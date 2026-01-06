पत्तागोभी की तरह इन 5 सब्जियों में भी छिपे होते हैं खतरनाक कीड़े, भूलकर भी ना खाएं कच्चा!

संक्षेप: कई सब्जियों में खतरनाक बैक्टीरिया, टेपवॉर्म हो सकते हैं, जो सीरीयस गट इश्यूज को जन्म दे सकते हैं। इतना ही नहीं कुछ बैक्टीरिया तो ब्रेन तक पर भी असर कर सकते हैं।

सब्जियां तो आमतौर पर हेल्दी ही होती हैं, लेकिन क्या हो अगर यही सब्जियां शरीर को घातक नुकसान पहुंचा दें? ये बात डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बस आपका ध्यान इस ओर लाने के लिए है कि सब्जियां कभी-कभी नुकसान भी कर सकती हैं। खासतौर से जब उन्हें सही ढंग से पकाकर या धो कर ना खाया जाए। कुछ सब्जियों को हम सलाद के तौर पर कच्चा खा लेते हैं, लेकिन हर सब्जी कच्चा खाने के लिए नहीं होती है। इनमें से कई सब्जियों में खतरनाक बैक्टीरिया, टेपवॉर्म हो सकते हैं, जो सीरीयस गट इश्यूज को जन्म दे सकते हैं। इतना ही नहीं कुछ बैक्टीरिया तो ब्रेन तक पर भी असर कर सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट डिंपल जांगड़ा ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में ऐसी ही सब्जियों के बारे में बताया है, जो कभी भी कच्ची नहीं खानी चाहिए।

अरबी का पत्ता अरबी की तरह उसके पत्तों से भी कई तरह की डिशेज बनाई जाती हैं। हालांकि अरबी के पत्तों को कभी भी कच्चा नहीं खाना चाहिए। इनके सर्फेस पर कई खतरनाक बैक्टीरिया, पैथोजेन्स और टेपवर्म के अंडे मौजूद हो सकते हैं, जो धोने के बाद भी वहीं रह जाते हैं। इन्हें कच्चा खाने पर ये सीरियस गट इश्यूज को जन्म दे सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि खाने से पहले इन्हें हल्का उबाल लें, ब्लांच कर लें या स्टीम कर के इस्तेमाल करें।

पालक और केल के पत्ते हेल्थ एक्सपर्ट कहती हैं कि पालक और केल के पत्तों में भी खतरनाक पैथोजेन्स, टेपवर्म के अंडे, लार्वा, ओवा जैसे पैरासाइट मौजूद हो सकते हैं, जो आपके खून में जा सकते हैं और काफी सीरियस हेल्थ इश्यूज को जन्म से सकते हैं। इतना ही नहीं उनमें ऑक्सलेट की मात्रा भी ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादा मात्रा में इन्हें खाने में किडनी स्टोन का रिस्क हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि इन्हें खाने से पहले हल्का उबाल लिया जाए, स्टीम कर लिया जाए या कुक कर लिया जाए।

पत्तागोभी पत्तागोभी में टेपवर्म के अंडे होने का सबसे ज्यादा रिस्क होता है। दरअसल पत्तागोभी का आकार ही कुछ ऐसा होता है, जिसमें अंडे सेफ रहते हैं। इसे कच्चा खाने पर ये अंडे आपके ब्लड में एंटर हो सकते हैं और यहां तक कि आपके ब्रेन में भी जा सकते हैं। इससे एपिलेप्सिस और ब्लैकआउट जैसे सीरियस इश्यू हो सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि पत्तागोभी को हमेशा हल्का कुक करने के बाद ही खाया जाए।

शिमला मिर्च डिंपल बताती हैं कि शिमला मिर्च में मौजूद बीज बिल्कुल टेपवर्म के अंडे जैसे दिखते हैं और कई बार ये अंडे हो भी सकते हैं। ऐसा कई बार मिट्टी की मिलावट, खाद, पानी वगैरह की वजह से हो सकता है। इसलिए शिमला मिर्च खाने से पहले उसके बीज हटा दें, फिर पानी से अच्छी तरह धो कर ही खाएं। बेहतर होगा कि आप इसे कुक कर लें।