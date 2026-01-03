घर का खाना है लेकिन पाचन बिगड़ा हुआ? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए असली कारण

संक्षेप: घर का बना खाना हमेशा पेट के लिए सुरक्षित हो, यह जरूरी नहीं। न्यूट्रिशनिस्ट निकिता बर्डिया बताती हैं कि रोजमर्रा की कुछ 'हेल्दी' आदतें भी चुपचाप आपकी गट हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

अक्सर हमें यह सिखाया जाता है कि पेट की सारी समस्याएं बाहर के जंक फूड, तला-भुना या प्रोसेस्ड खाने से होती हैं। लेकिन कोलकाता की न्यूट्रिशनिस्ट निकिता बर्डिया का कहना है कि कई बार गट हेल्थ खराब होने की असली वजह बाहर का खाना नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की 'हेल्दी' समझी जाने वाली घरेलू आदतें होती हैं। उनके अनुसार, उनके करीब 80% क्लाइंट्स की पाचन समस्याएं किचन में होने वाली छोटी-छोटी गलतियों से जुड़ी होती हैं।

रात में ज्यादा कच्चा सलाद खाना रात के समय शरीर और पाचन तंत्र धीमा हो जाता है। ऐसे में 2–3 कटोरी कच्ची सब्जियों का सलाद खाने से गैस, ब्लोटिंग और सुबह भारीपन महसूस हो सकता है।

समाधान: रात में कच्ची सब्जियों की जगह हल्की भुनी या पकी हुई सब्जियां खाएं।

2. दाल, राजमा और छोले बिना सही भिगोए पकाना इनमें मौजूद फाइटिक एसिड और ओलिगोसेकेराइड्स अगर सही तरीके से ना हटें, तो गैस और एसिडिटी की वजह बनते हैं।

समाधान: दालों को 8–12 घंटे भिगोएं, पहला उबाल का पानी फेंकें और पकाते समय अजवाइन या हींग डालें।

3. खाने के साथ पानी पीना खाने के बीच या तुरंत बाद पानी पीने से पाचन एंजाइम्स पतले हो जाते हैं जिससे खाना सही से नहीं पच पाता।

समाधान: खाना खाने से 20 मिनट पहले या 30–45 मिनट बाद पानी पिएं।

4. जरूरत से ज्यादा मिलेट्स खाना ज्वार, बाजरा और रागी सेहतमंद हैं, लेकिन रोजाना और ज्यादा मात्रा में लेने से कब्ज और ब्लोटिंग हो सकती है।

समाधान: हफ्ते में 2–3 बार ही मिलेट्स को शामिल करें।

5. सूजन वाले गट में ज्यादा दही या छाछ जब पेट पहले से इंफ्लेम्ड हो, तब ज्यादा प्रोबायोटिक्स लेने से एसिडिटी और गैस बढ़ सकती है।

समाधान: पहले गट को शांत करें, फिर दही या छाछ लें।

6. खाली पेट सिर्फ फल या ओट्स खाना सुबह खाली पेट सिर्फ फल या ओट्स लेने से ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता और गिरता है जिससे ब्लोटिंग हो सकती है।

समाधान: फल या ओट्स को प्रोटीन या फैट के साथ लें।

7. सुबह उठते ही चाय या कॉफी खाली पेट कैफीन लेने से एसिडिटी, मतली और लूज मोशन हो सकते हैं।

समाधान: पहले हल्का स्नैक या गुनगुना पानी लें।

8. बहुत कम फैट वाली डाइट फैट की कमी से पोषक तत्वों का अवशोषण और हार्मोन बैलेंस बिगड़ सकता है।

समाधान: रोज थोड़ी मात्रा में घी, नट्स या सीड्स जरूर लें।