छर गर्म शरीर की तरफ ज्यादा खिंचे चले आते हैं। अगर आपका शरीर सामान्य से ज्यादा गर्म रहता है या आपने अभी-अभी कोई फिजिकल एक्टिविटी की है, तो मच्छरों के काटने के चांसेंस बढ़ जाते हैं।
- आपके कपड़ों का रंग भी डाल सकता है असर: क्या आप अक्सर काले या गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं? कुछ रिसर्च के अनुसार, मच्छर गहरे रंगों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। काला, गहरा नीला और लाल रंग उन्हें जल्दी नजर आते हैं। इसलिए मच्छरों के मौसम में हल्के रंग के कपड़े पहनना बेहतर माना जाता है।
क्या मीठा खून होने से ज्यादा काटते हैं मच्छर?
यह सिर्फ एक आम धारणा है। अब तक ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि मच्छर किसी व्यक्ति को इसलिए ज्यादा काटते हैं क्योंकि उसका खून 'मीठा' है।
मच्छरों से बचने के आसान तरीके
- गहरे रंगों की बजाय हल्के रंग के कपड़े चुनें।
- घर में पानी जमा ना होने दें, रुका हुआ पानी मच्छरों के पनपने की सबसे पसंदीदा जगह है।
- नियमित स्नान और साफ कपड़े पहनने से पसीने की गंध कम होती है, मच्छर दूर रहते हैं।
- मच्छरदानी या जाली का इस्तेमाल करें, रात में सोते समय यह सबसे आसान और असरदार उपाय है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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