Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थEven Home Cooked Food Can Harm Your Gut Warns Kolkata Nutritionist
घर का खाना है लेकिन पाचन बिगड़ा हुआ? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए असली कारण

घर का खाना है लेकिन पाचन बिगड़ा हुआ? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए असली कारण

संक्षेप:

घर का बना खाना हमेशा पेट के लिए सुरक्षित हो, यह जरूरी नहीं। न्यूट्रिशनिस्ट निकिता बर्डिया बताती हैं कि रोजमर्रा की कुछ 'हेल्दी' आदतें भी चुपचाप आपकी गट हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

Jan 03, 2026 01:12 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अक्सर हमें यह सिखाया जाता है कि पेट की सारी समस्याएं बाहर के जंक फूड, तला-भुना या प्रोसेस्ड खाने से होती हैं। लेकिन कोलकाता की न्यूट्रिशनिस्ट निकिता बर्डिया का कहना है कि कई बार गट हेल्थ खराब होने की असली वजह बाहर का खाना नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की 'हेल्दी' समझी जाने वाली घरेलू आदतें होती हैं। उनके अनुसार, उनके करीब 80% क्लाइंट्स की पाचन समस्याएं किचन में होने वाली छोटी-छोटी गलतियों से जुड़ी होती हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
  1. रात में ज्यादा कच्चा सलाद खाना

रात के समय शरीर और पाचन तंत्र धीमा हो जाता है। ऐसे में 2–3 कटोरी कच्ची सब्जियों का सलाद खाने से गैस, ब्लोटिंग और सुबह भारीपन महसूस हो सकता है।

समाधान: रात में कच्ची सब्जियों की जगह हल्की भुनी या पकी हुई सब्जियां खाएं।

2. दाल, राजमा और छोले बिना सही भिगोए पकाना

इनमें मौजूद फाइटिक एसिड और ओलिगोसेकेराइड्स अगर सही तरीके से ना हटें, तो गैस और एसिडिटी की वजह बनते हैं।

समाधान: दालों को 8–12 घंटे भिगोएं, पहला उबाल का पानी फेंकें और पकाते समय अजवाइन या हींग डालें।

3. खाने के साथ पानी पीना

खाने के बीच या तुरंत बाद पानी पीने से पाचन एंजाइम्स पतले हो जाते हैं जिससे खाना सही से नहीं पच पाता।

समाधान: खाना खाने से 20 मिनट पहले या 30–45 मिनट बाद पानी पिएं।

4. जरूरत से ज्यादा मिलेट्स खाना

ज्वार, बाजरा और रागी सेहतमंद हैं, लेकिन रोजाना और ज्यादा मात्रा में लेने से कब्ज और ब्लोटिंग हो सकती है।

समाधान: हफ्ते में 2–3 बार ही मिलेट्स को शामिल करें।

5. सूजन वाले गट में ज्यादा दही या छाछ

जब पेट पहले से इंफ्लेम्ड हो, तब ज्यादा प्रोबायोटिक्स लेने से एसिडिटी और गैस बढ़ सकती है।

समाधान: पहले गट को शांत करें, फिर दही या छाछ लें।

6. खाली पेट सिर्फ फल या ओट्स खाना

सुबह खाली पेट सिर्फ फल या ओट्स लेने से ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता और गिरता है जिससे ब्लोटिंग हो सकती है।

समाधान: फल या ओट्स को प्रोटीन या फैट के साथ लें।

7. सुबह उठते ही चाय या कॉफी

खाली पेट कैफीन लेने से एसिडिटी, मतली और लूज मोशन हो सकते हैं।

समाधान: पहले हल्का स्नैक या गुनगुना पानी लें।

ये भी पढ़ें:नींद पूरी नहीं तो सेहत अधूरी! न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह

8. बहुत कम फैट वाली डाइट

फैट की कमी से पोषक तत्वों का अवशोषण और हार्मोन बैलेंस बिगड़ सकता है।

समाधान: रोज थोड़ी मात्रा में घी, नट्स या सीड्स जरूर लें।

हेल्थ टिप: अच्छी गट हेल्थ सिर्फ 'क्या खाते हैं' से नहीं, बल्कि 'कैसे और कब खाते हैं' इस पर भी निर्भर करती है। सही आदतें अपनाकर घर का खाना भी पेट का सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से सलाह भी ले सकते हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।