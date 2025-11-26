Hindustan Hindi News
इथियोपिया में ज्वालामुखी फटने से दिल्ली-NCR के लिए बढ़ा खतरा, एक्सपर्ट से जानें प्रदूषण से कैसे रहें सुरक्षित

संक्षेप:

इथियोपिया में हुए भीषण ज्वालामुखी विस्फोट की राख में मौजूद बारीक और सूक्ष्म कण हवा में मिलकर स्मॉग को और गाढ़ा कर रहे हैं, जिससे लोगों को सांस लेना और मुश्किल हो सकता है।

Wed, 26 Nov 2025 09:44 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
Ethiopia Volcano Eruption Impact Delhi-NCR AQI : बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली–एनसीआर की हवा पहले से ही बेहद जहरीली हो चुकी है, लेकिन अब इस समस्या को इथियोपिया में हुए भीषण ज्वालामुखी विस्फोट ने और ज्यादा बढ़ा दिया है। बता दें, इथियोपिया के हेली गुब्बी ज्वालामुखी में करीब 10,000 साल बाद भीषण विस्फोट हुआ है, जिसका असर भारत पर भी देखा जा रहा है। मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली-एनसीआर और उसके आसपास के इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है। एक्सपर्ट की मानें तो ज्वालामुखी की राख (Volcanic Ash) सिर्फ धूल नहीं होती, बल्कि इसमें खतरनाक गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पाई जाती हैं। ये वही गैस हैं, जो पहले से ही दिल्ली की हवा को प्रदूषित और जहरीला बना रही हैं। इतना ही नहीं इस राख में मौजूद बारीक और सूक्ष्म कण हवा में मिलकर स्मॉग को और गाढ़ा कर रहे हैं, जिससे लोगों को सांस लेना और मुश्किल हो सकता है।

किन लोगों का सबसे ज्यादा खतरा

सीके बिड़ला अस्पताल के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. विकास मित्तल कहते हैं कि ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को है, जिन्हें पहले से जैसे दमा (Asthma), फेफड़ों की बीमारी (COPD), हृदय रोग, किडनी या लिवर की समस्या जैसी कोई बीमारी है। इन रोगियों को अपनी सेहत का खास ध्यान रखने की जरूरत है। अगर किसी को पहले से ये बीमारियां हैं, तो उन्हें अपनी दवाएं नियमित रूप से लेनी चाहिए और अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही दिनचर्या तय करनी चाहिए। बीमारी के लक्षण बिगड़ने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना बेहद जरूरी है। जैसे, सांस फूलना, सीने में दर्द, तेज खांसी, आंखों में जलन, सिरदर्द, कमजोरी या अचानक थकान महसूस होना इनका तुरंत इलाज किया जाना चाहिए।

बरतें ये जरूरी सावधानी

-जरूरी न हो तो बाहर न निकलें।

-अगर बाहर जाना पड़े, तो सिर्फ N-95 मास्क ही पहनें।

-सुबह–शाम सैर या एक्सरसाइज करने से बचें, क्योंकि इस समय हवा में प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है।

-घर की खिड़कियां–दरवाजे अनावश्यक रूप से खुले न रखें। कोशिश करें कि कमरा साफ और धूल–मुक्त रहे।

-घर के अंदर भी एयर प्यूरीफायर या कम से कम गीले कपड़े से सफाई जरूर करें।

-ज्यादा पानी पिएं, शरीर को हाइड्रेट रखें।

-विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फल, सब्जियां और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन लें, ताकि शरीर की रोग–प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनी रहे।

सलाह- बिना पैनिक किए लापरवाही ना बरतें। प्रदूषण और ज्वालामुखीय राख दोनों मिलकर हवा को और खतरनाक बना सकते हैं, इसलिए सतर्क रहकर ही हम खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। सावधानी ही सुरक्षा है।

