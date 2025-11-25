कब्ज से राहत: ठंड में पेट साफ नहीं होता? आजमाएं ये देसी नुस्खे

सर्दियों के मौसम में कब्ज एक बहुत कॉमन और मेजर प्रॉब्लम है। ठंड के दिनों में लोग पानी कम पीते हैं, शरीर की सक्रियता घट जाती है और भोजन ज्यादा भारी हो जाता है। इन कारणों से पाचन तंत्र धीमा पड़ जाता है और आंतों की मूवमेंट कम हो जाती है। नतीजा- मल त्याग में परेशानी, पेट भारी रहना, गैस, सूजन और असहजता। अच्छी बात यह है कि कुछ आसान घरेलू उपायों की मदद से सर्दियों की कब्ज को बिना दवा के भी ठीक किया जा सकता है। यहां जानें इन आसान और असरदार नुस्खों के बारे में-