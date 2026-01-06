Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थEating These Vegetables Raw Can Be Dangerous Health Expert Warns
पत्तागोभी की तरह इन 5 सब्जियों में भी छिपे होते हैं खतरनाक कीड़े, भूलकर भी ना खाएं कच्चा!

पत्तागोभी की तरह इन 5 सब्जियों में भी छिपे होते हैं खतरनाक कीड़े, भूलकर भी ना खाएं कच्चा!

संक्षेप:

कई सब्जियों में खतरनाक बैक्टीरिया, टेपवॉर्म हो सकते हैं, जो सीरीयस गट इश्यूज को जन्म दे सकते हैं। इतना ही नहीं कुछ बैक्टीरिया तो ब्रेन तक पर भी असर कर सकते हैं।

Jan 06, 2026 11:37 am ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सब्जियां तो आमतौर पर हेल्दी ही होती हैं, लेकिन क्या हो अगर यही सब्जियां शरीर को घातक नुकसान पहुंचा दें? ये बात डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बस आपका ध्यान इस ओर लाने के लिए है कि सब्जियां कभी-कभी नुकसान भी कर सकती हैं। खासतौर से जब उन्हें सही ढंग से पकाकर या धो कर ना खाया जाए। कुछ सब्जियों को हम सलाद के तौर पर कच्चा खा लेते हैं, लेकिन हर सब्जी कच्चा खाने के लिए नहीं होती है। इनमें से कई सब्जियों में खतरनाक बैक्टीरिया, टेपवॉर्म हो सकते हैं, जो सीरीयस गट इश्यूज को जन्म दे सकते हैं। इतना ही नहीं कुछ बैक्टीरिया तो ब्रेन तक पर भी असर कर सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट डिंपल जांगड़ा ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में ऐसी ही सब्जियों के बारे में बताया है, जो कभी भी कच्ची नहीं खानी चाहिए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अरबी का पत्ता

अरबी की तरह उसके पत्तों से भी कई तरह की डिशेज बनाई जाती हैं। हालांकि अरबी के पत्तों को कभी भी कच्चा नहीं खाना चाहिए। इनके सर्फेस पर कई खतरनाक बैक्टीरिया, पैथोजेन्स और टेपवर्म के अंडे मौजूद हो सकते हैं, जो धोने के बाद भी वहीं रह जाते हैं। इन्हें कच्चा खाने पर ये सीरियस गट इश्यूज को जन्म दे सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि खाने से पहले इन्हें हल्का उबाल लें, ब्लांच कर लें या स्टीम कर के इस्तेमाल करें।

पालक और केल के पत्ते

हेल्थ एक्सपर्ट कहती हैं कि पालक और केल के पत्तों में भी खतरनाक पैथोजेन्स, टेपवर्म के अंडे, लार्वा, ओवा जैसे पैरासाइट मौजूद हो सकते हैं, जो आपके खून में जा सकते हैं और काफी सीरियस हेल्थ इश्यूज को जन्म से सकते हैं। इतना ही नहीं उनमें ऑक्सलेट की मात्रा भी ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादा मात्रा में इन्हें खाने में किडनी स्टोन का रिस्क हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि इन्हें खाने से पहले हल्का उबाल लिया जाए, स्टीम कर लिया जाए या कुक कर लिया जाए।

पत्तागोभी

पत्तागोभी में टेपवर्म के अंडे होने का सबसे ज्यादा रिस्क होता है। दरअसल पत्तागोभी का आकार ही कुछ ऐसा होता है, जिसमें अंडे सेफ रहते हैं। इसे कच्चा खाने पर ये अंडे आपके ब्लड में एंटर हो सकते हैं और यहां तक कि आपके ब्रेन में भी जा सकते हैं। इससे एपिलेप्सिस और ब्लैकआउट जैसे सीरियस इश्यू हो सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि पत्तागोभी को हमेशा हल्का कुक करने के बाद ही खाया जाए।

Worm

शिमला मिर्च

डिंपल बताती हैं कि शिमला मिर्च में मौजूद बीज बिल्कुल टेपवर्म के अंडे जैसे दिखते हैं और कई बार ये अंडे हो भी सकते हैं। ऐसा कई बार मिट्टी की मिलावट, खाद, पानी वगैरह की वजह से हो सकता है। इसलिए शिमला मिर्च खाने से पहले उसके बीज हटा दें, फिर पानी से अच्छी तरह धो कर ही खाएं। बेहतर होगा कि आप इसे कुक कर लें।

बैंगन

बैंगन में भी कई तरह के पैरासाइट, अंडे, ओवा और सिस्ट मौजूद हो सकते हैं। कई संस्कृतियों में तो बैंगन खाने से पूरी तरह परहेज किया जाता है, क्योंकि बैंगन में ये सभी चीजें काफी ज्यादा पाई जाती हैं। इसलिए इसे खाने से पहले अच्छी तरह उबालना, पकाना या स्टीम करना बहुत जरूरी हो जाता है।

ये भी पढ़ें:पेट में भयंकर गैस और एसिडिटी बनाती हैं ये 5 चीजें, डॉक्टर ने शेयर की पूरी लिस्ट
ये भी पढ़ें:लोहे की कढ़ाही में ये 5 चीजें तो नहीं पकातीं आप? डॉक्टर बता रहीं नुकसान
Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
Healthy Eating Tips Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।