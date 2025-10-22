Hindustan Hindi News
वुमन हेल्थ: व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या से परेशान? इस 1 नुस्खे से मिलेगा आराम!

संक्षेप: व्हाइट डिस्चार्ज महिलाओं के बीच एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो कई बार गंभीर रूप ले लेती है। आप भी इस समस्या का सामना कर रहे हैं तो ये घरेलू नुस्खा जरूर ट्राई कर सकते हैं।

Wed, 22 Oct 2025 07:06 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
महिलाओं में व्हाइट डिस्चार्ज या सफेद स्राव (Leucorrhoea) एक कॉमन और मेजर प्रॉब्लम है। सामान्य मात्रा में यह शरीर की सफाई की प्रक्रिया का हिस्सा होता है, लेकिन जब इसकी मात्रा अधिक हो जाए या इसके साथ खुजली, जलन या बदबू जैसी परेशानी हो तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह शरीर में कमजोरी, पोषण की कमी, हॉर्मोनल असंतुलन या संक्रमण का संकेत हो सकता है। ऐसे में चावल का पानी (Rice Water) एक आसान और असरदार घरेलू उपाय साबित हो सकता है। यह शरीर को ठंडक देता है, पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है और योनि संक्रमण को कम करने में मदद करता है। नीचे जानें इसे इस्तेमाल करने के तरीके और इसके फायदों के बारे में –

चावल के पानी के गुण (Benefits of Rice Water):

इसमें विटामिन B, E, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। यह शरीर में हाइड्रेशन बनाए रखता है और थकान कम करता है। इम्यून सिस्टम को मज़बूत करता है जिससे इंफेक्शन का खतरा कम होता है।

चावल का पानी कैसे बनाएं (How to Prepare):

एक कप चावल धोकर उसमें 2 कप पानी डालें। इसे 10–15 मिनट उबालें और फिर ठंडा होने दें। अब इस पानी को छानकर पी सकते हैं या बाहरी सफाई में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

सेवन का तरीका (How to Use):

दिन में एक बार सुबह खाली पेट आधा कप चावल का पानी पिएं। लगातार 5–7 दिन सेवन करने से शरीर में ठंडक और ऊर्जा दोनों मिलती हैं।

सावधानियां (Precautions):

यदि डिस्चार्ज के साथ बदबू, जलन या दर्द हो तो डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अधिक मात्रा में चावल का पानी ना पिएं, यह शरीर को अत्यधिक ठंडा भी कर सकता है। हाइजीन का ध्यान रखें और ढीले, सूती कपड़े पहनें।

निष्कर्ष: चावल का पानी एक इकोनॉमिकल, सरल और प्राकृतिक उपाय है जो महिलाओं की व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या को कम करने में मदद कर सकता है। नियमित रूप से इसका सेवन और साफ-सफाई बनाए रखने से यह परेशानी धीरे-धीरे कम हो सकती है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
