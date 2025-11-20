2 साल से एक जैसा खाना खा रहे इमरान हाशमी, 46 की उम्र में भी मेंटेन हैं 6 पैक एब्स

Hindustan Hindi News
Emraan Hashmi has been following the same diet for 2 years know what its benefits
Thu, 20 Nov 2025 09:29 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
एक्टर इमरान हाशमी बेहतरीन एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उनकी फिल्म हक रिलीज हुई, जिसमें उन्हें काफी पसंद किया गया। 46 की उम्र में भी इमरान ने अपनी बॉडी को फिट और टोन्ड रखा हुआ है। इसके पीछे उनका वर्कआउट तो है ही साथ ही उनकी डायट भी है। इमरान रोजाना एक जैसा खाना ही खाते हैं। उन्होंने एक पॉडकास्ट के दौरान बताया कि बीते 2 सालों से वह एक जैसा खाना खा रहे हैं और इससे उनकी पत्नी भी बोर हो चुकी है। लेकिन उन्हें अब इसकी आदत लग चुकी है। एक्टर का कहना है एक जैसा खाना खाने से मुझे पता होता है कि मैं कितना प्रोटीन, कैलोरी ले रहा हूं। चलिए आपको बताते हैं इमरान खाने में क्या खाते हैं और उससे उन्हें क्या फायदा मिलता है।

क्या है डायट

अपने ट्रेनर और कोच के निर्देशन में इमरान हाशमी खाने में चिकन कीमा, सलाद और शकरकंद खाते हैं। इमरान हाशमी ने इसके बारे में बताते हुए कहा कि चिकन पूरा नहीं खा सकता तो कीमा खाता हूं। इसे पचाना आसान होता है। चिकन में अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, ये कोशिकाओं और मांसपेशियों के ऊतकों की क्षति की मरम्मत के लिए जरूरी माना जाता है। उनका सलाद एवोकाडो, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, लेट्यूस, रॉकेट लीव्स और थोड़ा बाल्सामिक विनेगर को मिलाकर बनता है। सलाद खाने से शरीर हाइड्रेट रहता है और फिट भी। इसमें कई विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसके अलावा वह उबली हुई शकरकंद मैश करके खाते हैं। शकरकंद खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है। इसमें फायबर अच्छी मात्रा में होता है और विटामिन सी इम्यूनिटी बेहतर करते हैं। बता दें, एक्टर दिन में सिर्फ दो बार ही खाना खाते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं खाते।

वेट ट्रेनिंग

इमरान हाशमी वर्कआउट भी खूब करते हैं और खासतौर पर वेट ट्रेनिंग करते हैं, इससे बॉडी लीन और टोन्ड बनती है। फिटनेस कोच के मुताबिक, उम्र के हिसाब से हफ्ते में 2-3 बार वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। इसके अलावा एक्टर हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज और कार्डियो भी करते हैं।

