बार-बार क्यों आती हैं डकारें? जानें इन्हें रोकने के असरदार घरेलू उपाय

संक्षेप: बार-बार डकार आना केवल खाने-पीने की गलती नहीं, बल्कि पाचन तंत्र की कमजोरी का संकेत भी हो सकता है। सही घरेलू नुस्खों और दिनचर्या में हल्के बदलाव से इस समस्या को जल्दी नियंत्रित किया जा सकता है।

बार-बार डकार आना कई लोगों के लिए सामान्य सी बात लग सकती है, लेकिन जब यह दिनभर बार-बार होने लगे तो यह पाचन तंत्र में असंतुलन का संकेत भी हो सकता है। डकार आमतौर पर पेट में जमा अतिरिक्त गैस बाहर निकालने का तरीका है, लेकिन गलत खानपान, बहुत जल्दी खाना, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, तनाव, या हवा निगलने जैसी आदतें इसे बढ़ा देती हैं। कभी-कभी यह समस्या एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, बदहजमी या पेट की सूजन जैसी स्वास्थ्य स्थितियों से भी जुड़ सकती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि ज्यादातर मामलों में डकार की समस्या को घरेलू उपायों, सही खानपान और जीवनशैली में छोटे बदलावों से ही आसानी से ठीक किया जा सकता है। प्राकृतिक चीजें जैसे अदरक, अजवाइन, पुदीना और सौंफ ना केवल तुरंत राहत देती हैं बल्कि पाचन को भी मजबूत बनाती हैं। अगर आप भी लगातार डकारों से परेशान हैं तो ये आसान और असरदार घरेलू नुस्खे आपकी समस्या कम करने में मदद कर सकते हैं।

1. अदरक (Ginger)- अदरक में मौजूद जिंजरोल और शोगोल पाचन एंजाइम्स को सक्रिय करते हैं, जिससे गैस बनने की प्रक्रिया कम होती है।

कैसे लें: गर्म पानी में अदरक उबालकर पिएं या फिर आधा चम्मच अदरक का रस + शहद भोजन के बाद लें। 2. अजवाइन + काला नमक- अजवाइन में थाइमोल नामक कंपाउंड होता है जो गैस बनने से रोकता है और पेट में जमे एसिड को शांत करता है।

कैसे लें:1 चम्मच अजवाइन और चुटकीभर काला नमक गुनगुने पानी के साथ दिन में 1–2 बार लें। 3. सौंफ का पानी- सौंफ के एंटीस्पास्मोडिक गुण पेट की ऐंठन और भारीपन को कम करते हैं।

कैसे लें: 1 चम्मच सौंफ पानी में उबालकर पिएं या भोजन के बाद आधा चम्मच सौंफ चबाएं। 4. पुदीना (Mint)- पुदीना में मेंथॉल गैस को रिलीज करता है और पाचन तंत्र को ठंडक देता है।

कैसे लें:पुदीने की 5–6 पत्तियां उबालकर उसका पानी पिएं। इसके अलावा पुदीना काढ़ा या पुदीना-नींबू ड्रिंक भी ले सकते हैं। 5. गर्म पानी में नींबू- नींबू में साइट्रेट पेट के एसिड को कंट्रोल करता है जिससे लगातार डकारों में राहत मिलती है।

कैसे लें: सुबह गुनगुने पानी में आधा नींबू मिलाएं और पी जाएं। इसके अलावा खाना भारी लगने पर भी इसे पिया जा सकता है। 6. प्रोबायोटिक फूड्स- दही, छाछ, इडली, ढोकला जैसे किण्वित खाद्य पदार्थ गट हेल्थ सुधारते हैं और पेट में "गुड बैक्टीरिया" बढ़ाते हैं।

कैसे लें: रोजाना 1 कटोरी दही/छाछ लें और रात के खाने में दही खाने से बचें। 7. खाने की गति धीमी रखें- बहुत तेजी से खाने पर हवा पेट में जाती है और बार-बार डकार आती है। इसके लिए अच्छी तरह खाना चबाकर खाएं।

8. कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बंद करें- सोडा, कोल्ड ड्रिंक और पैक्ड फिजी ड्रिंक्स पेट में हवा और गैस की मात्रा बढ़ाते हैं।