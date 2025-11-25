Hindustan Hindi News
कब्ज से राहत: ठंड में पेट साफ नहीं होता? आजमाएं ये देसी नुस्खे

कब्ज से राहत: ठंड में पेट साफ नहीं होता? आजमाएं ये देसी नुस्खे

संक्षेप:

सर्दियों में लोग पानी कम पीते हैं, शरीर की एक्टिविटी घट जाती है और आहार भारी होने लगता है। इससे पाचन धीमा पड़ता है और कब्ज की समस्या होने लगती है। ऐसे में नीचे दिए उपाय कब्ज को प्राकृतिक रूप से ठीक करने में मदद करते हैं।

Tue, 25 Nov 2025 04:11 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियों के मौसम में कब्ज एक बहुत कॉमन और मेजर प्रॉब्लम है। ठंड के दिनों में लोग पानी कम पीते हैं, शरीर की सक्रियता घट जाती है और भोजन ज्यादा भारी हो जाता है। इन कारणों से पाचन तंत्र धीमा पड़ जाता है और आंतों की मूवमेंट कम हो जाती है। नतीजा- मल त्याग में परेशानी, पेट भारी रहना, गैस, सूजन और असहजता। अच्छी बात यह है कि कुछ आसान घरेलू उपायों की मदद से सर्दियों की कब्ज को बिना दवा के भी ठीक किया जा सकता है। यहां जानें इन आसान और असरदार नुस्खों के बारे में-

  • सुबह गुनगुना पानी + नींबू: सर्दियों में गर्म पानी का सेवन कब्ज में सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीने से आंतें सक्रिय होती हैं और मल त्याग आसानी से होता है।
  • रात में 1 चम्मच घी गुनगुने दूध में: रात में 1 चम्मच घी या ऑर्गेनिक घी गुनगुने दूध में मिलाकर पीने से आंतों को चिकनाहट मिलती है और कब्ज दूर होती है।
  • भिगोकर रखे हुए मनुक्के या किशमिश: फाइबर की कमी भी सर्दियों में कब्ज का एक बड़ा कारण है। इसके लिए रातभर भिगोए किशमिश, मनुक्का, सूखे अंजीर या भिगोए चिया सीड्स का सेवन फाइबर की आपूर्ति बढ़ाता है और आंतों को साफ रखने में मदद करता है।
  • इसबगोल + गुनगुना पानी: रात में 1 चम्मच इसबगोल लेने से तुरंत राहत मिल सकती है। यह मल को मुलायम बनाता है।
  • अजवाइन का काढ़ा: अजवाइन को पानी में उबालकर पीने से पाचन बेहतर होता है और गैस, पेट दर्द तथा कब्ज में राहत मिलती है।
  • मेथी के दाने का पानी: 1 चम्मच मेथी दाने रात में भिगोकर सुबह पानी पी लें। इसमें फाइबर और एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो आंतों को साफ रखते हैं।

  • गुनगुना पानी दिनभर पिएं: सर्दियों में पानी की कमी सबसे बड़ी वजह है। दिन में कम से कम 8–10 गिलास पानी पिएं।
  • हल्की और गर्म सब्जियां खाएं: मूली, पालक, गाजर, लौकी, शकरकंद जैसी फाइबर-रिच सब्जियां कब्ज रोकने में मदद करती हैं।
  • रात का खाना हल्का रखें: बहुत भारी और मसालेदार खाना पाचन को धीमा करता है। सर्दियों में रात का भोजन हल्का और जल्दी करें।
  • 20–30 मिनट की वॉक: सर्दियों में एक्टिव रहना भी जरूरी है। रोज 20–30 मिनट की वॉक आंतों की मूवमेंट को बढ़ाती है और पाचन प्रक्रिया को नियमित रखती है।

नोट- यदि कब्ज 3–4 दिनों तक बनी रहे, पेट दर्द, उल्टी या ब्लीडिंग हो तो डॉक्टर से सलाह अवश्य लें।

Health Tips

