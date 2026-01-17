फैटी लिवर को जड़ से ठीक करेंगे ये नुस्खे, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए आसान उपाय
फैटी लिवर की समस्या आजकल आम होती जा रही है, लेकिन सही खानपान और कुछ आसान घरेलू उपायों से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने 3 नुस्खे बताए हैं जो लिवर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं।
आज की तेज रफ्तार जिंदगी, अनियमित खानपान और बढ़ते तनाव के चलते फैटी लिवर की समस्या तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। पहले यह समस्या केवल शराब पीने वालों से जोड़ी जाती थी, लेकिन अब गलत डाइट, जंक फूड, मीठे पेय और फिजिकल एक्टिविटी की कमी के कारण नॉन-अल्कोहॉलिक फैटी लिवर भी आम हो चुका है। शुरुआत में इसके लक्षण हल्के होते हैं, जैसे थकान, अपच या पेट में भारीपन, जिस वजह से लोग इसे नजरंदाज कर देते हैं। लेकिन समय रहते ध्यान ना दिया जाए तो यह लिवर इंफ्लेमेशन और गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है।
न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह के अनुसार, फैटी लिवर को कंट्रोल करने के लिए महंगे इलाज से ज्यादा जरूरी है रोजमर्रा की आदतों और खानपान में सुधार। उन्होंने कुछ ऐसे आसान रेमेडीज बताए हैं जो लिवर को डिटॉक्स करने, फैट मेटाबॉलिज्म सुधारने और लिवर की सेहत को प्राकृतिक रूप से बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं।
1. जीरा-हल्दी का काढ़ा
जीरा और हल्दी दोनों ही लिवर के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं। जीरा पाचन को सुधारता है और लिवर एंजाइम्स को एक्टिव करता है जबकि हल्दी में मौजूद करक्यूमिन लिवर की सूजन कम करने में मदद करता है।
कैसे लें: एक गिलास पानी में आधा चम्मच जीरा और एक चुटकी हल्दी डालकर उबालें। सुबह खाली पेट गुनगुना पिएं। यह काढ़ा लिवर डिटॉक्स में सहायक होता है।
2. आंवला-एलो जूस
आंवला विटामिन C और एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर होता है, जो लिवर सेल्स की मरम्मत करता है। वहीं एलोवेरा पाचन सुधारकर लिवर पर जमा फैट को कम करने में मदद करता है।
कैसे लें: 20–30 ml आंवला जूस में 10–15 ml एलोवेरा जूस मिलाकर सुबह खाली पेट पिएं। नियमित सेवन से लिवर फंक्शन बेहतर होता है।
3. कपालभाति प्राणायाम
श्वेता शाह के अनुसार, सिर्फ डाइट ही नहीं, सही ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी फैटी लिवर में अहम भूमिका निभाती है। कपालभाति पेट की चर्बी घटाने, मेटाबॉलिज्म तेज करने और लिवर की कार्यक्षमता सुधारने में मदद करती है।
कैसे करें: सुबह खाली पेट 5–10 मिनट तक कपालभाति करें। शुरुआत धीरे करें और नियमित अभ्यास रखें।
नोट: फैटी लिवर को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है, लेकिन सही समय पर ये रेमेडीज अपनाकर स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है। हालांकि, किसी भी गंभीर समस्या में अन्य डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह जरूर लें।
