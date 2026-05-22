सिर्फ पूजा नहीं, खाने में भी इस्तेमाल होते हैं ये फूल! डायबिटीज में हो सकते हैं फायदेमंद
Control Blood Sugar Naturally: ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए लोग कई घरेलू उपाय अपनाते हैं। ऐसे में कुछ फूल भी सेहत के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। इनमें मौजूद पोषक तत्व शुगर लेवल कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं।
आजकल डायबिटीज की समस्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में लोग दवाइयों के साथ-साथ हेल्दी डाइट और नेचुरल चीजों को भी अपने रूटीन में शामिल करने लगे हैं। ज्यादातर लोग सब्जियों और फलों के फायदे जानते हैं, लेकिन कुछ खाने वाले फूल यानी edible flowers भी सेहत के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं।
इन फूलों में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, विटामिन और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं। कुछ edible flowers ब्लड शुगर कंट्रोल करने, पाचन बेहतर बनाने और शरीर को ठंडक देने में सहायक हैं। इन्हें चाय, सलाद, सब्जी या हर्बल ड्रिंक्स के रूप में डाइट में शामिल कर सकते हैं।
कौन-से हैं वो फूल?
1. गुड़हल का फूल (Hibiscus)
गुड़हल का फूल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर माना जाता है। इसकी चाय पीने से ब्लड शुगर कंट्रोल करने और शरीर को ठंडक देने में मदद मिल सकती है।
2. सहजन के फूल (Drumstick Flowers)
सहजन के फूल कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इन्हें डाइट में शामिल करने से ब्लड शुगर संतुलित रखने और इम्यूनिटी मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
3. केले के फूल (Banana Flower)
केले का फूल फाइबर से भरपूर माना जाता है। यह ब्लड शुगर तेजी से बढ़ने से रोकने और पाचन बेहतर रखने में सहायक हो सकता है।
4. कद्दू के फूल (Pumpkin Flowers)
कद्दू के फूल कम कैलोरी वाले माने जाते हैं। इन्हें हेल्दी डाइट का हिस्सा बनाकर शरीर को जरूरी पोषण दिया जा सकता है।
5. गुलाब की पंखुड़ियां (Rose Petals)
गुलाब की खाने योग्य पंखुड़ियां शरीर को ठंडक देने और मीठा खाने की क्रेविंग कम करने में मदद कर सकती हैं। इन्हें चाय और ड्रिंक्स में इस्तेमाल किया जा सकता है।
6. सदाबहार का फूल (Evergreen Flower / Sadabahar)
सदाबहार का फूल पारंपरिक घरेलू उपायों में ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग इसकी पत्तियों और फूलों को चबाते हैं, इनका स्वाद कड़वा होता है। हालांकि, इसका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा मात्रा नुकसान पहुंचा सकती है।
क्या सिर्फ फूल खाने से ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाएगा?
सिर्फ edible flowers खाने से ब्लड शुगर पूरी तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसके लिए संतुलित डाइट, एक्सरसाइज, अच्छी नींद और सही लाइफस्टाइल भी बेहद जरूरी है।
नोट: किसी भी घरेलू उपाय को दवा का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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