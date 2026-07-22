सांस लेने में हो रही है दिक्कत? बंद नाक से राहत के लिए आसान तरीके
सर्दी, एलर्जी या मौसम बदलने पर नाक बंद हो जाना एक आम परेशानी है। कुछ आसान घरेलू उपाय अपनाकर सांस लेने में राहत मिल सकती है और असहजता भी कम हो सकती है। आइए जानें इनके बारे में -
नाक बंद हो जाए, तो सिर्फ सांस लेने में ही परेशानी नहीं होती, बल्कि ठीक से सोना, खाना और रोजमर्रा के छोटे-छोटे काम करना भी मुश्किल लगने लगता है। कई लोगों को यह समस्या सर्दी, एलर्जी, धूल या मौसम बदलने के दौरान ज्यादा परेशान करती है। ऐसे समय में लोग तुरंत दवा लेने की सोचते हैं, लेकिन हर बार इसकी जरूरत नहीं होती। कुछ आसान घरेलू उपाय भी नाक की जकड़न कम करने और राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, अगर परेशानी लंबे समय तक बनी रहे या तेज बुखार, सांस लेने में दिक्कत या चेहरे में ज्यादा दर्द हो, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।
नाक बंद होने की वजह क्या हो सकती है?
सर्दी या जुकाम
एलर्जी
मौसम में बदलाव
धूल या धुएं का संपर्क
साइनस की समस्या
1. भाप लें
गर्म पानी की भाप लेने से नाक में जमा बलगम ढीला होने में मदद मिल सकती है। दिन में एक से दो बार कुछ मिनट तक भाप लेना आराम दे सकता है।
2. खूब पानी पिएं
शरीर में पानी की कमी ना होने दें। पर्याप्त पानी पीने से बलगम पतला होने में मदद मिल सकती है।
3. गुनगुने नमक वाले पानी से नाक साफ करें
नमक मिले साफ गुनगुने पानी से नाक की सफाई करने से जमा गंदगी और बलगम बाहर निकलने में मदद मिल सकती है। हमेशा साफ और सुरक्षित पानी का ही इस्तेमाल करें।
4. गर्म चीजें पिएं
गर्म पानी, हल्का सूप या हर्बल ड्रिंक्स पीने से गले और नाक को आराम मिल सकता है।
5. सिर को थोड़ा ऊंचा रखकर सोएं
सोते समय सिर के नीचे एक अतिरिक्त तकिया रखने से नाक की जकड़न कुछ कम महसूस हो सकती है।
6. कमरे में नमी बनाए रखें
अगर कमरा बहुत सूखा है, तो नमी बनाए रखने की कोशिश करें। इससे नाक के अंदर सूखापन कम हो सकता है।
7. धूल और धुएं से बचें
धूल, धुआं और तेज खुशबू वाली चीजें नाक की परेशानी बढ़ा सकती हैं। जहां तक संभव हो, इनसे दूरी बनाए रखें।
8. गर्म कपड़े से सिकाई करें
नाक और गालों के आसपास हल्के गर्म कपड़े से सिकाई करने पर आराम मिल सकता है।
कब डॉक्टर से मिलना चाहिए?
नाक बंद होने की समस्या आम जरूर है, लेकिन सही देखभाल और आसान घरेलू उपायों से कई बार इसमें राहत मिल सकती है। लेकिन नाक कई दिनों तक लगातार बंद रहे, तेज बुखार हो, सांस लेने में ज्यादा परेशानी हो, चेहरे में तेज दर्द या सूजन महसूस हो या फिर बार-बार यही समस्या होने लगे, तो डॉक्टर से मिलना बेहतर है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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